La Saudi Pro League signe un accord avec FOX pour amener Ronaldo à la télévision américaine

FOX Sports (NASDAQ:FOXA) a acquis les droits médiatiques américains sur la Saudi Pro League, a révélé une source proche du dossier à World Soccer Talk.

Dans le cadre de l’accord, l’accord sur les droits de FOX commence avec l’ouverture de la saison 2023/24 le vendredi 11 août. Bien qu’aucun plan de couverture n’ait été révélé au moment de la publication, la saison se déroule jusqu’à la fin mai 2024. Surtout, les droits l’accord comprend des émissions en anglais et en espagnol.

World Soccer Talk a contacté FOX Sports pour obtenir des commentaires, mais ils n’ont pas répondu.

Comment l’accord a été conclu

Selon des sources, IMG a rencontré plusieurs diffuseurs différents aux États-Unis avec l’intention de vendre les droits dans le cadre d’un accord de deux ans. En particulier, l’accord a attiré l’attention de FOX Sports et FOX Deportes.

Nous comprenons qu’IMG fournit le flux mondial depuis Londres, en Angleterre, ainsi que sur place. Des sources nous ont dit qu’IMG devrait annoncer l’embauche du commentateur accompli Callum Williams pour appeler les jeux pour le public anglophone. En tant qu’ancien commentateur de la BBC, Williams a travaillé comme annonceur principal pour Minnesota United et a rejoint cette année l’équipe de commentaires de MLS Season Pass.

L’Arabie saoudite a de grands projets pour le championnat

La croissance de la Saudi Pro League s’inscrit dans un projet à long terme pour l’État souverain. La Saudi Pro League travaille à Saudi Vision 2030, un programme gouvernemental ambitieux lancé pour développer son économie et créer une société dynamique.

Au cours des dernières semaines seulement, la ligue saoudienne a réussi à conclure des accords avec d’autres diffuseurs internationaux. Par exemple, DAZN a acquis les droits britanniques sur la ligue ainsi que l’Allemagne et l’Autriche. Pendant ce temps, en France et en Afrique, Canal+ a récupéré les droits.

Saudi Pro League sur FOX propose une liste stellaire de stars

Apple et MLS Season Pass ont Lionel Messi, mais l’ajout de la Saudi Pro League apporte une gamme stellaire de meilleurs professionnels aux téléspectateurs aux États-Unis.

Outre le facteur Ronaldo (qui a signé un contrat de 211 millions de dollars par an) et Karim Benzema, la Saudi Pro League présente un casting de stars composé d’anciens footballeurs de Premier League. Ils comprennent Sadio Mane, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Jordan Henderson, N’Golo Kante et Ruben Neves. Les footballeurs brésiliens Alex Telles et Malcom ont également rejoint la ligue saoudienne cet été.

Dans la perspective du calendrier de la Saudi Pro League pour les premières semaines de la saison, tous les matchs débuteront à 11 h HE ou 14 h HE. Par exemple, le premier match de la saison d’Al-Nassr, avec Ronaldo, aura lieu le lundi 14 août à 14 h HE.

Au total, il y a 18 équipes dans la ligue. Quatre des équipes sont détenues à 75 % par le Fonds d’investissement public saoudien. Ce quatuor comprend Al-Nassr, Al Hilal, Al Ahli et Al Ittihad.

Photo : IMAGO / Images de sports motorisés