La Saudi Pro League engage le grand Steven Gerrard de Liverpool pour diriger Al-Ettifaq

L’Arabie saoudite a décroché une autre icône du football après que le grand Steven Gerrard de Liverpool ait été embauché comme manager d’Al-Ettifaq lundi.

L’ancien capitaine anglais est le dernier nom de star à être attiré dans le royaume riche en pétrole, alors qu’il se lance dans une campagne de recrutement en constante expansion.

Gerrard, qui a dirigé le club écossais des Rangers et l’équipe de Premier League Aston Villa depuis sa retraite en tant que joueur, suit une autre ancienne star de Liverpool, Robbie Fowler, qui a été embauché par Al-Qadisiyah la semaine dernière.

Gerrard n’a pas dirigé d’équipe depuis son licenciement par Villa la saison dernière alors que le club n’était qu’à une place au-dessus de la zone de relégation de la Premier League.

Cela a mis un terme brutal à une carrière d’entraîneur qui semblait sur le point de monter en flèche après que Gerrard ait mené les Rangers au titre de la ligue écossaise en 2021 et brisé la séquence de neuf championnats du Celtic en fuite.

Avant de rejoindre Villa, il avait été pressenti pour être un futur manager de Liverpool et un successeur de Jurgen Klopp.

Al-Ettifaq, qui joue dans la lucrative Saudi Pro League, n’a pas encore signé de joueur majeur dans une intersaison qui a vu Karim Benzema, N’Golo Kante et un certain nombre de stars des meilleures ligues européennes se rendre dans le pays pour rejoindre Cristiano Ronaldo. , qui a signé pour Al-Nassr en janvier.

En tant que joueur, Gerrard a remporté plusieurs des plus grands trophées de club de football, y compris la Ligue des champions avec Liverpool en 2005. Il a remporté sept autres coupes majeures au cours d’une carrière très décorée, mais n’a jamais levé le titre de Premier League.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de Saudi Pro League Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore