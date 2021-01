Alors que les fans de The Masked Singer continuent de se gratter la tête sur l’identité de Sausage, Carol Vorderman pense qu’elle a compris.

La talentueuse chanteuse a interprété I Will Survive de Gloria Gaynor samedi soir, laissant les fans et les juges impressionnés.

L’ancienne présentatrice de Countdown, âgée de 60 ans, s’est rendue sur son Twitter pour disséquer la performance de Sausage et essayer de deviner qui était à l’intérieur du costume.

Carol a deviné que c’était peut-être Jane McDonald, la chanteuse et présentatrice de télévision lauréate de la Bafta, après que The Sausage ait révélé plus d’indices sur son identité la nuit.

« Ce doit être @TheJaneMcDonald parce qu’elle a remporté un BAFTA … », songea Carol à ses 456 200 followers sur Twitter.

«C’est le masque dans la loge… oh ouais… j’ai ça… #MaskedSingerUK.

Elle a ajouté dans un deuxième tweet: « Sausage @TheJaneMcDonald ???? #MaskedSinger … elle adore voyager. »

Certains fans étaient d’accord avec Carol, avec une écriture: « Ooooo vous pourriez être là. «

Un autre a ajouté: « Bon appel Vorders x. »

Jusqu’à hier soir, beaucoup de gens pensaient que Sausage était Stacey Solomon Loose Women’s.

Davina McCall, Jonathan Ross, Rita Ora et Mo Gilligan ont donné plus de suppositions quant à l’identité des chanteurs mystères dans un épisode de double expulsion ce soir.

Et les femmes lâches Stacey était toujours présentée comme l’une des célébrités potentielles, depuis que la star est devenue célèbre en 2009 avec son apparition sur The X Factor.

Cependant, d’autres suppositions incluent l’actrice Billie Piper et la star de la scène Sheridan Smith.

Les indices ont été que Sausage est « une saucisse femelle », elle a « un lien fort avec la plage et la côte » et est une fille girly qui « aime un peu de glamour ».

Mais les fans ont alors théorisé que Sausage pourrait être l’actrice Sheridan Smith.

Un spectateur a tweeté: « FFS, j’ai été tellement convaincu que Sausage était Stacey et maintenant les masques de théâtre sanglants me font penser que c’est Sheridan. Ce spectacle stupide! »

Un autre a dit: « Sausage est définitivement Sheridan Smith. »

La page Wikipédia de Sheridan a été modifiée, donc dans la section « Télévision », il est dit que la star est apparue sur The Masked Singer en tant que Sausage.

Le chanteur masqué a révélé ce soir que Sir Lenny Henry est Blob.

Le comédien, 62 ans, a été éliminé aux côtés de Morten Harket d’A-Ha en tant que Viking lors d’une double expulsion samedi soir.