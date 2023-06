La sauce piquante de Montréal présentée dans l’émission YouTube ‘Hot Ones’

Bouteille après bouteille de Curry Verde a fait son chemin dans la chaîne de production de La Pimenterie jeudi matin alors que les travailleurs remplissaient la plus grosse commande de sauce piquante verte jamais passée.

Combien gagne-t-on ?

Le fondateur de La Pimenterie, Julien Frechette, dit que c’est top secret, mais c’est « beaucoup ».

Son client est important et devient constamment viral sur la chaîne YouTube « First We Feast », qui compte plus de 12 millions d’abonnés.

Après des années d’envoi d’échantillons gratuits, La Pimenterie a finalement réussi sa grande pause sur « Hot Ones », une émission YouTube extrêmement populaire actuellement dans sa 21e saison.

L’animateur Sean Evans pose des questions aux invités célèbres pendant qu’ils mangent des ailes de poulet avec une sauce piquante qui devient progressivement plus épicée.

« Il y a quelques mois, nous avons reçu un e-mail chanceux disant » Hé Julien, nous voulons parler de cette sauce curry verde « », se souvient Frechette.

La sauce piquante verte à la thaïlandaise est la deuxième sur l’échelle, de la plus douce à la plus forte.

Jusqu’à présent, cela a été une sauce d’échauffement facile pour les célébrités invitées Julia Louis Dreyfus et Jason Sudeikis.

« Chaque semaine, nous sommes extrêmement excités de voir qui sera dans l’émission, qui goûtera notre sauce piquante que nous avons faite ici. C’est donc presque un rêve », a déclaré Frechette à CTV News.





Alors que ‘Hot Ones’ a les droits exclusifs de vendre la sauce faite à Montréal, le fondateur de La Pimenterie affirme que l’émission a fait monter les choses d’un cran pour l’entreprise.

« Je peux le comparer au Grammy ou Emmy de la sauce piquante en termes de reconnaissance », a déclaré Frechette.

Frechette a fondé l’entreprise en 2016. Il a déclaré que le marché à l’époque manquait de sauce piquante qui équilibrait la chaleur avec la saveur.

« J’aime penser à la sauce piquante comme au vin. Donc, en gros, vous savez que vous avez un accord avec le vin – il y a un accord avec la sauce piquante », a-t-il expliqué.

La Pimenterie essaie de s’approvisionner localement pour la plupart de ses poivres et expérimente constamment pour développer de nouvelles saveurs.

Frechette espère que le succès de Curry Verde lors de cette saison de « Hot Ones » se réchauffera et entraînera les fans dans un voyage gustatif pour trouver la sauce La Pimenterie adaptée à leur propre palais.