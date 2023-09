La sauce citronnée à l’huile d’olive enrichit les boulettes de bœuf et de riz grecques

Dans la cuisine grecque, le citron et les œufs fouettés sont une combinaison classique – et essentielle. On l’appelle avgolemono, une combinaison crémeuse mais acidulée utilisée pour épaissir les sauces et les soupes, et qui donne à de nombreux plats grecs leur richesse piquante caractéristique.

Les œufs sont battus jusqu’à ce qu’ils soient mousseux tandis que le jus de citron est arrosé. Ensuite, un liquide chaud provenant d’un bouillon ou d’une sauce est ajouté lentement au mélange pour tempérer les œufs et les empêcher de cailler. Enfin, le mélange tempéré est incorporé lentement au plat.

Un exemple particulièrement délicieux est un plat appelé youvarlakia avgolemono, dans lequel des boulettes de bœuf et de riz parsèment une soupe citronnée riche et veloutée de jaunes d’œufs.

Mais l’avgolemono était un peu difficile pour nos standards de soir de semaine, nous l’avons donc rationalisé pour cette recette dans notre livre « Tuesday Nights Mediterranean », qui présente des plats de la région adaptés aux soirs de semaine.

Pour simplifier, nous associons les boulettes de viande à une sauce rapide inspirée du ladolemono grec, une sauce fouettée au citron, à l’huile d’olive et à l’origan. Mettre l’œuf à la place dans le mélange de bœuf haché ajoute de la richesse tout en agissant également comme liant, avec du riz cuit que l’on écrase à la fourchette. Une généreuse quantité d’aneth haché confère au plat des notes fraîches d’herbes.

N’utilisez pas de riz non cuit. Si le riz est cru, les grains ne cuiront pas à temps. Les restes de riz à grains longs décongelés, achetés en magasin ou cuits maison font tous très bien l’affaire. Assurez-vous simplement qu’il est à température ambiante pour que les grains soient faciles à écraser avec une fourchette. Servir avec du pain pita chaud ou un riz ou un orzo pilaf.

Boulettes de bœuf et de riz avec sauce citron-huile d’olive

https://www.177milkstreet.com/recipes/greek-beef-rice-meatballs-ladolemono-tn-med

Du début à la fin : 40 minutes

Portions : 4

1 tasse de riz blanc à grains longs cuit, température ambiante

2 tranches de pain de mie blanc copieux, déchirées en petits morceaux

1 tasse de bouillon de bœuf faible en sodium, divisé

4 cuillères à soupe d’aneth frais finement haché, divisé

Sel casher et poivre noir moulu

1 livre de bœuf haché maigre à 85 pour cent

1 gros jaune d’oeuf

3 gousses d’ail moyennes, finement râpées

2 cuillères à café d’origan séché, divisées

5 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge, divisées

2 cuillères à soupe de jus de citron

Dans un grand bol, écraser le riz à la fourchette jusqu’à obtenir une consistance lisse et pâteuse. Ajoutez le pain, ¼ tasse de bouillon, 2 cuillères à soupe d’aneth, 1½ cuillère à café de sel et 1 cuillère à café de poivre. À l’aide de vos mains, mélangez et écrasez les ingrédients en une pâte. Ajoutez le bœuf, le jaune d’œuf, la moitié de l’ail et 1 cuillère à café d’origan, puis mélangez avec les mains jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Divisez en 12 portions, formez des boules lisses et disposez-les sur une assiette. Réfrigérer, à découvert, pendant environ 10 minutes.

Dans une poêle antiadhésive de 12 pouces à feu moyen-vif, chauffer 2 cuillères à soupe d’huile jusqu’à ce qu’elle brille. Ajouter les boulettes de viande et cuire sans les déranger jusqu’à ce que le fond soit légèrement doré, environ 3 minutes. Retournez délicatement les boulettes de viande et faites cuire jusqu’à ce qu’elles soient dorées sur les deuxièmes côtés, environ 3 minutes supplémentaires. Ajouter le reste de l’ail et 1 cuillère à café d’origan restant et cuire, en remuant, jusqu’à ce qu’il soit parfumé, environ 30 secondes. Ajoutez les ¾ tasse de bouillon restant, puis grattez les morceaux dorés. Porter à ébullition, puis couvrir, réduire à moyen-doux et cuire en remuant doucement une ou deux fois, jusqu’à ce que le centre atteigne 160 °F, 5 à 7 minutes.

À l’aide de pinces, transférez les boulettes de viande dans un plat de service et recouvrez-les de papier d’aluminium. Porter le liquide dans la casserole à ébullition à feu moyen-vif et cuire, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce qu’il soit suffisamment épais pour qu’une spatule passée à travers laisse une trace, 2 à 3 minutes. Hors du feu, incorporez en fouettant les 3 cuillères à soupe d’huile d’olive restantes et le jus de citron. Goûtez et assaisonnez avec du sel et du poivre. Versez la sauce sur les boulettes de viande et saupoudrez des 2 cuillères à soupe d’aneth restantes.

NOTE DE L’ÉDITEUR : Pour plus de recettes, rendez-vous sur Milk Street de Christopher Kimball à 177milkstreet.com/ap