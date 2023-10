La satisfaction des Américains à l’égard des fournisseurs de services Internet en légère hausse, selon de nouvelles données

JD Power a publié son étude annuelle de satisfaction des fournisseurs de services Internet résidentiels aux États-Unis, et il y a un refrain familier : les clients ne sont toujours pas satisfaits. Tout comme l’année Enquête FAI sur l’indice de satisfaction client américain En juin, on a noté une légère amélioration des perspectives des consommateurs à l’égard des fournisseurs de haut débit. La dernière étude de JD Power sur les FAI montre une légère augmentation des scores des fournisseurs par rapport aux résultats de l’année dernière. Mais ces scores restent faibles par rapport à d’autres secteurs. Dans les résultats de l’ACSI de juin, les FAI étaient avant-derniers parmi tous les secteurs plutôt qu’au bas de l’échelle comme en 2022.

Basée sur les réponses de plus de 23 600 clients d’octobre 2022 à août 2023, l’étude suit la satisfaction globale du service Internet sur une échelle de 1 000 points. Les cinq facteurs pris en compte sont : la facturation et le paiement ; communications et promotions; coût du service; Service client; et performances et fiabilité. L’année dernière, la note moyenne des FAI était de 710. Cette année, la moyenne a légèrement augmenté pour atteindre 712. Une amélioration ? Oui, mais comme les résultats ACSI, très progressifs.

L’étude divise les États-Unis en quatre régions : Est, Centre-Nord, Sud et Ouest. Verizon a pris la première place dans la région Est avec un score de 760, soit une hausse de deux points par rapport à l’année dernière. AT&T a décroché la pole position dans les régions du Centre Nord (726) et de l’Ouest avec respectivement 726 et 732 scores. L’année dernière, les régions du Sud et de l’Ouest ont enregistré des records. Cependant, le gagnant du score FAI le plus élevé dans l’enquête est Google Fiber, qui a décroché 839 points pour remporter la couronne pour la région Sud.

Google Fiber a fait sensation dans la région Sud. Il a pris la première place et a obtenu le meilleur score de tous les FAI dans l’enquête FAI 2023 de JD Power. JD Puissance

Les bonnes performances d’AT&T, de Google Fiber et de Verizon ne sont pas une surprise pour CNET. Ce sont trois des quatre meilleurs scores parmi tous les avis des FAI de CNET. Qu’ont-ils tous en commun ? Chaque fournisseur propose une connexion Internet fibre, qui offre des vitesses de téléchargement et de téléchargement symétriques. Tous les autres types de connexion Internet auront des vitesses de téléchargement beaucoup plus lentes. Cela aura un impact sur votre capacité à télécharger des fichiers volumineux, à participer à des chats vidéo ou à profiter de jeux en ligne sans décalage.

La valeur aberrante significative qui n’est pas directement mentionnée dans l’enquête de JD Power est Internet résidentiel T-Mobile, le quatrième de nos fournisseurs haut débit les mieux notés. On ne sait pas pourquoi elle n’a pas été répertoriée parmi les quatre régions. CNET a contacté JD Power pour plus d’informations. Mais le communiqué indique que la satisfaction à l’égard du service Internet fixe sans fil était plus élevée (avec une moyenne de 748 contre 712). Comme indiqué dans notre revue CNET, la simplicité et la tarification directe du service Internet domestique de T-Mobile semblent résonner.

Ou, comme Carl Lepper, directeur principal de la technologie, des médias et des télécommunications chez JD Power, l’a déclaré dans un communiqué de presse : « Ces entreprises ont annoncé les avantages de leurs services, tels qu’une plus grande commodité, une plus grande vitesse et une plus grande bande passante, et ont sauvegardé ces avantages. réclamations, comme le montre l’expérience réelle de leurs clients.

Il y a eu quelques autres révélations notables dans l’étude de JD Power. Premièrement, du côté positif, Frontier a réalisé le bond le plus important de toutes les régions. Il est passé de la dernière place de la région Sud en 2022 à la deuxième place en 2023, soit un bond significatif de 40 points. On se demande si cela est dû en grande partie à l’expansion des forfaits multi-gigabits sur son réseau fibre. Encore une fois, la fibre pour la victoire. À l’inverse, le score le plus bas répertorié appartient au fournisseur de services Internet par satellite HughesNet, qui a obtenu 577.

Qu’est-ce-que tout cela veut dire? L’accès à Internet est de plus en plus vital dans notre vie quotidienne – qu’il s’agisse de travailler à distance, de se connecter à nos prestataires de soins de santé, d’effectuer des opérations bancaires en ligne ou plus encore – et plus la concurrence est forte pour nos dollars en matière de haut débit, meilleures sont nos options (et moins chères). devraient devenir.