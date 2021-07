La satisfaction de vivre des Américains atteint un « record » après la pandémie et la dépression économique — RT USA News

Les Américains rapportent qu’ils profitent de la vie comme jamais auparavant en réponse à une enquête sur les conditions de vie, une affirmation qui pourrait choquer ceux qui se souviennent qu’il y a des mois, la nation était embourbée dans une pandémie et une crise économique sans précédent.

En effet, malgré les auto-évaluations selon lesquelles près de 60% des Américains déclarent être «prospère » en réponse à l’indice d’évaluation de la vie Gallup mercredi – dépassant un précédent record en septembre 2017 – ces conditions de vie négatives se profilent toujours en arrière-plan pour beaucoup.

L’indice de bonheur a atteint son plus haut niveau en 13 ans de mesure, rebondissant de manière retentissante depuis l’épidémie initiale de Covid-19, qui a vu les réponses chuter de 10 points à 46,4% fin avril de l’année dernière. C’était à égalité avec la dernière récession majeure en novembre 2008, selon Gallup.





Aussi sur rt.com

Terre du fief, patrie de la tombe ? Malgré toutes leurs postures et vantardises internationales, les États-Unis ne peuvent même pas prendre soin de leurs citoyens







Un graphique retraçant les notes des Américains sur leur propre vie via le sondeur est une course induisant un coup du lapin, avec des changements rapides de direction déclenchés par les élections présidentielles, des bosses largement médiatisées dans le nombre d’infections à Covid-19 et des pics de chômage, et – plus récemment – « vaccinations généralisées et réouverture économique», selon Gallup, bien que le sondeur ne précise pas si ce sont les vaccins, la réouverture économique ou les deux qui font siffler les Américains pendant qu’ils travaillent.

Cela suppose, bien sûr, qu’ils fonctionnent. Seuls 266 000 nouveaux emplois ont été ajoutés aux listes le mois dernier, alors que les économistes en attendaient quatre fois plus, et le chômage a grimpé à 6,1%, avec 8,1 millions de postes disponibles début avril – et les employeurs supplient les travailleurs de revenir.

Les républicains blâment le manque de participation à ce qu’ils considèrent comme des allocations de chômage trop généreuses, ce qui a permis à certains de gagner plus sur les allocations qu’ils ne le feraient dans un emploi peu rémunéré – une explication possible des perspectives optimistes du sondage Gallup. Les démocrates, d’autre part, soulignent les craintes persistantes concernant Covid-19 et le manque de services de garde d’enfants abordables comme raison de la réticence des Américains à retourner au travail.

Lire la suite











Alors que beaucoup semblent profiter de leur temps libre et ne sont pas pressés de retourner au travail, certains ne sont apparemment pas satisfaits de la situation. Un graphique mesurant «plaisir quotidien” reste quelque peu inférieur aux niveaux pré-coronavirus (73% contre un pic pré-pandémique de 81% tel que mesuré en mars 2020).

Mais au moins, ils ne s’ennuient pas autant – la réouverture de l’économie s’en est occupée, réduisant le chiffre de près de moitié depuis que la fermeture a supprimé les formes de divertissement typiques de nombreuses personnes en avril dernier. Seuls 26% des Américains ont déclaré s’ennuyer le mois dernier.

On ne sait pas comment les Américains s’amusent avec tout cet argent et ce temps retrouvés. La musique live connaît des débuts difficiles – alors que de nombreuses grandes stars au Royaume-Uni refusent publiquement de faire partie de ce que le chanteur britannique Richard Ashcroft a qualifié de « expérience gouvernementale», se référant aux grands festivals qui suivent les données sur les coronavirus des participants et, dans certains cas, exigent des vaccinations, de nombreux musiciens américains se contentent de croiser les doigts pour que les lieux permettent aux grands festivals d’été plusieurs fois reportés de se dérouler, des retards et tout.

Des plans pour un « passeport vaccinal» ont été niés à plusieurs reprises par l’administration Biden, bien que des gouverneurs démocrates comme Andrew Cuomo de New York aient adopté l’idée tandis que ses homologues républicains comme Rick DeSantis de Floride l’interdisent.

Mais les repas sur place ont repris dans la plupart des restaurants, et les représentations de Broadway devraient reprendre dans de nombreux théâtres à l’automne, donc, musique ou non, il y aura de l’amusement à avoir.

Mercredi, quelque 621 563 Américains sont morts avec Covid-19 selon Worldometers, bien que certains, y compris des scientifiques, aient averti que les divers degrés de verrouillage et de restrictions pandémiques ne pourraient qu’entraîner davantage de décès et de crises de santé mentale.





Aussi sur rt.com

Les preuves scientifiques que j’ai étudiées sur les confinements suggèrent qu’ils ne fonctionnent pas. Les endroits avec les taux de mortalité les plus élevés en avaient tous







Mais il semble que les Américains préfèrent ne pas penser au passé, le sondage Gallup montrant que même si la satisfaction de vivre a baissé pendant la pandémie, la satisfaction de vie anticipée – représentée par «la meilleure vie possible pour vous” – est resté élevé tout au long de la crise, les deux mesures convergeant presque à l’approche de la date de la mi-juin.



Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!