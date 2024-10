La satire politique surréaliste et rêveuse de Guy Maddin

Un spectre hante l’ordre mondial libéral fondé sur des règles : le spectre des zombies des tourbières qui traînent, gémissent et se masturbent, surgissant de la campagne allemande pour terroriser les dirigeants des plus grandes démocraties du monde. Il y a un cerveau géant dans la forêt, le Premier ministre italien ne cesse de sortir de la charcuterie de ses poches et le président français pense que les os de ses jambes sont en train de fondre. Les dirigeants du monde fouissent dans le bois et la représentante de l’UE a perdu la tête et a commencé à parler suédois. Les manifestants zombies viennent-ils de l’au-delà ou sont-ils un présage apocalyptique ? Comment le cerveau géant s’intègre-t-il dans tout cela ? Ou le chatbot IA de chasse aux pédophiles ? Sommes-nous arrivés à la véritable fin de l’Histoire, moins de Francis Fukuyama et plus de Livre de l’Apocalypse ?

Rumeursune satire surréaliste co-réalisée par le cinéaste culte canadien idiosyncrasique Guy Maddin et ses collaborateurs fréquents Evan et Galen Johnson, laisse la plupart de ces questions sans réponse. Au début, les dirigeants des pays du G7 (c’est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, le Japon, l’Italie et, bien sûr, le Canada) se sont réunis pour produire « un projet de déclaration provisoire traitant du problème actuel ». crise. » (La nature de cette crise reste vague, bien qu’il soit fait mention, entre autres, du changement climatique, des chaînes d’approvisionnement et des « cybercrimes sexuels ».) Le sommet est organisé par la chancelière allemande (Cate Blanchett, s’amusant avec l’accent) dans un manoir isolé, près d’une fouille où les archéologues ont trouvé un corps de tourbière de l’âge du fer avec un pénis sectionné. Serait-ce, comme le suggère un personnage, un roi ou un chef sacrifié à une époque plus primitive de cérémonie politique ?

Même dans ces premières scènes, une étrangeté imprègne le film : ironique, parfois scénique ou savonneuse, parfois ponctuée d’indices musicaux exagérés. Maddin, dont la filmographie distinctive comprend des personnages comme Marque sur le cerveau !, La musique la plus triste du mondeet La salle interditea passé sa carrière à remixer les techniques stylisées et les textures dégradées des films muets et des premiers films parlants pour un effet onirique et souvent délirant. Rumeurs (qui se déroule dans quelque chose qui ressemble à un présent reconnaissable et ressemble plus ou moins à un film réalisé dans les années 2020) est donc une exception esthétique – même si, comme une grande partie du travail de Maddin, il est régi par la logique exaspérante des mélodrames et des rêves.

Alors que le groupe se rassemble dans un belvédère pour dîner et travailler, la nuit tombe et les choses deviennent plus étranges. Le président français (Denis Ménochet) tombe couvert de boue avec une vague histoire de perte et de lutte avec un cadavre. Les traiteurs et les gardes du corps ont disparu, le manoir semble abandonné, le service téléphonique est mort et un brouillard s’installe. Il y a finalement les morts réanimés à affronter, ainsi que les conflits de personnalité des dirigeants. Le président américain (Charles Dance, qui ne cherche même pas à prendre un accent américain) est un crétin grandiloquent qui fantasme sur l’assassinat. Le Premier ministre canadien (Roy Dupuis, dans la performance la plus drôle du film) est un ex-activiste himbo maussade qui tente de distraire les zombies avec une reconnaissance foncière et, à un moment donné, hurle avec colère : « J’aime les femmes fortes ! je les aime trop! » Dans un moment de fièvre, une pensée traverse l’esprit de leur homologue français : est-ce que tout cela n’est qu’une allégorie ?

Évidemment, la réponse est oui. Mais une partie du plaisir de Rumeurs C’est la logique onirique susmentionnée : ses images absurdes peuvent être interprétées de multiples façons (par exemple, tout ce qui concerne les pénis, qui peut être lu comme un réquisitoire contre l’impuissance volontaire de la classe politique et sa propension à l’autosatisfaction), ou elle peut être dénué de sens et fantaisiste. Lorsqu’il s’agit de choses du subconscient, ces possibilités ne s’excluent pas mutuellement. Cependant, cela ne veut pas dire que c’est tous ouvert à l’interprétation. Même dans les passages occasionnels où le film s’éternise ou se répète, le point central de sa satire de la politique mondiale libérale-démocrate reste clair. Quelle que soit la crise (et ici chacun est invité à insérer la ou les questions urgentes de son choix), ces chefs d’État feraient la même chose : jouer aux Mad Libs avec des mots à la mode géopolitiques insensés pour en rédiger un autre dénué de sens et onaniste. déclaration commune.

Directeur: Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson

Écrivain: Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson

Avec : Cate Blanchett, Alicia Vikander, Charles Dance, Denis Ménochet, Roy Dupuis

Date de sortie : 18 octobre 2024