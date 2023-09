La satire littéraire American Fiction remporte le premier prix du festival du film de Toronto

American Fiction, la satire littéraire mettant en vedette Jeffrey Wright dans le rôle d’un romancier aux prises avec les attentes de l’industrie de l’édition à l’égard des écrivains noirs, a remporté l’influent prix du public du festival international du film de Toronto, un résultat qui lui garantit pratiquement une considération sérieuse aux Oscars et une prétention aux récompenses majeures.

Décrit par le Guardian comme « hilarant et flétrissant », la fiction américaine a triomphé des favoris d’avant-festival tels que The Holdovers d’Alexander Payne et le dernier film de Hayao Miyazaki, The Boy and the Heron, qui ont été nommés finalistes. Il est écrit et réalisé par Cord Jefferson, un scénariste reconnu dans des émissions de télévision telles que The Good Place, Watchmen et Station Eleven, et qui fait maintenant ses débuts en tant que réalisateur.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Film hebdomadaire Newsletter gratuite Prenez place au cinéma avec notre e-mail hebdomadaire rempli de toutes les dernières nouvelles et de toute l’action cinématographique qui compte « , »newsletterId »: »film-today », »successDescription »: »Prenez place au cinéma avec notre e-mail hebdomadaire rempli de toutes les dernières nouvelles et de toute l’action cinématographique qui compte »} » clientOnly config= »{ » renduTarget »: »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Revue American Fiction – la satire littéraire incisive ne fait pas de prisonniers En savoir plus

Le prix du public, voté par le public du festival, a constitué ces dernières années un indicateur clair du succès futur sur le circuit des récompenses. Les lauréats précédents de cette décennie – The Fabelmans, Belfast et Nomadland – ont tous obtenu des nominations aux Oscars du meilleur film, Nomadland remportant par la suite l’Oscar. Parmi les autres lauréats du Prix du public qui ont remporté l’Oscar du meilleur film figurent Green Book, 12 Years a Slave et The King’s Speech.

Pendant ce temps, Dicks: The Musical, une adaptation d’une comédie musicale off-Broadway de Josh Sharp et Aaron Jackson (dans laquelle ils jouent également) a remporté le prix du public Midnight Madness et Mr Dressup: The Magic of Make-Believe a remporté le prix du documentaire People’s Choice. .