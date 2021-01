Le College Board a annoncé mardi qu’il abandonnerait la section d’essai facultative de l’examen d’entrée au collège SAT, qu’il administre, et qu’il cesserait d’administrer des tests sur le sujet aux États-Unis, dans le cadre d’un processus de rationalisation accéléré par la pandémie de coronavirus.

Le conseil d’administration a déclaré qu’il continuerait à développer une version du test SAT qui pourrait être administrée numériquement, ce qu’il a essayé et n’a pas réussi à faire rapidement l’année dernière, après que la pandémie a fermé les centres de test et contraint l’organisation à annuler de nombreuses administrations du test. Le conseil n’a donné aucun délai pour l’introduction d’une version numérique du SAT.

« La pandémie a accéléré un processus déjà en cours au College Board pour simplifier notre travail et réduire les demandes sur les étudiants », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Le conseil a déclaré que les tests de classement avancé, qu’il administre également, étaient désormais disponibles pour un plus grand nombre d’étudiants à faible revenu et d’étudiants de couleur, rendant les tests de sujet SAT inutiles. Et il a dit qu’il y avait maintenant de nombreuses façons pour les élèves du secondaire de montrer leurs compétences en écriture, rendant la section de rédaction du SAT, qui était déjà facultative, moins nécessaire.