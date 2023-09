La Saskatchewan et la clause dérogatoire expliquée

Un gouvernement provincial menace à nouveau d’invoquer la clause dérogatoire de la Constitution – cette fois à propos d’un changement de politique en matière d’éducation qu’un tribunal a tenté de suspendre.

Le mois dernier, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé que tous les élèves de moins de 16 ans doivent avoir le consentement de leurs parents pour changer de nom ou de pronom.

Cette semaine, un juge de Regina s’est prononcé en faveur d’UR Pride, un groupe de défense LGBTQ, et a accordé une injonction suspendant temporairement la politique jusqu’à ce que sa constitutionnalité puisse être testée devant le tribunal.

« Notre gouvernement est extrêmement consterné par la portée excessive du tribunal qui bloque la mise en œuvre de la politique d’inclusion et de consentement parental — une politique qui bénéficie du ferme soutien d’une majorité de résidents de la Saskatchewan, en particulier des parents de la Saskatchewan », a déclaré le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, dans un communiqué. déclaration écrite publiée jeudi après-midi.

« La position par défaut ne devrait jamais être de cacher les informations sur un enfant à ses parents. »

Vendredi, Moe a réitéré sa promesse de rappeler l’Assemblée législative de la province le 10 octobre pour adopter une loi garantissant la mise en œuvre de cette politique.

« Nous allons intervenir dès que possible, c’est-à-dire dans environ une semaine. Nous allons présenter et finalement adopter la législation, nous allons nonobstant cette législation… pour apporter de la clarté aux enseignants de nos salles de classe. mais surtout, pour apporter de la clarté aux familles », a déclaré Moe vendredi à Saskatoon.

Cette décision d’invoquer la clause dérogatoire s’inscrit dans la foulée des gouvernements provinciaux du Québec et de l’Ontario, qui ont tous deux invoqué la clause au cours des dernières années.

Qu’est-ce que la clause dérogatoire ?

La clause dérogatoire, ou article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, donne aux parlements du Canada le pouvoir de déroger à certaines parties de la Charte pour un mandat de cinq ans lors de l’adoption d’une loi.

L’article ne peut prévaloir que sur certains articles de la Charte — l’article 2 et les articles 7 à 15, qui traitent des libertés fondamentales, des droits légaux et des droits à l’égalité. Cela ne peut pas être utilisé pour outrepasser les droits démocratiques.

Une fois invoquée, la clause empêche tout contrôle judiciaire de la législation en question. Après cinq ans, la clause cesse d’avoir tout effet à moins qu’elle ne soit réédictée.

Pourquoi l’avons-nous ?

Au début des années 1980, le gouvernement libéral du premier ministre Pierre Trudeau voulait que le Canada ait sa propre Constitution avec une déclaration des droits bien établie. Mais les négociations ont été bloquées par la crainte que le projet de Charte des droits soit trop puissant.

« Un certain nombre de personnes, y compris plusieurs premiers ministres provinciaux de l’époque, craignaient que cela ne perturbe l’équilibre des pouvoirs entre les gouvernements fédéral et provinciaux et ne donne trop de pouvoir aux tribunaux », a déclaré Carissima Mathen, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, a déclaré à CBC News en novembre.

« Un certain nombre de premiers ministres ont soutenu qu’il devrait y avoir… une sorte d’échappatoire à certains droits énoncés dans la Charte. »

Le gouvernement du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a adopté une loi de retour au travail le 3 novembre 2022 dans le but d’empêcher 55 000 travailleurs du Syndicat canadien de la fonction publique de faire grève. Le 14 novembre, il a abrogé cette loi. (Frank Gunn/La Presse Canadienne)

Afin de garantir que les parlements fédéral et provinciaux maintiennent leur suprématie sur les tribunaux, la clause a été incluse dans la charte, accompagnée de certaines attentes quant à la manière dont elle serait utilisée.

« Il était prévu à l’époque d’être utilisé dans les circonstances les plus inhabituelles », a déclaré l’automne dernier Wally Oppal, ancien procureur général de la Colombie-Britannique et juge à la Cour suprême et à la Cour d’appel de la province.

« La raison pour laquelle je dis cela, c’est parce que vous violez les droits des personnes, violez les termes de la loi suprême du pays. Et si vous voulez faire cela, alors cela ne devrait être fait que dans les circonstances les plus inhabituelles et atténuantes. «

Comment les autres provinces l’ont-elles utilisé ?

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a menacé pour la première fois d’utiliser cette clause en 2018 pour maintenir son projet de réduction du nombre de sièges au conseil municipal de Toronto, avant que les tribunaux ne se rangent du côté de son gouvernement sur cette réduction.

Puis, en juin 2021, le premier ministre Ford a invoqué cette clause pour la première fois dans l’histoire de la province afin de limiter le financement électoral par des tiers.

Le gouvernement Ford a invoqué cette clause de manière plus controversée l’automne dernier lorsqu’il l’a utilisée pour imposer une loi de retour au travail imposant un accord de quatre ans aux 55 000 aides-enseignants, éducateurs de la petite enfance, gardiens et adjoints administratifs de l’Ontario.

Alors que les syndicats de toute la province menaçaient de déclencher une grève générale unie à l’échelle de la province suite à la décision de Ford, le premier ministre a été contraint d’abandonner à la fois le projet de loi et la menace de son gouvernement d’utiliser la clause dérogatoire.

Au Québec, le gouvernement du premier ministre François Legault a invoqué de manière préventive la clause dérogatoire l’année dernière pour soutenir le projet de loi 21 — qui interdit le port de symboles religieux par les travailleurs du secteur public — et le projet de loi 96, la nouvelle loi linguistique du gouvernement.

Comment le gouvernement fédéral a-t-il réagi ?

Dans les cas du Québec et de la Saskatchewan, le gouvernement fédéral a constamment critiqué le recours à cette clause avant que la constitutionnalité des politiques ou des lois puisse être testée devant les tribunaux.

Dans une déclaration publiée jeudi sur les réseaux sociaux, le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, a déclaré que Moe aurait dû y réfléchir à deux fois avant de menacer d’invoquer cette clause.

« Un juge a convenu que ce que fait le gouvernement pourrait causer un préjudice irréparable à certains de ses jeunes les plus vulnérables », a-t-il déclaré. « Tout aussi important, ils agissent avant qu’un tribunal n’ait eu l’occasion d’examiner la constitutionnalité de la politique proposée.

« Violer les droits individuels ne devrait pas être une décision prise à la légère. »