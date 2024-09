La Saskatchewan élargit ses soins cardiaques grâce à une nouvelle procédure spécialisée | Actualités et médias

La Saskatchewan est en tête des provinces de l’Ouest canadien en matière de soins cardiaques pour adultes

La Saskatchewan se prépare à mettre en œuvre une avancée significative dans les soins cardiaques en 2025 avec le lancement du premier programme interventionnel de réparation de la valve tricuspide de la province.

Cette initiative bénéficie d’un investissement immédiat de la province et permettra d’instaurer un programme de pointe capable de réaliser jusqu’à 10 interventions tricuspidiennes spécialisées par an au laboratoire de cathétérisme de l’hôpital universitaire Royal de Saskatoon. Le financement annuel pour les appareils et le programme s’élèverait à 330 000 $.

« La Saskatchewan est la première province de l’Ouest canadien à offrir cette procédure dans le cadre d’un programme dédié », a déclaré le ministre de la Santé Everett Hindley. « Nous comprenons à quel point cette procédure cardiaque spécialisée est bénéfique pour les soins aux patients, car elle utilise l’infrastructure existante et des cardiologues qualifiés, ce qui démontre notre engagement continu à améliorer l’accès aux soins de santé et les résultats pour les résidents de la Saskatchewan. »

Ce programme s’appuie sur la mise en œuvre réussie de la procédure de clip mitral pilotée en 2023. Alors que la valve mitrale est située entre l’oreillette gauche et le ventricule gauche, la valve tricuspide est située entre l’oreillette droite et le ventricule droit. Les traitements pour ces deux procédures utilisent une stratégie similaire et permettent aux patients de recevoir un traitement local.

« Fournir les bons soins aux patients au bon moment demeure une priorité absolue pour la Saskatchewan Health Authority », a déclaré John Ash, vice-président d’Integrated Saskatoon Health. « Des programmes comme le programme de traitement interventionnel de la tricuspide aident à garantir que les patients continuent de recevoir les soins dont ils ont besoin, le plus près possible de chez eux. »

Le programme de réparation interventionnelle de la valve tricuspide utilisera un dispositif d’intervention tricuspide novateur, une technique peu invasive permettant de corriger les fuites dans la valve tricuspide. Cette approche vise à améliorer la fonction cardiaque et les résultats pour les patients grâce à une procédure moins invasive que les méthodes traditionnelles. Cela permet non seulement d’améliorer le temps de récupération, mais aussi d’éliminer la nécessité de se déplacer à l’extérieur de la province, réduisant ainsi les charges financières et logistiques.

Grâce à cette nouvelle initiative, la Saskatchewan rejoint un groupe restreint de provinces canadiennes offrant des services de réparation de la valve tricuspide interventionnelle, élargissant ainsi considérablement l’accès aux traitements cardiaques de pointe. Le programme s’appuiera sur l’expertise existante des cardiologues de la Saskatchewan déjà formés en réparation de la valve mitrale, qui sont bien équipés pour effectuer des réparations de la valve tricuspide en utilisant leurs compétences et leur infrastructure actuelles sans nécessiter de formation supplémentaire.

« Je suis fière que les gens de la Saskatchewan puissent désormais bénéficier de cette intervention chirurgicale non invasive qui leur sauvera la vie, à domicile, en Saskatchewan », a déclaré la Dre Janine Eckstein, cardiologue interventionnelle. « Il peut être très stressant pour les patients et leur famille de se déplacer pour une intervention qui peut changer leur qualité de vie. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible. »

Cet investissement souligne l’engagement du gouvernement provincial à améliorer les services de santé et à améliorer la qualité de vie des résidents de la Saskatchewan.

