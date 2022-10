La Saskatchewan comble les lacunes en ressources causées par la guerre en Ukraine

SASKATOON –

Cameco Corp. est en mesure de croître, a récemment déclaré aux investisseurs le président du géant de l’uranium basé à Saskatoon, car une “crise géopolitique a frappé notre marché” avec la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Tim Gitzel s’exprimait plus tôt ce mois-ci après que la société a annoncé qu’elle s’était associée à Brookfield Renewable Partners pour acquérir Westinghouse Electric, un fabricant d’équipements pour centrales nucléaires.

Cameco, l’une des plus grandes sociétés d’uranium au monde, a déclaré que l’accord offrirait une opportunité d’obtenir de nouvelles affaires dans les pays traditionnellement desservis par la Russie.

“Avec les actions de la Russie en Ukraine, nous avons maintenant un monde occidental aux prises avec sa dépendance à cette source de carburant et qui cherche à se procurer des sources occidentales d’enrichissement, de conversion, d’uranium et, bien sûr, des sources occidentales de combustible fabriqué”, a déclaré Gitzel. .

Les experts disent que l’énergie, les minéraux et l’agriculture occupent une place importante dans la motivation des actions du président russe Vladimir Poutine en Ukraine et que la guerre qui a suivi a laissé les marchés mondiaux avec des approvisionnements en baisse et des prix en flèche.

La Saskatchewan, avec son secteur des ressources et de l’agriculture stable et bien établi, s’est trouvée en mesure d’aider à combler le vide mondial causé par la guerre.

“(Les Prairies) sont de grands acteurs sur les marchés mondiaux pour ces choses”, a déclaré Ellen Goddard, économiste agricole et professeure émérite à l’Université de l’Alberta.

“Pour la majorité des Canadiens, la contribution réelle des Prairies canadiennes aux marchés mondiaux n’est pas très bien comprise dans le meilleur des cas.”

La Saskatchewan, avec une population de moins de 1,2 million d’habitants, est connue pour produire beaucoup de joueurs de la Ligue nationale de hockey, mais elle n’a pas la réputation d’être une puissance mondiale au Canada. Cependant, les décisions prises dans ses conseils d’administration ont un impact significatif, d’autant plus que la guerre en Ukraine fait rage.

En plus du rôle mondial de Cameco, la province abrite également le producteur d’engrais Nutrien. En tant que premier producteur de potasse au monde et troisième producteur d’azote, Nutrien augmente sa production pour répondre à la guerre.

Plus tôt cette année, les expéditions de potasse de la Russie et de la Biélorussie ont chuté de manière significative en raison des sanctions et des restrictions sur les activités de financement. À peu près au même moment, Nutrien a annoncé son intention d’augmenter la production de potasse à 18 millions de tonnes par an d’ici 2025 pour répondre à la demande mondiale croissante, marquant une augmentation de 40 % par rapport aux niveaux de 2020.

Le géant des engrais a atteint des bénéfices record au cours des six premiers mois de l’année, récoltant 5 milliards de dollars américains alors que les prix des intrants agricoles ont atteint des sommets pluriannuels en raison de la guerre et des craintes accrues pour la sécurité alimentaire mondiale.

Le PDG par intérim, Ken Seitz, a déclaré aux analystes en août que la société s’attendait à ce que les effets d’entraînement de la guerre stimulent la demande pendant de nombreuses années.

“Nous pensons que les changements structurels des marchés mondiaux de l’énergie, de l’agriculture et des engrais fourniront un environnement de soutien à Nutrien bien au-delà de 2022”, a déclaré Seitz.

David Soberman, professeur à l’Université de Toronto et titulaire de la chaire nationale canadienne en marketing stratégique, a déclaré que la Saskatchewan avait souffert dans le passé lorsqu’il y avait un surplus de ressources en provenance d’Europe de l’Est. Par exemple, les prix ont langui pendant des années après l’éclatement en 2013 d’un cartel de commercialisation russo-biélorusse qui a accru la concurrence de la potasse sur le marché.

Mais les entreprises de la Saskatchewan sont restées stables tout au long de cette période, a déclaré Soberman, assurant au marché mondial qu’elles sont fiables, surtout en période d’incertitude.

« Le monde a besoin des choses que les Prairies produisent à bien des égards », a déclaré Soberman. “Les Prairies sont comme un sauveur pour le monde.”

La guerre en Ukraine est terrible, a-t-il dit, mais l’incertitude qu’elle apporte peut également souligner l’attrait de traiter avec des entreprises canadiennes.

Les stocks et les prix des céréales ont également été bouleversés après l’arrêt des exportations ukrainiennes. Le premier navire transportant du grain depuis l’invasion de la Russie en février n’a quitté un port ukrainien qu’en août. Alors que davantage de céréales devaient être expédiées d’Odessa, l’imprévisibilité de la guerre demeure.

La Russie et l’Ukraine comptaient parmi les principaux producteurs et exportateurs mondiaux de céréales et d’huile de cuisson. Dans les années qui ont précédé la guerre, la part du Canada sur le marché mondial des exportations avait diminué en raison de l’augmentation des exportations des producteurs de la mer Noire, dont la Russie et l’Ukraine.

Les Prairies canadiennes peuvent également jouer un rôle de fournisseur stable de céréales et d’huiles, a déclaré Joel Bruneau, directeur du département d’économie de l’Université de la Saskatchewan.

Bruneau a déclaré que les producteurs de la Saskatchewan doivent agir de manière éthique lorsqu’ils répondent à une demande accrue causée par la guerre. Si les entreprises commencent à augmenter les prix, cela ne sera pas oublié de sitôt par les partenaires du monde entier, a-t-il déclaré.

“Nous sommes un bon fournisseur”, a déclaré Bruneau.

“Donc, nous réalisons des profits en étant un bon fournisseur.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 octobre 2022.



— Avec des fichiers d’Amanda Stephenson à Calgary