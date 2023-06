La santé visuelle était la pomme des yeux d’Apple à la WWDC 2023

Nous savons déjà que passer des heures à regarder des écrans n’est pas facile pour vos yeux, mais surveiller le rapport écrans/lumière du soleil peut être particulièrement important pour les enfants dont les yeux se développent.

Lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple lundi, la société de technologie s’est penchée sur la prévalence de myopie — le terme médical désignant la « myopie », qui affecte près d’un tiers d’entre nous (30%) — avec des mises à jour de ses fonctionnalités de santé sur watchOS 10, iOS 17 et iPadOS 17.

Alors que tout le monde pourrait bénéficier de plus de temps passé à l’extérieur et loin des écrans, les enfants dont les yeux se développent peuvent particulièrement bénéficier de plus de temps passé à l’extérieur et potentiellement réduire leur risque de myopie. (Entre 80 et 120 minutes de temps à l’extérieur est recommandé pour les écoliers, selon une estimation de l’Institut international de la myopie.) Apple dit qu’il peut aider en permettant aux propriétaires d’Apple Watch de surveiller le temps qu’ils passent au soleil avec un capteur de lumière ambiante de watchOS 10.

Pour les enfants qui n’ont pas d’iPhone, les parents peuvent utiliser Family Setup pour coupler leur montre avec le téléphone de leurs parents. (Bien sûr, cela signifie que vous devrez offrir à votre enfant une Apple Watch pour utiliser la fonction de suivi de la lumière du soleil.)

Dans d’autres nouvelles sur la vision, Apple a annoncé une fonction Screen Distance qui encourage les gens à éloigner leur appareil de leur visage s’ils le tiennent trop longtemps. La fonction de distance utilise la même caméra TrueDepth d’iPad et d’iPhone.

N’oubliez pas de garder vos appareils à une distance de lecture de livre ou plus de votre visage aidera les adultes à éviter les symptômes de fatigue oculaire, mais Apple s’appuie également sur un corpus similaire de recherche sur la myopie qui trouve que les enfants, en particulier, peuvent réduire leur risque de myopie en limitant leur exposer leurs écrans.

Pour en savoir plus sur la WWDC, découvrez le casque VR d’Apple qui pourrait rendre la réalité augmentée courante ainsi que les nouvelles mises à jour de l’iPhone. Dans d’autres nouvelles sur la vision, découvrez quand il est temps de passer votre prochain examen de la vue.