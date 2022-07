La santé publique rétablit les tests aléatoires pour les voyageurs aériens

OTTAWA –

Le gouvernement fédéral rétablit les tests aléatoires obligatoires pour les voyageurs aériens entrant au Canada à compter du 19 juillet.

Après un peu plus d’un mois sans la mesure, l’Agence de la santé publique du Canada a écrit jeudi dans un communiqué qu’elle remettrait en place des tests aléatoires pour les voyageurs aériens, cette fois en dehors des aéroports, soit lors de rendez-vous en personne sur des sites de test spécifiques, ou en utilisant des rendez-vous virtuels et des tests d’auto-écouvillonnage.

“Comme nous l’avons toujours dit, les mesures frontalières du Canada resteront flexibles et adaptables, guidées par la science et la prudence”, a déclaré le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos dans le communiqué. “Nous devons maintenir en place des mesures de test aux frontières car c’est ainsi que nous suivons l’importation du virus COVID-19 et de nouvelles variantes préoccupantes.”

« Nous continuerons d’adapter nos mesures frontalières pour équilibrer la nécessité de protéger les Canadiens tout en soutenant notre reprise économique.



Ceci est une mise à jour de dernière minute. Plus à venir.