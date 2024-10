La Santé publique prend les réservations en ligne pour les vaccins contre la grippe et la COVID-19

Lieux et horaires disponibles à divers endroits dans le grand comté de Wellington et à Guelph

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

WDG SANTÉ PUBLIQUE

***********************

La Santé publique Wellington-Dufferin-Guelph offre désormais des rendez-vous pour le vaccin contre la grippe et la COVID-19 aux personnes âgées de 6 mois et plus pour la saison automnale des maladies respiratoires. Il est sécuritaire et pratique de recevoir les deux vaccins en une seule visite. Les résidents peuvent prendre rendez-vous en ligne en visitant wdgpublichealth.ca/rendements.

« La vaccination est l’un des moyens les plus efficaces de vous protéger, vous et vos proches, contre les maladies graves causées par la grippe et la COVID-19 », a déclaré le Dr Matthew Tenenbaum, médecin-hygiéniste adjoint. « À l’approche des mois d’hiver, il est particulièrement important que chacun reste à jour avec ses vaccins, en particulier les personnes les plus à risque, comme les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents. Se protéger permet également de protéger ceux qui nous entourent.

Les résidents sont encouragés à prendre rendez-vous et à se faire vacciner dès que possible afin d’assurer une protection rapide contre les maladies respiratoires cette saison. Les vaccins contre la grippe et contre la COVID-19 sont disponibles dans les pharmacies et les prestataires de soins primaires en plus des cliniques de santé publique de WDG. Pour ceux qui ont besoin d’aide pour réserver ou qui ont des questions, de l’aide est disponible par téléphone au 1-800-265-7293 ext. 7006.

Pour plus d’informations, visitez wdgpublichealth.ca/grippe.

**************************