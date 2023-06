La santé publique de Montréal affirme que la qualité de l’air est 5 fois pire qu’avant

La fumée des incendies qui brûlent dans le nord du Québec a encore recouvert Montréal, entraînant une mauvaise qualité de l’air cinq à six fois pire qu’au début juin, selon un directeur médical de la Santé publique de Montréal.

Environnement Canada a rapporté que la cote air santé (CAS) pour Montréal était de 10+ dimanche, ce qui correspond à un niveau de « risque très élevé ». Il est descendu à neuf lundi, ce qui correspond à un « risque sanitaire élevé ».

La fumée des feux de forêt répand de fines particules dans l’air qui peuvent pénétrer dans les poumons et rendre la respiration difficile. Respirer ces particules peut entraîner des douleurs thoraciques, des maux de tête et une sensation générale de malaise.

David Kaiser, directeur médical à Santé publique de Montréal, a déclaré en entrevue que les personnes souffrant de maladies cardiaques et pulmonaires sont particulièrement vulnérables, mais avec autant de fumée et de pollution dans l’air, tout le monde peut en ressentir les effets.

« Donc, vous allez faire du jogging hier matin ou ce matin, vous pouvez commencer à ressentir une oppression thoracique, un essoufflement. C’est un signe qui devrait probablement s’arrêter, rentrer à l’intérieur, faire une pause parce que, comme je l’ai dit, à ces niveaux, n’importe qui peuvent commencer à avoir ces impacts », a déclaré Kaiser.

Restez à l’intérieur, portez un masque

Kaiser recommande aux gens de rester à l’intérieur avec les portes et les fenêtres fermées et le climatiseur en marche si possible. Éviter l’exposition est la clé, dit-il.

Environnement Canada recommande d’utiliser un purificateur d’air avec un filtre à particules à haute efficacité (HEPA) à l’intérieur et de porter un masque de type respirateur bien ajusté à l’extérieur.

Il recommande également de vérifier les personnes qui pourraient être plus vulnérables à la fumée.

Les gens devraient être conscients de leur santé mentale, car il est normal de se sentir anxieux ou isolés lors d’un événement de fumée, dit Environnement Canada.

Prévisions de pluie et d’orages

Montréal s’attend à des averses et des orages lundi et mardi, avec des précipitations d’environ 20 à 40 millimètres attendues.

La pluie peut aider à dissiper les particules fines et améliorer la qualité de l’air. Selon Environnement Canada, la CAS de Montréal devrait descendre à deux mardi, ce qui représente un « faible risque pour la santé ».