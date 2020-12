Les membres du Parlement européen se sont réunis pratiquement mardi soir pour honorer le travail le plus remarquable de leurs pairs de l’hémicycle. Les MEP Awards, une cérémonie annuelle organisée par le magazine du Parlement, ont reconnu les réalisations législatives et l’influence politique des députés de tous les horizons politiques.

L’eurodéputée bulgare Eva Maydell, qui a accueilli l’événement, a déclaré à Euronews qu’il était formidable de mieux comprendre le travail de ses collègues parlementaires.

«Ce fut une bonne expérience car après tout, vous avez reconnu des collègues qui ont fait un travail impressionnant au cours de l’année écoulée et cela vous a donné une grande satisfaction. avec et vous ne travaillez pas avec eux. Donc, c’était vraiment une expérience très enrichissante et intéressante pour moi », a expliqué Maydell.

« La santé n’est pas un coût, c’est un investissement »

Parmi les gagnants de la soirée figurait Sara Cerdas, une eurodéputée portugaise du groupe S&D, qui a reçu le prix Santé.

«C’est un grand honneur pour moi d’être simplement nominé pour ces prix avec des collègues aussi importants. C’est assez étonnant, un peu remarquable, que j’ai reçu cette reconnaissance au cours de la première année de mon activité politique », a déclaré Cerdas à Euronews.

«C’est un indicateur que mon équipe et moi travaillons sur la bonne voie», a-t-elle ajouté.

En raison de son parcours professionnel et universitaire, Cerdas était impliquée dans la politique de santé avant même l’éclosion de la pandémie de coronavirus.

«À l’heure actuelle, ma famille et mes amis comprennent ce que c’est que d’être un médecin de la santé publique.»

La députée européenne a consacré son énergie à mettre la santé au premier plan de l’agenda de l’UE.

«Ce n’est pas seulement un prix pour moi et mon équipe, c’est aussi pour tous ceux qui travaillent depuis le début de cette législature pour avoir la santé à l’ordre du jour et œuvrer pour une Union européenne plus saine.»

Cerdas regrette les coupes que les dirigeants de l’UE ont apportées à la proposition initiale du programme phare EU4Health au cours des négociations d’été, mais elle est convaincue qu’elle et ses collègues tireront le meilleur parti du paquet de 5 milliards d’euros qui a finalement été affecté.

«Depuis le début, je dis que la santé n’est pas un coût, c’est un investissement. Pour chaque euro investi, nous avons un rendement de 14 €. »

L’année prochaine, Cerdas accordera une attention particulière à l’accessibilité des vaccins et fera campagne pour une action plus forte contre la désinformation sur les coronavirus. Outre le COVID-19, le député européen continuera d’œuvrer à la promotion de la santé et à la prévention des maladies ainsi qu’à la littératie en santé pour aider les Européens à adopter des modes de vie plus sains.

« Covid a montré que nous pouvons apporter de grands changements en peu de temps »

«J’ai été très surprise et heureuse» de gagner, confesse Henna Maria Virkkunen, une eurodéputée finlandaise du Groupe PPE, qui a remporté le prix de l’énergie. Virkkunen est satisfaite du «travail acharné» qu’elle et ses collègues ont accompli tout au long de cette année pour faire de l’énergie un élément clé du Green Deal européen.

Elle avoue être particulièrement fière de ses actions pour encourager l’industrie à investir et à innover.

«Nous devons nous concentrer sur ce qui se passera avant 2050», dit-elle à Euronews, en référence à l’objectif à long terme de faire de l’Europe le premier continent neutre en carbone.

Comme sa collègue Sara Cerdas, Virkkunen est déçue des coupes budgétaires convenues par les dirigeants de l’UE en juillet et craint que les États membres ne consacrent trop de fonds aux programmes nationaux, au détriment des initiatives de l’UE.

Interrogé sur les grandes différences entre les États membres en matière de production d’énergie renouvelable, Virkkunen admet que des lacunes existent mais défend également que chaque pays devrait pouvoir choisir son propre mix énergétique.

«Il n’est pas nécessaire qu’il soit entièrement renouvelable, mais il doit être propre», dit-elle. «Nous ne pourrions pas survivre sans l’énergie nucléaire.»

Réfléchissant à la pandémie, Virkkunen estime que la crise sanitaire a obligé les décideurs à parler davantage de «résilience et dépendance énergétiques» et a démontré comment les êtres humains peuvent «apporter de grands changements dans nos comportements en très peu de temps», ce qui peut aider les citoyens à prendre conscience qu’une transition énergétique est réalisable.

«Veillons à ne pas laisser le reste du monde à la Chine»

Kathleen Van Brempt, une eurodéputée belge du groupe S&D, a également reçu le prix du commerce international. «Ce prix me rend plus forts, moi et mon équipe, donc c’est utile», a déclaré Van Brempt à Euronews dans une interview. «Ce fut une année très difficile pour nous tous, pas seulement pour les politiciens. Tout d’un coup, vous devez commencer à négocier à distance. Ce n’est pas bon pour la démocratie, cette crise du COVID-19.

Van Brempt, cependant, envisage 2021 avec «beaucoup d’optimisme» et concentrera son travail parlementaire pour rendre le commerce plus durable et fondé sur des règles. Elle est reconnaissante aux États-Unis d’avoir voté pour un «président normal» (Joe Biden) et estime qu’il est important que l’Europe «renoue très fermement» avec son partenaire atlantique pour faire face aux défis posés par la Chine. Fervent partisan du commerce, Van Brent plaide pour davantage de partenariats géopolitiques. «Faisons en sorte de ne pas laisser le reste du monde à la Chine.»

Interrogé sur l’accord du Mercosur, que l’UE a conclu en 2019 avec plusieurs pays d’Amérique latine, mais qui est depuis dans une impasse et a recueilli une presse nettement négative, Van Brent pense que 2021 pourrait «devenir l’année du Mercosur».

Mais cela dépendra aussi des capacités de négociation de la Commission européenne et de la capacité des pays du Mercosur, en particulier du Brésil, à «retourner leur politique climatique et se mettre en conformité avec l’Accord de Paris».

Que l’accord soit finalement approuvé ou non, Van Brempt continuera à travailler vers son objectif principal: la réforme du système commercial. «Prouvons au public que nous pouvons bâtir un système commercial durable», dit-elle. «Il y a beaucoup en jeu et beaucoup de travail à faire pour nous.»