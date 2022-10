La santé mentale soulevée par la défense dans une affaire de coups de couteau sur le Strip de Vegas

LAS VEGAS (AP) – Un avocat de la défense a soulevé mardi des questions de santé mentale au sujet d’un homme accusé d’avoir tué deux personnes et d’en avoir blessé six lors d’un saccage au couteau la semaine dernière sur un trottoir du Strip de Las Vegas.

Le suspect, Yoni Christian Barrios, s’est tenu enchaîné lors de sa brève mise en accusation et n’a parlé que pour dire qu’il comprenait qu’il était accusé de deux chefs de meurtre et de six chefs de tentative de meurtre. Il n’a pas été immédiatement invité à inscrire un plaidoyer.

La juge de paix de Las Vegas, Harmony Letizia, a organisé une audience le 12 janvier pour déterminer si Barrios sera jugé devant un tribunal d’État pour des accusations qui pourraient l’exposer à une éventuelle peine de mort, et lui a ordonné de rester en prison sans caution. Un grand jury pourrait inculper Barrios avant cette date.

“Nous procédons à une évaluation des compétences en fonction de la nature de tout ce que nous savons jusqu’à présent”, a déclaré le défenseur public adjoint Scott Coffee devant le tribunal après l’audience. “De toute évidence, il y a des problèmes de santé mentale.”

Les autorités disent que Barrios, 32 ans, a demandé aux showgirls du trottoir de poser avec lui pour une photo avant de brandir un grand couteau de chef pour poignarder mortellement Maris DiGiovanni, 30 ans, et Brent Allan Hallett, 46 ans, le 6 octobre devant le complexe Wynn Las Vegas.

Deux autres femmes déguisées en showgirls figuraient parmi les six personnes blessées lors de l’attaque de midi, selon la police.

Coffee et Tuesday lui et l’avocat de la défense Jeff Maningo enquêtaient sur les antécédents de leur client, mais Coffee a déclaré qu’ils pensaient que Barrios était né au Guatemala et vivait aux États-Unis depuis au moins plusieurs années. Il n’était pas immédiatement clair si Barrios est un immigrant documenté.

Le procureur John Giordani a refusé de commenter la citoyenneté et l’état mental de Barrios. Il a déclaré que la vidéo de surveillance montre clairement l’attaque.

Coffee a déclaré qu’il savait qu’un homme qui s’est identifié comme Barrios a approché un vidéaste de la station sœur Telemundo 52 de Los Angeles NBC à l’extérieur de l’hôtel de ville de Los Angeles le 4 octobre et a demandé de l’aide, affirmant qu’il avait perdu sa maison et tout ce qu’il avait.

L’avocat de la défense a déclaré que Barrios était peut-être suffisamment stressé pour déclencher ce que Coffee a qualifié d’épisode psychotique.

Un rapport d’arrestation de la police de Las Vegas a déclaré qu’après son arrivée à Las Vegas, Barrios avait cherché du travail au Wynn et avait demandé à un concierge de l’hôtel de contacter les services de l’immigration et des douanes des États-Unis pour le renvoyer au Guatemala avant l’attaque présumée sur le trottoir.

Barrios a déclaré à la police qu’il essayait de vendre ses couteaux de chef pour pouvoir rentrer chez lui, et la police a déclaré qu’il portait une veste blanche à manches longues de chef qui était tachée de sang lorsqu’il a été arrêté après une courte poursuite.

Les agents ont également récupéré un couteau que Barrios aurait jeté dans les buissons alors qu’il s’enfuyait, selon les autorités.

Le procureur du district du comté de Clark, Steve Wolfson, a déclaré que les procureurs décideront dans les semaines à venir s’il convient de demander la peine de mort dans cette affaire.

Ken Ritter, l’Associated Press