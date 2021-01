Les organismes de bienfaisance ont averti que les deux tiers des jeunes connaissent une baisse de leur santé mentale avec des chiffres qui s’aggravent « à tous les niveaux », alors que les appels à une ligne d’assistance au suicide ont augmenté de près d’un tiers lors du dernier verrouillage.

Une enquête menée auprès de 16000 Brits by Mind enfermés a révélé que la moitié des adultes estimaient que leur bien-être s’était détérioré en 2020, et beaucoup d’entre eux avaient des problèmes de santé mentale pour la première fois.

Les Samaritains avaient eu plus d’un million de conversations avec les Britanniques depuis le début du verrouillage en mars, tandis que Papyrus, une ligne d’assistance au suicide pour les moins de 35 ans, a enregistré un pic de conversations lorsque des mesures plus strictes sont revenues en novembre.

Alors que 2020 tire à sa fin, les organismes de bienfaisance ont expliqué l’impact des 12 derniers mois, tout en offrant également des conseils pour s’entraider au cours de la nouvelle année.

Une enquête de Mind a révélé que les jeunes étaient plus touchés par la solitude pendant le verrouillage

Le PDG de Mind, Paul Farmer, a souligné l’importance d’un plus grand soutien pendant l’hiver, au milieu des craintes que les gens « passent à travers les lacunes », lorsque les mesures d’urgence cessent ou cessent

Il a déclaré: « Nous savons d’après notre enquête sur les coronavirus auprès d’environ 16000 personnes que plus de la moitié des adultes et des deux tiers des jeunes ont déclaré que leur santé mentale s’était aggravée pendant la pandémie, de nombreux problèmes se développant pour la première fois.

«Les preuves indiquent que la santé mentale s’aggrave dans tous les domaines, de la prévalence des problèmes de santé mentale courants comme la dépression aux personnes qui se retrouvent en situation de crise et nécessitent une hospitalisation.

L’Office for National Statistics (ONS) a constaté que les taux de dépression ont doublé, passant d’environ 1 sur 10 (9,7%) avant la pandémie (juillet 2019 à mars 2020) à près d’un adulte sur cinq (19,2%) pendant la pandémie. (Juin 2020). »

Une enquête menée au nom de Mind en octobre a révélé que 57% des travailleurs à temps plein ou partiel s’inquiétaient de la sécurité de l’emploi au milieu de la pandémie.

L’esprit craint que la santé mentale « s’aggrave à travers le spectre », alors que le PDG de l’organisme de bienfaisance a averti que l’incertitude à partir de 2020 a provoqué une « gamme d’émotions difficiles à gérer »

M. Farmer a ajouté: « L’incertitude peut provoquer une gamme d’émotions difficiles à gérer, y compris l’anxiété.

« Les mesures vitales imposées pour aider à contenir la propagation du virus, telles que la protection, la distanciation sociale, les restrictions à plusieurs niveaux et les verrouillages nationaux complets, peuvent également présenter des défis pour notre santé mentale.

« Nous avons entendu des gens qui luttent parce que leurs stratégies d’adaptation habituelles – socialiser, aller au gymnase, etc. – ne leur sont pas nécessairement disponibles.

« D’autres sont aux prises avec des difficultés à travailler à domicile, telles que l’isolement, des horaires de travail plus longs ou des difficultés à établir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en particulier pour ceux dont le « bureau » se trouve également être leur salon, leur cuisine ou leur chambre.

M. Farmer a ajouté: « Nous sommes également extrêmement préoccupés par les personnes sans emploi, confrontées à des licenciements, et celles qui ont besoin d’une aide sociale parce que leur santé mentale les empêche de gagner suffisamment pour subvenir à leurs besoins.

« Alors que nous entrons dans une autre récession économique, il est important de reconnaître l’impact que d’autres facteurs connexes – tels que la dette, le logement, l’emploi et les avantages sociaux – peuvent avoir sur notre santé et notre bien-être.

Steve Gifford a perdu son emploi au début de la pandémie de Covid-19, mais a continué à faire du bénévolat chez Samaritans, écoutant des personnes dans une situation très similaire à la sienne.

Samaritains volontaires: « J’ai perdu mon emploi juste avant le verrouillage, mais j’ai continué à écouter les autres » Steve Gifford a perdu son emploi d’ingénieur du son quelques jours à peine avant le début du verrouillage en mars. Il a rejoint Tesco et a continué à faire du bénévolat en tant qu’auditeur chez Samaritans – qui a fourni un soutien plus d’un million de fois par téléphone, e-mail et lettres, depuis le début du premier verrouillage. Avec près d’un quart de tous les appels liés au coronavirus, le bénévole de Walsall a écouté des personnes qui se trouvaient dans une position similaire à la sienne. Steve, qui a rejoint les Samaritains après avoir perdu son beau-fils par suicide, a déclaré: « Nous prenons des appels de personnes qui s’inquiètent pour leur avenir et leurs finances, ainsi que de personnes, comme moi, qui ont été licenciées. » Malgré le bilan que 2020 a pu avoir sur la santé mentale publique, M. Gifford, qui fait du bénévolat chez Samaritans depuis 2016, estime qu’il y a eu un point positif. Il a déclaré: « Je pense que tout ce que nous avons traversé a soulevé une chose, c’est normalisé le fait que les gens peuvent parler et devraient se parler. C’est une position fantastique si vous avez des amis ou de la famille, mais c’est aussi pour cela que nous sommes là, pour soutenir les personnes qui ne veulent peut-être pas parler à leurs proches. «Nous serons toujours là pour écouter, mais je pense que cette année a montré l’importance d’amener les gens à écouter.

« Nous craignons que de nombreuses personnes ne passent à travers les lacunes lorsque les mesures d’urgence temporaires introduites pour soutenir les personnes les plus durement touchées par le coronavirus – y compris les congés, l’amélioration de l’indemnité de maladie légale et un accès plus facile au soutien des prestations – cesseront ou cesseront complètement, et nous appelant à la mise à disposition d’un soutien alternatif, y compris le maintien du taux augmenté du crédit universel ».

L’enquête de Mind a révélé que plus de 80% des jeunes de 18 à 24 ans avaient vu leur santé mentale décliner en raison de la solitude causée par la pandémie.

Environ 50% des plus de 60 ans ont déclaré avoir subi une baisse similaire de leur bien-être.

Papyrus UK gère un Hopeline pour les jeunes de moins de 35 ans qui ont des pensées suicidaires.

L’organisme de bienfaisance affirme que neuf appels sur 10 ont fait référence à des mesures de verrouillage, alors que le nombre de contacts a augmenté de 27% au cours de la première semaine du verrouillage de novembre.

Ged Flynn, directeur général de PAPYRUS Prevention of Young Suicide, a déclaré: « L’organisme de bienfaisance craint qu’il y ait un problème à long terme de détresse émotionnelle après le verrouillage.

«Je crains que toute une génération de jeunes ne ressente encore longtemps l’impact de la crise actuelle.

«Nous recevons déjà chaque jour un grand nombre d’appels, de SMS et de courriels de jeunes ayant des pensées suicidaires ou de ceux qui craignent pour quelqu’un de leur famille ou de leur lieu de travail. Les taux d’appels augmentent maintenant. »

Au début de l’épidémie, Mind, Samaritans, Shout, Hospice UK et la Royal Foundation ont créé Our Frontline – une ligne d’assistance dédiée pour les travailleurs qui étaient absents pendant le verrouillage.

Depuis lors, il a tenu plus de 2 200 conversations avec les services de santé, les services sociaux, les services d’urgence et d’autres travailleurs clés.

Les organismes de bienfaisance pour la santé mentale sont maintenant préoccupés par l’impact de l’hiver sur le bien-être des travailleurs clés – en particulier après le verrouillage de novembre.

Paul Farmer, directeur général de Mind, a déclaré: « À court terme, Mind appelle à un soutien supplémentaire pour le personnel de première ligne, l’un des groupes les plus touchés par la pandémie.

«Nous aimerions voir notre Frontline intégré dans le cadre de tout soutien supplémentaire et que les employeurs s’assurent que tout leur personnel est encouragé à prendre l’aide disponible.

M. Farmer a offert quelques conseils pour rester en bonne santé après la pandémie.

Ged Flynn, directeur général de PAPYRUS Prevention of Young Suicide, a averti que les taux d’appels à Hopeline de l’organisme de bienfaisance avaient augmenté pendant le verrouillage de novembre

Il a déclaré: « Beaucoup d’entre nous dépendent des contacts sociaux pour nous aider à rester bien, et bien que nous ne puissions peut-être pas voir nos proches en personne peut-être autant que nous le souhaiterions pour le moment, il est important que nous contactions autant comme nous pouvons – que ce soit par SMS, e-mail, téléphone ou appel vidéo.

Dans la mesure du possible, essayez de maintenir une alimentation saine, en gardant un œil sur des choses comme le sucre, la caféine et l’alcool.

«Il est important que vous gardiez votre esprit stimulé, occupé et motivé, alors essayez de réserver du temps dans votre routine pour cela.

«La lecture de livres, de magazines et d’articles peut aider, ou vous pouvez essayer d’écouter des podcasts, regarder des films et faire des puzzles.

M. Flynn a ajouté: « Pour les parents, n’attendez pas de constater que votre enfant est peut-être en détresse avant de tendre la main.

«Et aux jeunes – ne souffrez pas en silence, trouvez le courage, vous pouvez nous parler.

Samaritans est disponible pour appeler au 116 123. Papyrus ‘Hopeline est 0800 068 41 41.