La santé mentale liée aux maladies physiques

Résumé: Une étude approfondie a découvert une forte corrélation entre les maladies mentales graves et la multimorbidité physique.

En analysant les données de près de 200 000 patients psychiatriques, l’étude a révélé que ces personnes sont près de deux fois plus susceptibles de souffrir de maladies physiques chroniques que celles ne souffrant pas de troubles mentaux.

Ce lien suggère la nécessité d’une approche holistique dans le traitement des patients psychiatriques, compte tenu du large éventail de problèmes de santé auxquels ils sont confrontés.

Faits marquants:

Les personnes atteintes de maladies mentales graves sont 1,84 fois plus susceptibles de souffrir de multimorbidité physique. Les patients psychiatriques signalent généralement des affections telles que des maladies métaboliques et respiratoires, ainsi que des cancers. Il existe un écart important en matière de traitement, puisque 71 % des personnes atteintes de psychose dans le monde ne bénéficient pas des services de santé mentale nécessaires.

Source: Université Anglia Ruskin

La recherche, dirigée par l’Université Anglia Ruskin (ARU) en collaboration avec le Centre de recherche biomédicale de l’Université de Cambridge, a impliqué une analyse approfondie de 19 études différentes, englobant les données de 194 123 patients psychiatriques à travers le monde, avec une comparaison avec 7 660 590 individus dans des groupes témoins. .

La multimorbidité se produit lorsqu’une personne est affectée par une combinaison de maladie chronique avec au moins un autre problème de santé physique, et les chercheurs ont découvert que les patients psychiatriques étaient 1,84 fois plus susceptibles de signaler une multimorbidité que le groupe témoin.

L’étude a révélé que les personnes souffrant de graves problèmes de santé mentale signalent également des problèmes physiques, notamment des maladies métaboliques, de l’hypertension, de l’épilepsie, des maladies respiratoires, vasculaires, rénales et gastro-intestinales, ainsi que des cancers.

En 2019, près d’un milliard de personnes vivaient avec un trouble mental, ce qui en fait l’une des principales causes d’invalidité dans le monde. Selon Mind, une personne sur quatre connaîtra chaque année un problème de santé mentale en Angleterre.

Des recherches antérieures ont révélé qu’un pourcentage élevé de personnes ayant besoin de services de santé mentale n’ont pas accès à des soins de santé mentale efficaces, abordables et de qualité, en particulier dans les pays à faible revenu.

Par exemple, 71 % des personnes atteintes de psychose dans le monde ne bénéficient pas des services de santé mentale nécessaires, avec une grande disparité entre les pays à revenu élevé et à faible revenu.

L’auteur principal Lee Smith, professeur de santé publique à l’Université Anglia Ruskin (ARU), a déclaré : « La santé mentale sous-tend nos capacités individuelles et collectives à prendre des décisions, à établir des relations et à façonner le monde dans lequel nous vivons. les personnes atteintes d’une maladie mentale grave courent un risque significativement plus élevé de souffrir de multimorbidité physique.

« Cette relation complexe entre une maladie mentale grave et la multimorbidité physique a des implications considérables, notamment une diminution de l’observance du traitement, un risque accru d’échec du traitement, une augmentation des coûts de traitement, une rechute de la maladie, une aggravation du pronostic et une espérance de vie réduite.

« Une mauvaise prise en charge clinique des comorbidités physiques chez les personnes atteintes de troubles mentaux aggrave le problème, entraînant un fardeau accru pour les individus, leurs communautés et les systèmes de santé.

« Une approche holistique est nécessaire de toute urgence pour améliorer les résultats physiques, mentaux et sociaux des personnes confrontées à une maladie mentale grave et à une multimorbidité physique. »

“Relation entre maladie mentale grave et multimorbidité physique : une méta-analyse et un appel à l’action» par Lee Smith et coll. Santé mentale du BMJ

Abstrait

Relation entre maladie mentale grave et multimorbidité physique : une méta-analyse et un appel à l’action

Arrière-plan

Les personnes atteintes d’une maladie mentale grave (SMI) ont une prévalence plus élevée de plusieurs problèmes de santé physique chroniques, et la prévalence de la multimorbidité physique devrait augmenter. Le but de cette étude était d’évaluer la force de l’association entre SMI et multimorbidité physique.

Sélection et analyse des études

Nous avons systématiquement effectué des recherches dans PubMed/Medline, Scopus, Embase, Web of Science, PsycINFO et dans les bases de données des collections des sciences du comportement, depuis leur création jusqu’au 31 janvier 2023, pour trouver des études portant sur l’association entre le SMI et la multimorbidité physique. Les humains de tout âge, cliniquement diagnostiqués et/ou recevant actuellement un traitement pour un SMI, spécifié comme la schizophrénie (et les troubles psychotiques associés), le trouble bipolaire et la dépression psychotique, étaient éligibles. Les données des études sélectionnées pour être incluses ont été converties en OR, avec une méta-analyse ultérieure réalisée.

Résultats

Nous avons inclus 19 études totalisant 194 123 patients atteints de SMI avec différents diagnostics et issus de la population générale. Le RC groupé pour la multimorbidité physique chez les personnes avec ou sans SMI était de 1,84 (IC à 95 % 1,33 à 2,54), l’analyse indiquant un niveau élevé d’hétérogénéité (98,38 %). Les 15 autres études incluses dans la revue systématique pour lesquelles il n’a pas été possible de mener une méta-analyse ont montré de fortes associations entre le SMI et la multimorbidité physique.

Conclusions

Les preuves actuelles mettent en évidence le lien entre le SMI et la multimorbidité physique. Une approche multidisciplinaire est désormais urgente pour développer les meilleurs modèles de services adaptés aux patients atteints de SMI présentant des multimorbidités physiques afin d’améliorer les résultats physiques, mentaux et sociaux.

