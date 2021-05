La santé mentale et les problèmes LGBTQ explorés par l’auteure du NJ Nicole Melleby

Nicole Melleby sait à quel point les enfants du New Jersey peuvent être durs.

L’auteur du prochain « Comment devenir une planète », Melleby reflète la ténacité de la côte du New Jersey dans ses livres pour les lecteurs de niveau moyen, rapporte l’Asbury Park Press, qui fait partie du réseau USA TODAY.

«Je pense que c’était une citation d’Asbury Park Press que j’ai lue au lycée, qui parlait de la façon dont« les enfants de la plage ne ressentent aucune douleur », et c’était tout un problème à ce sujet», a déclaré Melleby. gamin de la plage, c’est toujours quelque chose qui est resté dans mon esprit – que les enfants de la plage ne ressentent aucune douleur.

« Tous les princes ne tombent pas amoureux des princesses »: La suite du livre pour enfants LGBT « Prince & Knight » arrive sur les tablettes

«Et évidemment, nous le faisons, et évidemment (dans) ces histoires que je raconte – c’est mon troisième livre et je les ai toutes placées dans le même domaine – elles sont clairement en difficulté et elles traversent tout cela, mais c’est la résilience, je pense, qui est vraie. Les gamins de la plage ne ressentent aucune douleur parce qu’à la fin de la journée, ils persévèrent.

« Comment devenir une planète » sort le mardi 25 mai via Algonquin Books.

Le roman trouve l’adolescente Pluto Timoney l’été après la septième année, aidant à la pizzeria de la promenade de sa mère et aux prises avec des problèmes de santé mentale après avoir été diagnostiquée avec anxiété et dépression. Il y a aussi la question de la connexion évolutive de Pluton avec son ami Fallon, qui explore l’identité de genre.

«Les gens demandent souvent: » Est-ce que ce sont les livres dont vous aviez besoin quand vous étiez plus jeune? » Et bien sûr, la réponse est oui « , a déclaré Melleby, maintenant âgée de 32 ans. » Mais … une fois que j’ai commencé à faire des visites scolaires et à parler à de plus en plus d’élèves, j’ai dû presque remodeler cela parce que … ils beaucoup plus informé que je ne l’ai jamais été à cet âge. … Donc, après avoir parlé à ces enfants, il est devenu moins nécessaire d’écrire les livres dont j’avais besoin et plus de les recadrer pour me rendre compte que j’avais besoin d’écrire ce dont ils avaient besoin maintenant. «

Ecrire en pensant à son jeune lectorat moderne signifiait discuter honnêtement de sujets de santé mentale, de sexualité et de genre.

«Vous devez affronter ces choses de front pour le public d’aujourd’hui», a-t-elle déclaré. «Surtout avec la pandémie et tout, de plus en plus d’enfants sont confrontés à ces problèmes de santé mentale.

Au cas où vous auriez manqué:Qu’est-ce qui languit? Seul? Un glossaire sur la santé mentale pour expliquer ce que vous ressentez

«Et quand vous parlez pour les adultes de la vie de ces enfants d’avoir également accès à ces livres, je pense qu’il est important de garder à l’esprit que la santé du métal, la sexualité et le sexe, ils ne sont pas (juste) problèmes d’adultes. Ce sont aussi des problèmes avec les enfants, et c’est très important … de garder cela à l’esprit de tout le monde.

La tournée de livres de Melleby à l’appui de «Comment devenir une planète» est un autre facteur qui accompagne les lecteurs à leurs conditions de nos jours. Comme tant d’autres types d’interactions humaines ces derniers temps, cela se passe en ligne.

La visite virtuelle de cinq dates commence mardi, avec Melleby en conversation avec l’auteur AJ Sass via The Curious Reader à Glen Rock, New Jersey.

Les billets pour l’événement de lancement du livre, 25 $, comprennent une copie signée de «Comment devenir une planète». Une partie des bénéfices soutiendra le travail de la Fondation Essex LGBT RAIN pour aider les jeunes LGBTQ sans-abri.

« Si je ne peux pas aller dans une librairie et être face à face avec les lecteurs », a déclaré Melleby, « je suis heureux que ce soit quelque chose que nous sommes capables de faire. »

« Comment devenir une planète » de Nicole Melleby sort le mardi 25 mai via Algonquin Books.

Pour en savoir plus sur le livre et la visite virtuelle de Melleby à l’appui de sa sortie, visitez nicolemelleby.com.

Alex Biese écrit sur l’art, le divertissement, la culture et l’actualité aux niveaux local et national depuis plus de 15 ans.