La santé mentale et le cancer parmi les principales préoccupations découvertes dans l’enquête sur la santé de Long Island

Les inquiétudes concernant la santé mentale et le cancer comptent parmi les principales préoccupations en matière de bien-être des Long Islandais, selon les résultats préliminaires d’une enquête en cours.

Alors que la santé mentale, la dépression et le suicide figuraient parmi les principales préoccupations des répondants du comté de Suffolk, le cancer était en tête de liste à Nassau. Les résidents des deux comtés étaient également inquiets des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, du diabète et de la toxicomanie.

Ce sont là quelques-uns des premiers résultats de l’enquête d’évaluation de la santé communautaire, qui interroge les résidents sur leurs problèmes de santé les plus urgents et ceux de leur communauté. Le Long Island Health Collaborative – un partenariat qui comprend plusieurs hôpitaux, services de santé et prestataires de la région – a compilé les résultats sur la base d’environ 400 réponses à l’enquête.

Les experts affirment que les résultats soulignent la prévalence croissante des problèmes de santé mentale et le manque de prestataires disponibles, et reflètent également les réalités des taux de cancer élevés de Long Island par rapport au reste de l’État.

Pour Penelope Rudder, 73 ans, de Greenport, santé mentale et cancer vont de pair.

Elle a déclaré qu’il « fallait du courage » pour demander de l’aide, car « tout le monde a cette façade d’essayer de montrer qu’il est fort et qu’il va bien ».

Rudder a reçu un diagnostic de cancer de la peau en 2020 et a subi cinq chirurgies faciales pour reconstruire le côté gauche de son nez en utilisant la peau de son front. Elle a dit qu’elle aurait pu avoir recours à quelqu’un à qui parler ou à quelqu’un qui a bénéficié d’un traitement similaire pour mieux la préparer.

« Le cancer peut être extrêmement solitaire. C’est isolant », a déclaré Rudder.

Un meilleur dépistage du cancer, l’éducation comme objectif

Pourtant, les médecins espèrent concrétiser ces réflexions et les transformer en actions, qu’il s’agisse d’améliorer le dépistage et l’éducation du cancer ou d’aider les résidents à adopter un mode de vie plus sain.

Le Dr Richard Barakat, médecin en chef et directeur exécutif du Northwell Cancer Institute, a déclaré que l’analyse montre que les médecins, lorsqu’ils traitent les patients, et la population en général doivent reconnaître et souligner les facteurs de risque de cancer.

«Pour moi, cela signifie: ‘OK, nous vous entendons. C’est ce que vous devez faire », a-t-il déclaré.

Les résultats préliminaires — publiés par le collaboratif tel qu’il poursuit le processus d’enquête – fournissent un aperçu important de la mentalité des Long Islanders, disent les experts.

Lorsqu’on a demandé aux personnes interrogées quel problème de santé nécessitait davantage de dépistage ou d’éducation dans leur communauté, la principale réponse était la santé mentale, avec environ 32 % dans le Suffolk.

Joanie Zangerle, résidente de North Babylon et leader civique, survivante du cancer de l’utérus, a déclaré qu’elle avait personnellement constaté la nécessité de meilleurs services de santé mentale.

« Depuis la pandémie, j’ai vraiment le sentiment que la santé mentale semble être quelque chose pour lequel les gens ont besoin d’aide », a déclaré Zangerle, un enseignant du BOCES de Nassau. « Soit ils ne parviennent pas à consulter le bon médecin, soit ils n’ont pas accès à la couverture. S’il existait un moyen plus simple pour ceux qui en ont besoin de l’obtenir, il n’y aurait pas une telle crise.»

Le cancer, avec environ 24 % des réponses, était la deuxième réponse la plus élevée à cette question, selon l’enquête, ce qui permettait aux répondants d’avoir plusieurs réponses à la question.

À New York, le taux d’incidents de cancer pour 100 000 habitants était d’environ 585 entre 2018 et 2020, selon les données de l’État. Le taux de Long Island au cours de la même période était de près de 664.

Le cancer du sein, en particulier, est historiquement plus répandu à Long Island. Le taux d’incidence du cancer du sein chez les femmes de 2018 à 2020 était d’environ 170 pour 100 000, selon l’État. À Long Island, le taux était d’environ 190.

Les études financées par le gouvernement fédéral n’ont pas réussi à trouver une seule raison expliquant les taux de cancer du sein plus élevés à Long Island parmi les personnes dépourvues de marqueur génétique. Mais les experts affirment qu’une population vieillissante et une population présentant certains marqueurs démographiques, ainsi que d’éventuels facteurs environnementaux, tels que les produits chimiques cancérigènes présents dans les eaux souterraines, sont tous considérés comme des contributeurs potentiels.

S’attaquer aux facteurs de risque et ajouter des services

Barakat a souligné que près de 50 % des cancers sont associés à des facteurs de risque modifiables tels que l’alimentation, l’exercice, le tabagisme et l’alcool. Il a également souligné l’importance de se faire dépister pour le cancer afin de le détecter plus tôt.

« Mais en fin de compte, dit-il, la prévention est la meilleure solution. »

L’évêque E. Edward Robinson de Manorville a déclaré qu’il reste conscient des antécédents médicaux de sa famille, qui incluent le cancer du côté de son père et le diabète du côté de sa mère.

Robinson, 42 ans, pasteur de la Breakthrough Chapel à Selden, a déclaré qu’il était en bonne santé, mais il se rappelle de ne pas présumer que l’histoire familiale ne se répétera pas.

Et il se sent obligé de rappeler à ses paroissiens de se soumettre à des examens médicaux réguliers, d’autant plus que sa congrégation est composée de personnes de couleur.

« Normalement, la santé est un défi majeur dans notre communauté, notamment en raison de [lack of] des soins de santé adéquats », a déclaré Robinson.

« Notre communauté, en particulier la communauté brune, n’a pas eu une bonne introduction aux soins de santé au cours de notre histoire, donc je pense qu’il reste encore un reste de peur des médecins », a-t-il ajouté.

« Je pense que cela joue un rôle dans les soins médicaux en raison de notre culture », a déclaré Robinson.

Le Dr Manish Sapra n’a pas été surpris par le fait que la santé mentale figure en bonne place dans les résultats préliminaires.

« Nous constatons dans nos communautés un besoin croissant de services de santé mentale », a déclaré Sapra, directeur exécutif des services de santé comportementale chez Northwell Health. « Nous avons constaté une augmentation des visites à nos services d’urgence [and] augmentation des appels vers nos services ambulatoires.

Les raisons de la récente augmentation des problèmes de santé mentale comprennent l’isolement social dû à la pandémie de COVID-19 ainsi que les médias sociaux. Mais il y a un côté positif : la réduction de la stigmatisation.

« Avant, c’était plutôt une affaire privée… en raison de la stigmatisation associée à la santé mentale », a déclaré Sapra.

Mais même avec l’augmentation du nombre de personnes disposées à parler de leurs problèmes de santé mentale, il y a également un manque de prestataires pour leur offrir des soins, ont déclaré les médecins.

« L’offre et la demande sont… très asymétriques en ce moment », a déclaré le Dr Nikhil Palekar, vice-président des affaires cliniques ambulatoires chez Stony Brook Medicine. « Il y a donc une énorme demande, mais il n’y a tout simplement pas assez de troupes sur le terrain. »

Palekar a déclaré en particulier qu’il y avait un manque de cliniciens spécialisés en santé mentale dans l’est de Long Island, ce qui obligeait parfois les patients à conduire une heure pour se rendre à leurs rendez-vous. Certains prestataires, dit-il, n’acceptent pas certains types d’assurance maladie, ce qui crée un autre obstacle aux soins.

Northwell propose des programmes qui incluent l’intégration de prestataires de soins de santé mentale dans d’autres spécialités et dans plusieurs écoles de Long Island. À Stony Brook Medicine, de nombreux médecins de soins primaires testent tous les patients pour détecter les idées suicidaires et l’anxiété.

Pourtant, il subsiste « des obstacles réels à l’obtention de soins », a déclaré Palekar.

Avec Denise M. Bonilla, Carl MacGowan et Tara Smith