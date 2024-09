La santé mentale des jeunes de l’Île du Sud en déclin : enquête

L’enquête 2023 sur la santé des adolescents en Colombie-Britannique a montré que les jeunes sont confrontés à une augmentation des problèmes de santé mentale.

La McCreary Centre Society a publié les résultats du sud de l’île de Vancouver pour le Enquête sur la santé des adolescents de la Colombie-Britannique 2023qui se concentre sur la santé et le bien-être des élèves de la 7e à la 12e année.

Les résultats montrent que la majorité des jeunes de l’île du Sud évaluent positivement leur santé globale et leur santé mentale, mais les résultats sont en baisse par rapport à la dernière décennie.

Cette année, 58 pour cent des jeunes ont jugé leur santé mentale bonne ou excellente, contre 71 pour cent en 2018 et 80 pour cent en 2013.

Les résultats d’une enquête locale ont également montré qu’un peu plus du quart des jeunes ont déclaré souffrir d’un trouble anxieux, ce qui est plus élevé que le taux provincial et également plus élevé que le taux provincial.

le taux local 5 ans plus tôt, qui sont tous deux de 22 pour cent. Un jeune sur cinq dans le sud de l’île de Vancouver a déclaré qu’il ne participait pas à des activités parascolaires parce qu’il était trop anxieux.

Annie Smith, directrice exécutive de McCreary, a souligné qu’il s’agissait de leur première enquête depuis la pandémie de COVID-19, et qu’elle met vraiment en évidence l’impact que cela a eu sur certains jeunes.

« Partout dans la province, nous avons constaté une baisse du nombre de jeunes déclarant avoir une santé mentale positive et une augmentation du nombre de ceux déclarant éprouver des difficultés dans ce domaine », a-t-elle déclaré. « Il était inquiétant de constater dans cette région qu’un quart des élèves avaient manqué l’école au cours du mois dernier en raison de leur santé mentale. »

Malgré les résultats, les résultats locaux ont montré que les jeunes étaient plus susceptibles d’avoir un adulte vers qui se tourner lorsqu’ils avaient un problème grave, 75 pour cent des jeunes ayant un adulte au sein de leur famille vers qui se tourner, contre 71 pour cent en 2018. , et 37 pour cent en avaient un en dehors de leur famille contre 31 pour cent en 2018.

« Avoir des adultes qui les soutiennent dans leur vie peut être un énorme facteur de protection pour les jeunes. Il était donc encourageant de constater que la majorité des jeunes avaient au moins un adulte à qui s’adresser en cas de crise, et nous avons également vu que la grande majorité avait quelqu’un. qui les aiderait à se rendre à des rendez-vous, à postuler à l’université ou à trouver un emploi », a déclaré Smith.

L’AHS 2023 de la Colombie-Britannique a été complétée par environ 38 500 jeunes âgés de 12 à 19 ans dans 59 des 60 districts scolaires de la Colombie-Britannique. L’enquête a été élaborée en consultation avec des jeunes, des parents et d’autres experts en santé des jeunes. McCreary affirme que les données sont considérées comme représentatives de 98 pour cent des élèves des écoles publiques ordinaires de la Colombie-Britannique.