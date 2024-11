La santé mentale des employés et le « blues de l’hiver »

Alors que le débat autour de la santé mentale et du bien-être des employés devient de plus en plus courant, pourrait-on faire davantage pour lutter contre les troubles affectifs saisonniers sur le lieu de travail ?

Le « blues hivernal », ou comme nous l’appelons maintenant, le trouble affectif saisonnier (TAS), se caractérise par une période de mélancolie, généralement associée aux mois d’hiver plus froids, plus sombres et plus pluvieux, qui a tendance à se terminer à mesure que le temps s’améliore. Bien que l’on sache que les gens ressentent des symptômes jusqu’au printemps et en été.

Des sentiments de dépression, d’apathie et de manque d’énergie aux problèmes de sommeil et aux changements d’appétit, le TAS – selon la saison dans laquelle vous vous trouvez – peut s’accompagner d’une gamme de symptômes qui affectent considérablement votre vie personnelle et professionnelle, au point que les employeurs devront peut-être offrir un soutien supplémentaire.

« Non traité santé mentale Ces problèmes peuvent entraîner des perturbations importantes dans le moral et l’efficacité du lieu de travail », a expliqué Caitlin Collins, directrice de la stratégie du programme et psychologue organisationnelle pour la plateforme intelligente de gestion des performances Betterworks.

« Pour l’entreprise, ces défis peuvent se manifester par des niveaux d’engagement plus faibles et des taux de rotation plus élevés, affectant finalement les performances de l’entreprise. Une main-d’œuvre en bonne santé est essentielle pour atteindre les objectifs de l’organisation. Les entreprises doivent donc reconnaître le lien entre le bien-être des employés et la réussite globale.

Le TAS et le lieu de travail

Bien que les scientifiques ne soient pas encore parvenus à un consensus sur la principale cause du TAS, les recherches suggèrent que les conditions météorologiques et la proximité de l’équateur jouent un rôle important, en raison de la réduction du rayonnement solaire, des températures plus froides et de l’isolement accru. Selon Collins, la baisse des niveaux de sérotonine qui en résulte en réponse à un manque de soleil affecte grandement la capacité du corps à réguler l’humeur.

« Le mauvais temps peut également influencer nos routines quotidiennes, rendant plus difficile la sortie ou la participation à des interactions sociales cruciales pour le bien-être mental. Cela peut entraîner des sentiments de solitude et de stress, surtout à une période de l’année qui est souvent déjà marquée par une pression accrue due aux vacances.» De plus, les recherches suggèrent également que les femmes, les personnes déjà atteintes de trouble bipolaire ou d’autres maladies mentales et celles ayant des antécédents familiaux de TAS sont plus susceptibles d’en souffrir elles-mêmes.

Pour Collins, il existe plusieurs façons pour les employeurs de soutenir les employés qui pourraient avoir des problèmes de santé mentale pendant les mois d’hiver. Par exemple, des enregistrements réguliers et des moyens permettant aux employés de participer anonymement à des conversations productives établiraient une culture de confiance et de compréhension.

La fourniture de ressources en santé mentale, telles que des conseils, des programmes de bien-être et des ateliers, peut doter les employés des outils et des stratégies dont ils ont besoin pour traverser les moments difficiles. En outre, des modalités de travail flexibles, notamment des options hybrides ou entièrement à distance, pourraient donner aux employés en difficulté la possibilité de mieux s’orienter et de réduire leur stress.

Elle a également souligné que la formation des gestionnaires en particulier est d’une importance capitale. « Éduquer les dirigeants sur la reconnaissance des signes de problèmes de santé mentale et sur la manière d’y répondre de manière appropriée peut renforcer le réseau de soutien au sein de l’organisation. »

L’exercice, une alimentation saine, la gestion du stress et, dans certains scénarios, les médicaments ont également été cités comme traitements potentiels pour lutter contre le TAS, ainsi que la luminothérapie, mais l’efficacité globale de cette dernière n’est actuellement pas claire.

Changer les attitudes

Pour Collins, il est possible d’engager une conversation beaucoup plus large sur l’inclusion et la santé mentale au travail. « Alors que les organisations sont confrontées à des défis de plus en plus complexes, l’importance de la santé mentale ne peut être surestimée. Cela inclut la prise en compte des effets saisonniers, des facteurs de stress et des expériences uniques de divers groupes d’employés.

« Des conversations plus larges peuvent impliquer d’intégrer des discussions sur la santé mentale dans les évaluations de performances, de fournir des ressources pédagogiques sur la sensibilisation à la santé mentale et d’animer des ateliers qui favorisent la compréhension et l’empathie entre les membres de l’équipe. En créant une culture d’ouverture et de soutien, les organisations peuvent stimuler l’engagement et favoriser un environnement de travail plus sain », a-t-elle déclaré.

Il existe également potentiellement un fracture générationnelle sur le lieu de travail car les recherches suggèrent que les employés plus âgés sont beaucoup moins susceptibles ou disposés à partager leurs problèmes de santé mentale avec d’autres membres du personnel. En comparaison, les employés plus jeunes, même s’ils se méfient encore de la stigmatisation, se sentent légèrement plus à l’aise pour aborder ce problème sur leur lieu de travail.

« Cette disparité souligne la nécessité pour les organisations de cultiver une culture de sécurité psychologique qui inclut tous les groupes d’âge, en toutes saisons. » En fin de compte, selon Collins, les organisations ont la responsabilité de veiller à rester au courant de l’évolution du paysage de la santé mentale et de son impact sur la main-d’œuvre.

« À l’approche des mois d’hiver, j’exhorte tous les dirigeants à adopter une approche proactive en matière de santé mentale. Cela signifie non seulement répondre aux préoccupations immédiates, mais également intégrer la sensibilisation à la santé mentale au cœur de la culture organisationnelle tout au long de l’année. Ce faisant, nous pouvons constituer des équipes résilientes, capables de relever à la fois les défis des quarts de travail saisonniers et les pressions plus larges de nos environnements de travail.

