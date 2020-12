À une époque de verrouillages apparemment sans fin et d’anxiété virale, un nouveau sondage Gallup a révélé que la santé mentale des Américains est à son plus bas niveau depuis deux décennies.

«La dernière évaluation par les Américains de leur santé mentale est pire qu’elle ne l’a jamais été au cours des deux dernières décennies», un sondage Gallup publié lundi a trouvé. Selon les résultats, 76% des Américains interrogés évaluent positivement leur santé mentale, contre 85% l’année dernière.

La chute drastique survient huit mois après qu’un autre sondage Gallup ait enregistré une baisse record de la satisfaction à l’égard de la vie chez les adultes américains. Au moment du scrutin – un mois après qu’une majorité de gouverneurs américains ont émis des ordres de rester à la maison – seulement 46% des personnes interrogées ont déclaré « prospère, » le chiffre le plus bas depuis le début de la crise financière de 2008.

Une grande partie des États-Unis est toujours bloquée, la Californie plaçant dimanche 23 millions de personnes sous les règles les plus restrictives du pays, de sorte que le déclin de la santé mentale n’est peut-être pas surprenant.

En effet, les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté en août qu’un jeune adulte sur quatre envisageait de se suicider pendant l’été, tandis que l’anxiété, la dépression, les traumatismes et la toxicomanie montaient en flèche. Il a été constaté que les enfants avaient souffert de la perturbation de leur vie scolaire et de l’introduction de l’apprentissage à distance, et les personnes âgées souffraient également d’une solitude accrue. Un pic similaire de problèmes de santé mentale a également été noté en Grande-Bretagne.

La dernière baisse signalée par Gallup n’a pas été ressentie uniformément. Les femmes, les républicains, les indépendants, les non-religieux, les adultes blancs, les personnes âgées et les Américains à faible revenu ont signalé une baisse à deux chiffres de leur santé mentale.

Les démocrates et les fidèles de l’église ont montré le moins de changement. Bien que l’on puisse lire beaucoup sur les raisons pour lesquelles certains groupes ont souffert plus que d’autres, le sondage n’a pas surpris les commentateurs de tous horizons en ligne.

Ce n’est pas seulement un incident isolé. Selon une nouvelle enquête Gallup, la santé mentale des Américains a atteint un nouveau creux. Environ un tiers seulement des Américains évaluent leur santé mentale comme "excellent." https://t.co/EMoRFHO165 – Max Burns (@themaxburns) 7 décembre 2020

Si triste mais pas surpris. Tant de choses que les gens luttent. Verrouillage, politique et Noël presque ici. La foi, la famille et l’amour sont tout ce dont nous avons besoin. Les petites choses de la vie qui sont tenues pour acquises.https: //t.co/2HP3zMU80n – 🇺🇸 ° Rachel ° 🇺🇸 (@NsideRecruiting) 7 décembre 2020

Toute analyse rétrospective des politiques de verrouillage – l’efficacité qui est sérieusement contestée – doit être mise en balance avec les pertes en vies humaines et les souffrances humaines qu’elles ont causées. https://t.co/7rfc8W8EEW – Brad Polumbo 🇺🇸⚽️ 🏳️‍🌈 (@brad_polumbo) 7 décembre 2020

Bien que le président américain Donald Trump ait demandé à la Food and Drug Administration d’accorder une approbation d’urgence aux vaccins Covid par les sociétés pharmaceutiques Pfizer et Moderna, les Américains devront encore faire face à un certain niveau de restrictions virales dans un avenir prévisible.

Joe Biden sera probablement inauguré en tant que président en janvier, et le démocrate a déclaré la semaine dernière qu’il le ferait « demander » la population à porter des masques pendant les 100 premiers jours de son mandat. Biden a promis de prendre la parole de ses conseillers scientifiques sur la question de savoir s’il fallait ou non mettre en œuvre de nouvelles restrictions et, le mois dernier, ces conseillers recommandaient un verrouillage national de quatre à six semaines.

Au total, les États-Unis ont enregistré plus de 15 millions de cas de Covid-19 et près de 290 000 décès.

