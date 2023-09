La santé mentale au Canada s’est détériorée en 2022, selon StatCan

Plus de cinq millions de Canadiens ont souffert d’une forme de trouble de santé mentale en 2022, révèle une nouvelle étude de Statistique Canada.

StatCan affirme que ces Canadiens « répondaient aux critères diagnostiques d’un trouble de l’humeur, d’anxiété ou de toxicomanie, la prévalence des troubles de l’humeur et de l’anxiété ayant augmenté considérablement au cours des 10 dernières années ».

Dans l’étude intitulée « Troubles mentaux et accès aux soins de santé mentale », publiée vendredi, l’agence gouvernementale a utilisé les données de l’Enquête sur la santé mentale et l’accès aux soins pour analyser le nombre de Canadiens qui répondent aux critères des troubles de santé mentale, qu’ils aient ou non été diagnostiqué par un médecin ou non.

Selon StatCan, le pourcentage de Canadiens âgés de 15 ans et plus souffrant d’un trouble d’anxiété généralisée a doublé en une décennie, passant de 2,6 pour cent en 2012 à 5,2 pour cent en 2022.

L’étude a également révélé une augmentation similaire du nombre de personnes ayant signalé un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois, jusqu’à 7,6 pour cent en 2022 contre 4,7 pour cent en 2012, et des troubles bipolaires, qui sont passés à 2,1 pour cent contre 1,5 pour cent au cours de la même période. même période.

Les augmentations les plus importantes ont été observées chez les femmes âgées de 15 à 24 ans : la prévalence du trouble d’anxiété généralisée a triplé et les épisodes dépressifs majeurs ont doublé, a indiqué StatCan.

Bien que l’étude indique que les données sur l’anxiété sociale ou la phobie sociale n’étaient pas disponibles en 2012, les comparaisons avec les données de 2002 suggèrent une augmentation massive du pourcentage de jeunes femmes souffrant d’anxiété sociale, atteignant 24,7 pour cent en 2022 contre 6,1 pour cent en 2002.

Selon StatCan, même si certaines de ces augmentations peuvent être attribuées au stress causé par la pandémie de COVID-19, « la détérioration globale de la santé mentale chez les jeunes a été observée bien avant 2020 ».

Évolution des troubles mentaux au Canada sur 12 mois. (Natasha O’Neill/CTV News/Datawrapper)

ABUS DE SUBSTANCE

Malgré un nombre plus élevé de décès causés par l’alcool et les intoxications accidentelles, y compris les surdoses de drogues, le pourcentage de Canadiens âgés de 15 ans et plus qui répondaient aux critères d’un diagnostic de trouble lié à la consommation d’alcool au cours de la dernière année est tombé à 2,2 pour cent en 2022, passant de 3,2 pour cent. centimes en 2012.

StatCan affirme que cette diminution est due à des changements chez les hommes âgés de 15 à 24 ans.

Le pourcentage de Canadiens répondant aux critères du cannabis et d’autres troubles liés à la consommation de substances est resté relativement stable, selon l’étude.

Selon StatCan, parmi tous les groupes racialisés, la prévalence globale des troubles de l’humeur, de l’anxiété et de la consommation de substances variait.

« La prévalence était plus faible chez les Chinois, les Philippins, les Asiatiques du Sud et les Noirs au Canada que chez les personnes non racialisées et non autochtones. Les différences de prévalence pourraient être liées aux différences socioculturelles dans la volonté de signaler des symptômes de maladie mentale ou liés à la stigmatisation associée à la maladie mentale », a déclaré StatCan.

OBTENIR DE L’AIDE

Un peu moins de la moitié des Canadiens âgés de 15 ans et plus (48,8 pour cent) qui répondaient aux critères d’un trouble au cours de la dernière année ont déclaré avoir parlé de leur santé mentale avec un professionnel de la santé au cours des 12 derniers mois.

Selon l’étude, ces personnes étaient plus susceptibles de demander de l’aide à leur médecin de famille, tandis qu’un pourcentage plus faible déclarait avoir consulté un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute.

Le counseling est la forme de soins de santé mentale la plus courante au Canada (43,8 pour cent) pour les personnes souffrant d’un trouble de santé mentale. Les médicaments (36,5 pour cent) et les informations sur la santé mentale (32 pour cent) étaient respectivement deuxième et troisième les plus courants.

Malgré la popularité du counseling, les gens étaient plus susceptibles de déclarer se sentir insatisfaits ou de voir leurs besoins non satisfaits par les services de counseling, comparativement à ceux qui prenaient des médicaments ou avaient besoin de plus d’informations.

MÉTHODOLOGIE

L’Enquête sur la santé mentale et l’accès aux soins (MHACS) recueille des informations sur l’état de santé mentale des Canadiens, ainsi que sur leur accès et leurs besoins en matière de services et de soutien, qu’ils soient formels ou informels. Cette enquête vise également à évaluer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé de la population et à évaluer les changements dans les modèles de santé mentale et l’utilisation des services au cours des 10 années précédentes. Cette analyse est basée sur les données collectées du 17 mars au 31 juillet 2022.

Le MHACS a utilisé une version modifiée de l’entretien diagnostique international composite de l’Organisation mondiale de la santé pour classer les personnes souffrant de troubles de l’humeur, d’anxiété ou de consommation de substances. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un diagnostic clinique, il s’agit d’un instrument standardisé utilisé pour évaluer les troubles mentaux dans les enquêtes de population selon les critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux version IV (DSM-IV).

Pour cette étude, les estimations de prévalence pour chaque trouble incluaient si les critères de diagnostic avaient été remplis dans les 12 mois précédant la fin de l’enquête. Cette prévalence sur 12 mois a été utilisée pour évaluer l’utilisation des services de santé mentale chez les personnes souffrant de troubles mentaux.

Pour plus d’informations sur les définitions et les méthodes d’enquête, consultez la page d’information sur l’enquête de Statistique Canada : Enquête sur la santé mentale et l’accès aux soins (MHACS).

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise ou aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, les ressources suivantes peuvent être à votre disposition :