La santé intestinale est liée à la progression de la maladie d’Alzheimer, les experts recommandent un changement de régime alimentaire

Dans une revue récente publiée dans Nutrimentsles chercheurs ont examiné les données existantes sur les interactions entre le microbiome intestinal, les lipides et la maladie d’Alzheimer (MA), fournissant ainsi des informations précieuses pour éclairer la prévention et la gestion de la MA.

Étude: Lipides, microbiote intestinal et relation complexe avec la maladie d’Alzheimer : une revue narrative. Crédit d’image : Atthapon Raksthaput/Shutterstock.com

Arrière-plan

La MA est une maladie neurologique chronique associée au vieillissement. Des facteurs de risque modifiables pourraient réduire la morbidité et la mortalité liées à la maladie d’Alzheimer. Le vieillissement provoque une dysbiose intestinale, qui entraîne une augmentation des bactéries pro-inflammatoires et une diminution des bactéries anti-inflammatoires, provoquant une neuroinflammation et des dommages.

L’axe du microbiote intestin-cerveau (GBMA) a une grande influence sur les maladies neurodégénératives. Une consommation élevée de gras saturés et trans augmente la libération de cortisol, mais une faible consommation d’acides gras polyinsaturés (AGPI) oméga-3 a été associée à des troubles neurologiques.

À propos de l’examen

Dans la présente revue, les chercheurs ont décrit l’interaction entre le microbiome intestinal, les lipides alimentaires et la maladie d’Alzheimer.

Le Web of Science, Scopus, Embase, le registre Cochrane des essais contrôlés (CENTRAL) et le système d’analyse et de récupération de la littérature médicale en ligne (MEDLINE) via les bases de données PubMed ont été recherchés pour les documents pertinents publiés en anglais, espagnol ou portugais. Les documents qui ne concernaient pas spécifiquement la maladie d’Alzheimer ont été exclus.

La maladie d’Alzheimer et le microbiome intestinal

Le microbiote intestinal peut influencer le développement et la progression de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer. Le GBMA est un canal de communication bidirectionnel entre le tube digestif et le système nerveux central (SNC) et peut contribuer à la maladie d’Alzheimer (MA) dans des situations déséquilibrées.

Le SNC régule la perméabilité gastro-intestinale, la sécrétion, la mobilité et l’immunité via des réseaux neuronaux autonomes. Les circuits vagaux relient le GBMA au dixième nerf crânien (vagus) via des voies efférentes et afférentes.

Les perturbations de cette communication peuvent avoir un impact sur la capacité du système immunitaire à combattre les infections, à éviter l’inflammation chronique et à maintenir le SNC en bonne santé. La dysbiose intestinale contribue à l’évolution de la maladie d’Alzheimer via des voies qui favorisent la création de plaques amyloïdes et la neuroinflammation.

Un microbiote intestinal sain peut influencer le comportement en créant des monoamines et des acides gras à chaîne courte (AGCC), notamment le butyrate, l’acide gamma-aminobutyrique (GABA), la sérotonine et la dopamine, qui améliorent la cognition et la mémoire. Comprendre le GBMA est essentiel pour créer de nouvelles options thérapeutiques pour la maladie d’Alzheimer.

Lipides alimentaires et maladie d’Alzheimer

Les lipides sont des macromolécules vitales dans le corps humain, en particulier dans le cerveau, avec des fonctions essentielles dans les membranes cellulaires et dans la transmission des signaux. Les changements dans le métabolisme des lipides contribuent à la maladie d’Alzheimer, car l’oxydation des lipides se produit au début de la maladie. Des quantités élevées de cholestérol libre et une diminution de la sphingomyéline dans le gyrus frontal moyen des patients atteints de la maladie d’Alzheimer sont liées au stress oxydatif membranaire, qui conduit à la maladie.

Une disponibilité insuffisante du cholestérol dans les neurones peut altérer la plasticité synaptique et la transmission du signal nerveux, entraînant une maladie tau et une neurodégénérescence.

Des lipides sanguins spécifiques peuvent influencer la perméabilité de la BHE, modifiant éventuellement la disponibilité des acides gras et d’autres lipides dans les cellules cérébrales. Les microdomaines lipidiques, qui sont des structures membranaires constituées de sphingolipides, de cholestérol et d’acides gras saturés et polyinsaturés, jouent un rôle important dans la pathologie de la maladie d’Alzheimer, notamment la formation de bêta-amyloïde (Aβ) et permettent les interactions entre A, l’apolipoprotéine (APOE) et les protéines tau. .

La consommation de graisses saturées est liée à une inflammation systémique, comme en témoigne l’augmentation du stress oxydatif, les niveaux d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) et la production de cytokines pro-inflammatoires, aggravant la neurodégénérescence chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Le microbiome intestinal et les lipides alimentaires

Les sphingolipides présents dans le blé, le soja, les œufs et les produits laitiers sont bénéfiques pour la santé intestinale et jouent un rôle crucial dans la composition et la diversité du microbiote intestinal. Au contraire, les repas riches en graisses peuvent avoir un impact négatif sur le microbiote intestinal en favorisant la dysbiose, en affectant la perméabilité intestinale et en augmentant le nombre de bactéries à Gram négatif génératrices de LPS. Ces lipides peuvent également imiter les effets du LPS, provoquant des processus pro-inflammatoires et un affaiblissement de la couche de mucus.

La dysbiose se caractérise par une diminution Lactobacilles et Bactéroides abondance et augmentation Clostridium abondance. De plus, les patients atteints de la maladie d’Alzheimer avaient réduit Bifidobactérie, Castellaniella, Roseburie, Érysipélorichacées, Lactobacillacées, Monoglobeet Tuzzerella Nombres.

Les régimes occidentaux riches en acides gras saturés et trans ont été associés à un risque accru de maladie d’Alzheimer et d’hypercholestérolémie, probablement en raison de l’accumulation d’oxystérols dans le cerveau.

Les AGPI sont nécessaires à la croissance et au fonctionnement du cerveau dans la maladie d’Alzheimer, et une supplémentation en oméga-3 peut ralentir sa progression.

En revanche, les régimes à base de plantes, comme le régime méditerranéen, sont préconisés comme régime alimentaire sain dans le monde entier en raison de leurs qualités anti-inflammatoires. Ces régimes comprennent des nutriments fonctionnels essentiels qui possèdent des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-radicalaires, bénéfiques pour la santé intestinale et cérébrale.

Conclusions

D’après les résultats de la revue, le microbiote intestinal, les lipides et la maladie d’Alzheimer sont tous liés, les lipides alimentaires favorisant potentiellement la pathogenèse de la MA. Les acides gras sont essentiels à l’inflammation cérébrale, à la plasticité synaptique et à la mémoire.

Une alimentation saine, telle que des repas méditerranéens riches en graisses monoinsaturées et polyinsaturées, pourrait contribuer à réduire les symptômes et à améliorer la santé intestinale et le fonctionnement de la barrière hémato-encéphalique. À l’inverse, les régimes occidentaux riches en graisses saturées et trans pourraient accélérer le développement de la maladie d’Alzheimer.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la composition lipidique du cerveau, découvrir des biomarqueurs lipidiques et examiner les thérapies diététiques qui modifient la composition du microbiote intestinal.