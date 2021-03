Lors d’une session lors du salon des technologies portables 2021, Stephen Mears de Futuresource Consulting a examiné le marché des vêtements portables jusqu’en 2024, ventilant le marché par ses fournisseurs en place et prévoyant les opportunités dans les secteurs verticaux de la santé et du sport.

Les dépenses totales des consommateurs en CE (Consumer Electronics) à 900 milliards de dollars ont diminué d’année en année, mais les appareils portables ont augmenté en proportion en raison des cas d’utilisation expansifs disponibles pour les consommateurs, tels que le sport et la santé, ainsi que les services de localisation, la productivité et la communication. .

Le marché des appareils portables est dominé par les soi-disant Hearables, qui comprennent des produits audio tels que des écouteurs et des écouteurs; par exemple, les AirPods d’Apple. Cela représente plus de la moitié (55,4%) du volume des expéditions aux consommateurs de dispositifs portables.

Les acheteurs d’appareils portés au poignet (40% de part de marché) recherchent une gamme plus large de fonctions, telles que la biométrie et le suivi d’activité, pour le domaine de l’individu quantifié et des mesures personnelles.







Source: Futuresource Consulting

On s’attend à ce que tous les domaines des appareils portables se développent, à l’exception des trackers d’activité. La raison de la baisse de la part de marché des trackers d’activité est due au fait qu’il s’agit d’appareils relativement basiques, les consommateurs se tournant vers les ensembles de fonctionnalités plus complexes des montres intelligentes et des montres de sport.

Pomme possède l’écosystème le plus solide de tous les fournisseurs de dispositifs portables, avec un cercle vertueux construit autour de son système d’exploitation mobile iOS et de produits matériels tels que l’Apple Watch. Apple s’appuie sur la rigidité de cet écosystème en se déplaçant vers le contenu et les services tels que ses abonnements Fitness +, qui pourraient «changer la donne».

Fournisseurs chinois, tels que Xiaomi et Oppo, sont moins intéressés par la création d’un écosystème, car ils se concentrent sur le volume des expéditions.

Google est un concurrent incontestable d’Apple dans la construction d’un écosystème de dispositifs portables, et son achat de Fitbit couvre ses faiblesses dans Wear OS et crée un rival puissant d’Apple avec sa force dans le développement de logiciels.

Mears appelle l’achat de Fitbit par Google « un match fait au paradis en théorie » et une « déclaration d’intention » sur le marché des appareils portables.

Samsung est un autre fabricant qui échoue sur le marché des vêtements portables, avec une part de marché en baisse. Mears pense que Samsung pourrait revenir «en force» en 2022 après une année de concentration sur le marché audio.

Amazone n’a pas de produits au poignet, mais avec son énorme écosystème de maison intelligente, il pourrait devenir une force majeure dans la prochaine génération de dispositifs portables, «venant du champ gauche».







Source: Futuresource Consulting

Vêtements de sport: du pro au consommateur

Le sport est le principal cas d’utilisation des appareils portables, dit Mears.

«C’est le terrain d’essai pour de nouveaux capteurs innovants. Il apporte les dernières innovations à un large éventail de consommateurs ayant un pouvoir d’achat, et elles se répercutent sur les produits de masse.

«Le sport est l’extrémité pointue d’un coin qui entraîne dans son sillage l’opportunité de la santé.»

Brouiller la frontière entre la technologie du sport grand public et professionnel, Polaire est la première marque de sport dans le domaine des vêtements, même si sa «stratégie de mise sur le marché décalée l’a quelque peu freinée».

2020 a mis l’accent sur l’innovation de Polar, en particulier avec son appareil Vantage V2. L’accent mis sur la récupération sportive et l’utilisation non seulement de la rétroaction bio-métrique, mais aussi des données biomécaniques, est un «véritable changement radical pour l’industrie».

Suunto et leader du marché Garmin existe d’autres fournisseurs de produits portables basés sur le sport qui se dirigent vers un marché de consommation plus généraliste; par exemple, sa montre intelligente Suunto 7.

Garmin conserve ses précieuses niches de navigation et d’aviation et dispose d’un large portefeuille. Son acquisition de Firstbeat vives Garmin une «énorme quantité de propriété intellectuelle», en particulier dans la santé cardiaque et le suivi de la fréquence cardiaque.

Spécialiste du cyclisme Wahoo est un concurrent de Garmin dans cet espace de dispositifs portables.

Amazfit est la deuxième plus grande marque de montres de sport au monde avec ses dispositifs innovants au poignet de plus en plus forts, et elle a une approche unique, en introduisant des produits de sport non portables tels qu’un tapis roulant connecté.

Alors que les utilisateurs de sports professionnels et prosommateurs sont des «concurrents d’événements», les amateurs de sports et les utilisateurs de vêtements décontractés ressemblent davantage à des «finisseurs d’événements».







Source: Futuresource Consulting

Appareils portables de santé: le consommateur fait face à des défis

Le sport est le principal moteur de l’opportunité de la santé des appareils portables.

À l’extrémité pro du marché des dispositifs portables de santé se trouvent des fournisseurs tels que TheoraCore, LifePlus, Omron et Naviguer, qui ciblent le «tsunami d’argent» de plus de 70 ans avec leurs besoins urgents de santé légers et aigus. Pour ces entreprises, l’appareil portable est une «passerelle» vers des services de santé plus rentables.

Il existe un grand potentiel pour les marques technologiques sur le marché des vêtements de santé dans des domaines tels que l’hypertension artérielle, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires et le diabète, bien que les obstacles incluent les problèmes de confidentialité des données, la précision des capteurs et la réglementation de la FDA.

Withings est un acteur important, bien que relativement petit, sur le marché des vêtements portables pour la santé, Fitbit étant désormais le moteur principal avec son activité d’abonnement au coaching de santé de 55 $ / mois, qui pourrait changer la donne, pense Mears, et la prochaine étape pour de nombreux fournisseurs, y compris Apple, qui prévoit Mears, introduira un produit d’abonnement Health +.

