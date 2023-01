La santé économique de la Grande-Bretagne se détériore avec des travailleurs malades sur la touche

Contribuer à l’augmentation de la maladie ne sont pas seulement des dizaines de milliers de cas de longue Covid, dont Mme Barratt souffre, mais aussi un vaste arriéré de personnes – environ sept millions – avec une variété de problèmes de santé qui sont sur des listes d’attente pour Soins du NHS. Les derniers chiffres s’ajoutent à une tendance à plus long terme. Au cours des 25 années qui ont précédé la pandémie, le nombre de personnes signalant une maladie de longue durée a augmenté d’environ 0,5 % par an. Depuis, elle s’est accélérée à 4 % par an, selon l’étude de M. Haskel et M. Martin.

La population vieillissante de la Grande-Bretagne signifie qu’il y a plus de personnes malades, mais “la prévalence de la mauvaise santé a également augmenté”, a déclaré David Finch de la Health Foundation, qui a étudié les liens entre la maladie et l’inactivité économique. Au cours des dernières années, a constaté la fondation, il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires, de maladies mentales et d’une gamme d’autres affections, notamment des affections respiratoires et de longs symptômes de Covid.

La Grande-Bretagne est l’un des sept pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a encore un taux d’inactivité économique plus élevé qu’avant la pandémie, a rapporté l’Office for National Statistics. Les États-Unis font également partie de ce groupe, mais ses travailleurs disparus sont pour la plupart expliquée par la retraite et un baisse de la participation des hommes d’âge moyen sans diplôme universitaire, plutôt que la maladie. L’augmentation du taux d’inactivité économique en Grande-Bretagne est plus de deux fois plus importante que l’augmentation aux États-Unis.

Ces travailleurs disparus font face à un certain nombre d’obstacles pour retourner au travail. Pour certains, la gravité de leur état de santé les empêche de travailler, tandis que d’autres sont incapables de reprendre le travail qu’ils exerçaient auparavant.

Mme Barratt, la vendeuse de cartes de vœux, ne se fait pas d’illusion sur le retour à un poste similaire.

“Il n’y a plus moyen que je puisse jouer ce genre de rôle”, a déclaré Mme Barratt. “Je ne suis tout simplement pas assez bien pour maintenir n’importe quel niveau d’énergie.” Monter et descendre les escaliers à la maison est un défi, dit-elle.