La santé d’un militant égyptien emprisonné s’est “gravement détériorée”, selon sa famille

La famille de l’activiste égyptien emprisonné Alaa Abdel-Fattah a déclaré avoir été autorisée à entrer dans la prison et l’avoir vu jeudi et que son état s’est “gravement détérioré” à la suite d’une grève de la faim dramatique.

La nouvelle a été postée dans un tweet par sa sœur, Mona Seif, après une visite à la prison de Wadi el-Natroun, au nord du Caire, par la mère, la tante et l’autre sœur du militant. C’était la première fois qu’ils le voyaient depuis près d’un mois.

“Les nouvelles de la visite sont troublantes”, a tweeté Mona, affirmant que son frère s’était “gravement détérioré au cours des 2 dernières semaines”.

Elle n’a pas donné plus de détails sur son état de santé, mais a déclaré que la famille partagerait plus d’informations plus tard dans la journée.

Abdel-Fattah est l’un des militants pro-démocratie les plus en vue d’Égypte. Il avait intensifié une grève de la faim et arrêté toutes les calories et l’eau au début de la conférence des Nations Unies sur le climat COP27 en cours dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, pour attirer l’attention sur son cas et celui d’autres prisonniers politiques.

Les inquiétudes pour sa santé se sont intensifiées car la famille n’a pas été autorisée à le voir. Jeudi dernier, les autorités pénitentiaires ont commencé une intervention médicale non précisée sur Abdel-Fattah, laissant penser qu’il était nourri de force.

Alaa Abdel-Fattah, vu ici en 2014, avait dit à sa famille qu’il arrêterait de boire de l’eau le premier jour du sommet mondial sur le climat. (Nariman El-Mofty/Associated Press)

“Je vais tout vous expliquer”

Plus tôt cette semaine, Abdel-Fattah a informé sa famille dans des notes manuscrites qu’il avait d’abord recommencé à boire de l’eau, puis avait également mis fin à la grève de la faim.

La mère d’Abdel-Fattah, Laila Soueif, a reçu deux courtes lettres de l’écriture de son fils, lundi et mardi, par l’intermédiaire des autorités pénitentiaires. La première lettre, confirmant qu’Abdel-Fattah avait recommencé à boire de l’eau, était datée de samedi, tandis que la deuxième lettre, confirmant qu’il avait mis fin à sa grève de la faim, était datée de lundi.

“J’ai rompu ma grève. J’expliquerai tout jeudi”, lit-on dans la deuxième lettre. Les circonstances dans lesquelles il a écrit la lettre n’étaient pas claires. Le militant avait précédemment déclaré qu’il était prêt à mourir dans sa grève s’il n’était pas libéré.

Laila Soueif tient la lettre qu’elle a reçue d’Abdel-Fattah mardi. Il y disait qu’il avait recommencé à boire et à manger et qu’il expliquerait pourquoi. (Amr Nabil/Associated Press)

Les dirigeants mondiaux ont soulevé la cause d’Abdel-Fattah

La famille n’a pas vu Abdel-Fattah depuis la dernière visite prévue le 24 octobre et n’a pas reçu d’informations sur son état.

Dans la note, Abdel-Fattah demande à sa mère d’apporter un gâteau pour fêter son prochain anniversaire. Les réunions, menées derrière une paroi vitrée, durent généralement environ 20 minutes.

Abdel-Fattah, qui aura 41 ans vendredi, a passé la majeure partie de la dernière décennie en prison en raison de ses critiques des dirigeants égyptiens. L’année dernière, il a été condamné à cinq ans de prison pour avoir partagé une publication sur Facebook à propos d’un prisonnier décédé en détention en 2019.

Sa grève de la faim a attiré l’attention sur la lourde suppression de la parole et de l’activité politique par l’Égypte, lors de l’accueil par la nation arabe du sommet des Nations Unies sur le climat, connu sous le nom de COP27.

REGARDER | Les droits de l'homme ont éclipsé le changement climatique lors de la COP27 en Égypte : Le bilan de l'Égypte en matière de droits humains critiqué lors du sommet de la COP27 Les droits de l'homme ont éclipsé le changement climatique lors de la COP27 en Égypte mardi alors que la sœur d'un éminent prisonnier politique a supplié les nations occidentales, dont le Canada, de tenir tête au gouvernement égyptien et d'aider à libérer son frère.

Depuis 2013, le gouvernement du président Abdel-Fattah el-Sissi a réprimé les dissidents et les critiques, emprisonnant des milliers de personnes, interdisant pratiquement les manifestations et surveillant les médias sociaux.

Au cours de la conférence de deux semaines sur le climat, le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont tous soulevé le cas de l’activiste lors de leurs entretiens privés avec el-Sissi.

Abdel-Fattah a obtenu la nationalité britannique plus tôt cette année grâce à sa mère, née à Londres. La famille a fréquemment critiqué le gouvernement britannique pour ne pas avoir fait assez pour obtenir sa libération.

Mais la fin de la grève de la faim, qui a surpris sa famille, a également soulevé des questions quant à savoir si Abdel-Fattah avait été informé de quelque chose par les autorités.

“Je n’ai aucune idée de pourquoi il a fait ce pas, lui a-t-on promis quelque chose, ce qu’on lui a dit, ce qu’on lui a caché, je n’en ai aucune idée”, a déclaré Soueif plus tôt.

Sanaa Seif, la sœur d’Abdel-Fattah, a déclaré jeudi que son état s’était considérablement détérioré depuis que la famille l’avait vu pour la dernière fois en octobre. (Amr Nabil/Associated Press)

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a tenté de faire baisser l’attention sur Abdel-Fattah. Dans une interview accordée à l’Associated Press samedi en marge de la COP27, Sameh Shoukry a déclaré que la priorité du sommet devrait être axée sur “le défi existentiel lié au changement climatique” et non sur le bien-être de l’activiste.

Abdel-Fattah est devenu célèbre lors des soulèvements pro-démocratie de 2011 qui ont balayé le Moyen-Orient, renversant le président autocratique de longue date Hosni Moubarak. Il a été emprisonné à plusieurs reprises et a passé un total de neuf ans derrière les barreaux, devenant un symbole de l’Égypte retombant dans un régime encore plus autocratique sous el-Sissi.

Mardi, Tarik el-Awady, membre du comité de grâce présidentiel égyptien, a annoncé la libération des 30 prévenus avant de publier des photos de plusieurs des détenus libérés sur son compte Facebook.

El-Awady n’a révélé l’identité d’aucun des détenus.

Ces derniers mois, le gouvernement égyptien a cherché à améliorer son image internationale par des libérations massives de prisonniers via des grâces présidentielles et sa mise en place d’une nouvelle “stratégie” pour améliorer les conditions des droits de l’homme dans le pays.

Un certain nombre de groupes de défense des droits humains ont mis en doute ces mesures et accusé l’Égypte d’utiliser le rassemblement de Charm el-Cheikh pour blanchir davantage son piètre bilan en matière de droits.

L’Égypte est l’un des pires geôliers de journalistes au monde, avec la Turquie et la Chine, selon les données de 2021 produites par le Comité américain pour la protection des journalistes. Human Rights Watch a estimé en 2019 que pas moins de 60 000 prisonniers politiques sont incarcérés dans les prisons égyptiennes, dont beaucoup sans procès.

L’autre sœur d’Abdel-Fattah, Sanaa Seif, a pris part à une marche de protestation à Charm el-Cheikh qui a vu des centaines de militants exiger une action contre le changement climatique, les droits humains et les droits des femmes. Les manifestants ont également appelé à la libération d’Abdel-Fattah et de tous les prisonniers politiques détenus en Égypte. Sanaa, qui a déjà été emprisonnée en Égypte et vit maintenant à Londres, s’est rendue à la conférence pour sensibiliser le public au cas de son frère.