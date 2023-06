La santé d’un lac, d’une mangeoire à oiseaux et d’une nation – Shaw Local

J’habite au-dessus d’un lac. Pas sur un lac, mais au-dessus, séparé de l’eau par les pelouses de deux maisons, une rue à une voie et une colline en pente. Et pourtant, on s’attend à ce que nous payions les cotisations annuelles de l’association, dont la plupart servent à maintenir le lac en bonne santé. Ce que nous faisons. Volontier.

Parce que nous savons que le bien-être du lac affecte notre humeur, notre vue et la valeur de revente de la maison dans laquelle nous vivons.

De plus, et peut-être plus important encore, nous pêchons le lac, et sans traitement approprié, le lac manquera d’oxygène et la pêche ne sera pas aussi bonne. En fait, il n’y aura pas de pêche car les poissons seront tous morts.

Là aussi, iraient les tortues, les serpents, les loutres, les hérons, les aigrettes, les canards et plus encore. Beaucoup plus.

Hier, j’ai vu un aperçu de ce que je pensais être un héron bleu pêchant sur le rivage. J’ai attrapé les jumelles et j’ai été émerveillé par le magnifique oiseau lorsqu’un oriole de Baltimore a traversé ma ligne de mire, laissant un jet stream orange dans mon imagination.

Parfois, vous devez payer dans la vie pour des choses qui ne vous affectent pas directement mais qui rendent votre vie bien meilleure.

Autre exemple : j’ai mis des graines pour oiseaux. Une variété. Fruits et noix. Gros blocs, petits blocs. Chardon de Nyjer. Oranges et gelée de raisin. Vers de farine. Remplissez-le, percez-le, versez-le et ils viendront.

Sittelles, étourneaux, geais bleus, orioles, troglodytes, moineaux, roselins familiers, chardonnerets, gros-becs, oiseaux-chats, vachers, pics (poilus, à ventre roux, duveteux), colibris, merles bleus, mésanges huppée, jaseurs des cèdres, bruants indigo. De plus, pendant quelques jours, un tangara écarlate mâle et femelle – magnifique!

Pour la plupart, ils vivent harmonieusement, se relayant aux différentes mangeoires.

Cependant, il y a un oiseau qui ne respecte pas les règles. La taille de l’étourneau et son long bec de rapière font voler d’autres oiseaux, même le geai bleu volumineux et le pic à ventre rouge majestueux.

L’étourneau se comporte comme un Terminator à plumes et à ailes, Thanos et Voldemort réunis. Il vit selon son propre code de conduite, se moque des procédures acceptées et rejette ses collègues dépliants avec une arrogance et un orgueil audacieux. Il se nourrit comme un cochon à l’abreuvoir, éparpillant les graines vers la terre comme une averse d’été.

L’étourneau est une algue qui encrasse la surface sereine et ridée par le vent du lac. Il s’agit d’herbes de fond de lac qui aspirent l’oxygène des poissons.

Que fait-on de l’étourneau ? Parce que nous ne sommes pas les oiseaux affamés qui viennent chercher de la nourriture, prétendons-nous qu’il n’a pas d’importance, laissons-le continuer à agresser les troupeaux les plus faibles, les plus petits, les moins agressifs parce qu’il ne nous affecte pas immédiatement, à l’intérieur de nos maisons, en regardant l’impudence se dérouler?

Ou doit-on agir ? Essayez de freiner ou d’arrêter le comportement néfaste de l’étourneau de la même manière que nous essayons de purger les mauvaises herbes et les algues pour garder le lac propre ?

Pourrions-nous le traduire en justice ? Faire respecter la notion dont il a besoin pour respecter les autres oiseaux à la même mangeoire, qu’ils ont tous un droit égal à sa générosité ? Décrierait-il le système, nous dirait-il qu’il est truqué contre lui, accuserait d’autres oiseaux de le cibler, qu’il n’a rien fait de mal, qu’il n’est pas un escroc, c’est simplement sa nature d’être dominant, supérieur, monarchique ?

Pour en revenir au lac, je continuerai à payer mes frais d’association de propriétaires, tout comme je continuerai à payer mes impôts. Je compte sur les professionnels pour garder notre lac exempt de mauvaises herbes et de pollution et sur le gouvernement pour garder nos dirigeants en ligne, les garder honnêtes.

Parce qu’une fois que ma foi dans les autres pour maintenir l’ordre sera minée ou dépassée, les étourneaux régneront – et leurs règles seront tout ce que nous avons.

• Rick Holinger a obtenu un doctorat. en écriture créative de l’UIC. Son travail a été accepté pour publication dans Chicago Quarterly Review, Chautauqua et ailleurs. Son livre de poésie, « North of Crivitz », et sa collection d’essais, « Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences », sont disponibles dans les librairies locales, Amazon ou richardholinger.net. Contactez-le au é[email protected].