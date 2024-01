La santé du microbiome du sperme peut avoir un impact sur la fertilité masculine

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Abondance relative, groupe 1. Abondance relative des 30 principales espèces de participants avec une concentration et une motilité de spermatozoïdes normales sur SA par rapport aux participants présentant au moins une anomalie dans la concentration ou la motilité des spermatozoïdes sur SA. Crédit: Rapports scientifiques (2024). DOI : 10.1038/s41598-024-51686-4

Vous avez peut-être entendu parler du microbiome intestinal et de son influence sur la santé et le bien-être général d’une personne. Il s’avère que la même chose peut être vraie pour le microbiome du sperme.

Selon des chercheurs du département d’urologie de l’UCLA, le microbiote du sperme pourrait jouer un rôle crucial en influençant les paramètres du sperme et en améliorant la fertilité masculine.

Compte tenu des études récentes soulignant l’importance du microbiome pour la santé humaine globale, les chercheurs ont étudié le microbiome du sperme pour comprendre son impact potentiel sur l’infertilité masculine. L’exploration des fonctions de ces micro-organismes dans le sperme pourrait potentiellement ouvrir la voie au développement de traitements visant à remédier à tout problème lié aux paramètres du sperme.

Publié dans Rapports scientifiquesle étude ont découvert qu’un microbe en particulier, Lactobacillus iners, peut avoir un impact négatif direct sur la fertilité masculine. Les chercheurs ont découvert que les hommes possédant davantage de ce microbe étaient plus susceptibles d’avoir des problèmes de motilité des spermatozoïdes.

Des recherches antérieures ont révélé que les Lactobacillus iners peuvent produire préférentiellement de l’acide L-lactique, conduisant potentiellement à un environnement pro-inflammatoire localement, ce qui pourrait nuire à la motilité des spermatozoïdes. Les auteurs de l’étude soulignent que les recherches existantes ont fait allusion au lien entre ce microbe et la fertilité, mais que la plupart de la littérature porte sur le microbiome vaginal et les facteurs féminins.

Il s’agit de la première étude à rapporter une association négative entre le microbe et la fertilité masculine.

Les chercheurs ont également découvert que trois types de bactéries du groupe Pseudomonas étaient présents chez les patients présentant des concentrations de spermatozoïdes normales et anormales. Les microbes appelés Pseudomonas fluorescens et Pseudomonas stutzeri étaient plus fréquents chez les patients présentant des concentrations anormales de spermatozoïdes, tandis que Pseudomonas putida était moins fréquent dans les échantillons présentant des concentrations anormales de spermatozoïdes.

Toutefois, les résultats indiquent que tous les membres d’un même groupe étroitement apparenté ne peuvent pas affecter la fécondité de la même manière, que ce soit positivement ou négativement. En d’autres termes, même des microbes étroitement apparentés n’ont pas toujours la même corrélation directe avec la fertilité.

“Il y a beaucoup plus à explorer concernant le microbiome et son lien avec l’infertilité masculine”, a déclaré Vadim Osadchiy, résident du département d’urologie de l’UCLA et auteur principal de l’étude. “Cependant, ces résultats fournissent des informations précieuses qui peuvent nous conduire dans la bonne direction pour une compréhension plus profonde de cette corrélation. Notre recherche s’aligne sur les preuves d’études plus petites et ouvrira la voie à de futures enquêtes plus complètes pour démêler la relation complexe entre le microbiome du sperme et fertilité.