La santé du Grand Pelé brésilien s’améliore ; Mais la date de sortie est encore incertaine

Le footballeur brésilien Pelé va mieux après avoir été hospitalisé pour traiter une infection respiratoire aggravée par le COVID-19, ont annoncé lundi des médecins de l’hôpital Albert Einstein.

Pelé est à l’hôpital depuis le 29 novembre et les médecins ont déclaré qu’ils ne savaient toujours pas quand il sortirait de l’hôpital.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Il est “conscient et a des signes vitaux stables”, selon un communiqué de l’hôpital.

Pelé, triple vainqueur de la Coupe du monde, lutte également contre le cancer et suit une chimiothérapie.

Pelé a envoyé un message de soutien à l’équipe nationale brésilienne et à Neymar, qui a égalé le record du joueur de 82 ans pour le plus grand nombre de buts pour la Selecao, après leur sortie en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 aux mains de la Croatie aux tirs au but. .

Neymar avait ouvert le score lors des 8 derniers matchs du plus grand tournoi du monde, mais la Croatie a riposté pour égaliser avant de forcer les pénalités et finalement de remporter la victoire pour se qualifier pour la demi-finale du tournoi.

La défaite a envoyé d’énormes ondes de choc dans le monde entier alors que le Brésil était le favori pour soulever le trophée convoité avant même que le tournoi ne puisse commencer, entrant dans la campagne en tant qu’équipe la mieux classée au monde.

Pelé faisait partie des équipes brésiliennes qui ont remporté trois fois la Coupe du monde. Il était membre des équipes qui ont remporté la toute première coupe du monde du pays en 1958 et ont défendu avec succès en 1962.

Le Brésil a été évincé lors de l’édition 1966 de la Coupe du monde en Angleterre par le Portugal avant de remettre la main sur le trophée en 1970.

Les deux autres triomphes du Brésil en Coupe du monde sont survenus en 1994 et 2002, faisant du pays le seul quintuple vainqueur du trophée le plus prestigieux du football mondial.

Le Brésil a commencé la Coupe du monde 2022 au Qatar de manière vigoureuse, scellant la qualification à élimination directe après ses deux premiers matchs.

La Seleçao a battu la Serbie lors de son match d’ouverture 2-0, avec les deux buts de l’attaquant Richarlison, avant de devancer la Suisse 1-0 grâce au seul but de Casemiro.

Ils ont perdu 1-0 contre le Cameroun lors de leur dernier match de phase de groupes, mais ont quand même réussi à terminer en tête de leur groupe.

Ils ont dépêché une équipe sud-coréenne combattante de manière experte en huitièmes de finale alors qu’ils se sont battus pour une victoire 4-1, avant de se retirer contre la Croatie.

(Avec les entrées de l’AP)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici