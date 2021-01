NOUVELLE-ORLÉANS: Le quart-arrière des Saints, Drew Brees, aime la façon dont la santé de l’équipe évolue à la période la plus cruciale de l’année.

La victoire de la Nouvelle-Orléans sur Chicago lors de la ronde des éliminatoires de la NFC dimanche a marqué la première fois depuis le 15 novembre, lorsque Brees s’est blessé aux côtes et au poumon contre San Francisco, que le QB record des Saints était sur le terrain à en même temps que le receveur Michael Thomas et le demi offensif dynamique Alvin Kamara.

Brees a dû rater quatre matchs, et à son retour, Michael Thomas s’est retrouvé blessé dans la réserve et en a raté trois. Alvin Kamara a également raté la finale de la saison régulière avec COVID-19[feminine.

Mais les trois piliers de l’attaque des Saints ont été influents dans leur victoire d’ouverture en séries éliminatoires et espèrent être encore plus problématiques pour les défenses adverses à l’avenir, à partir de dimanche soir contre Tampa Bay en ronde de division.

C’était génial, a déclaré Brees de pouvoir jouer avec Thomas, le joueur offensif de l’année 2019 AP, qui a attrapé la première passe de touché des matchs dimanche. C’était génial de le faire entrer dans la zone des buts aussi. Avec un peu de chance, nous avons brisé le sceau et il y a beaucoup plus d’où cela vient.

Thomas a réussi cinq attrapés pour 73 verges contre les Bears. Kamara s’est précipité pour 99 verges et un touché et a également capté deux passes pour 17 verges. Deonte Harris est également revenu d’une blessure au cou qui l’avait mis à l’écart les six matchs précédents et a été productif à la fois en tant que receveur et retourneur.

C’est la première fois, vraiment, que tout le monde est à nouveau réuni, a poursuivi Brees, notant que le receveur des Saints TreQuan Smith pourrait également revenir cette semaine d’une blessure à la cheville. C’est le football éliminatoire. Chaque jeu devient évidemment plus significatif. Vous devez continuer à affiner et trouver des moyens de jouer votre meilleur football absolu.

Défensivement, les Saints ont apprécié le retour des arrières défensifs CJ Gardner-Johnson, qui était absent à cause de COVID-19[feminine protocoles et sécurité Marcus Williams, blessé à la cheville.

Si les Saints ont de la chance, l’ailier défensif Trey Hendrickson, qui a mené le club avec 13 sacs, pourra également jouer contre les Bucs après avoir perdu le match des Bears avec une blessure au cou.

Quoi qu’il en soit, la défense des Saints a des raisons d’être confiante pour son troisième match cette saison avec le quart-arrière des Bucs Tom Brady. Ils l’ont limogé six fois et l’ont intercepté cinq fois lors des deux rencontres de saison régulière des clubs.

Les deux matchs étaient des victoires à deux chiffres des Saints.

CE QUI FONCTIONNE

La défense contre la course, qui pourrait être importante dans leur prochain match. Les Saints ont réussi à rendre Chicago unidimensionnelle, puis à augmenter la pression sur le quart-arrière. La même formule a bien fonctionné contre Brady et les Bucs deux fois cette saison.

Le plaqueur défensif Sheldon Rankins a déclaré que la clé du succès des Saints dans la défense de la course était que les gars comprenaient simplement où ils devaient être et étaient là et confiants que tout le monde allait être là où ils disent être. Quand vous faites cela, quand vous avez 11 gars qui font cela de manière cohérente, de bas en haut, et de le faire violemment et physiquement, ça va être difficile de courir dans un groupe comme ça.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Sécurité du ballon. Les Saints ont tâtonné 27 fois au cours de la saison régulière et ont eu la chance de n’en perdre que neuf. Ils ont échappé deux fois contre Chicago lors de leur match d’ouverture en séries éliminatoires, mais n’en ont perdu qu’un, ce qui a conduit à un panier des Bears. Comme la marge d’erreur se rétrécit dans les séries éliminatoires, tout échappé pourrait être coûteux.

STOCKER

Deonte Harris. Le retourneur All-Pro 2019 a reçu plus de clichés offensifs en tant que receveur, mais a été mis à l’écart pour les derniers matchs de la saison régulière en raison d’une blessure au cou. Il est revenu pour le premier match des séries éliminatoires et a mené les Saints en réception avec sept attrapés pour 83 verges.

Il est difficile de s’attaquer en tête-à-tête, a déclaré Payton. C’est bien de le retrouver dans l’alignement.

STOCK EN BAS

Kicker Wil Lutz. Lorsque les Saints ont eu la chance d’envoyer Lutz pour un panier de 56 verges au premier quart contre Chicago, ils ont choisi de lancer à la place. Ils ont donné à Lutz une chance à partir de 50 ans et il l’a raté. Payton n’a pas dit si quelque chose dérangeait physiquement Lutz, qui a également raté un point supplémentaire dans la finale de la saison régulière. Mais Lutz avait été exceptionnellement fiable, même à distance, jusqu’à récemment.

Nous avons raté un panier, mais Wils quelqu’un qui va rebondir, a affirmé Payton.

BLESSÉ

Le demi de coin Patrick Robinson et le demi offensif Latavius ​​Murray ont tous deux quitté le match éliminatoire de dimanche en raison de blessures à la cuisse.

NUMÉRO DE CLÉ

39 Le nombre de minutes, à quelques secondes près, pendant lesquelles les Saints étaient en possession du ballon lors de leur victoire en séries éliminatoires contre Chicago. Au cours de la saison régulière, les Saints se sont classés quatrième dans la NFL en temps moyen de possession à 31:43.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Saints cherchent à battre une équipe trois fois en une saison pour la deuxième fois en quatre ans lorsqu’ils rencontrent Tampa Bay dimanche en ronde de division des séries éliminatoires. Au cours de la saison 2017, les Saints ont battu la Caroline à trois reprises, la troisième victoire étant intervenue lors de la ronde des éliminatoires.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL