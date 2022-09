La santé des femmes s’est détériorée en 2021 : enquête

Pour les femmes du monde entier, la deuxième année de la pandémie de COVID-19 a apporté plus de problèmes de santé que la première.

En 2020, la société de technologie médicale Hologic a lancé une enquête mondiale en partenariat avec Gallup pour évaluer dans quelle mesure les besoins de santé des femmes étaient satisfaits. Les pays ont été notés sur la base des réponses des femmes aux questions dans cinq catégories : santé générale, soins préventifs, santé mentale, sécurité et besoins de base comme la nourriture et le logement.

Le score global de l’indice mondial de la santé des femmes en 2021 n’était que de 53 sur 100, soit un point de moins qu’en 2020.

Aucun pays n’a marqué plus de 70 points en 2021, avec Taïwan, la Lettonie, l’Autriche et le Danemark aux premières places. Trois pays ont obtenu moins de 40 points : l’Afghanistan, le Congo et le Venezuela. Les États-Unis ont atterri à la 23e place, avec 61 points sur 100.

“Le fardeau économique et psychologique de la pandémie pèsera sur de nombreux ménages pendant un certain temps, et nous savons qu’il a particulièrement touché les femmes”, a déclaré Gertraud Stadler, directrice de l’Institut du genre en médecine à l’hôpital de la Charité à Berlin, qui n’a pas participé à l’enquête.

En fait, les femmes étaient plus stressées, inquiètes, tristes et en colère en 2021 qu’elles ne l’étaient à tout autre moment de la dernière décennie, selon une enquête Gallup qui a été prise en compte dans le classement Global Women’s Health Index.

Les femmes étaient également plus susceptibles que les hommes de dire qu’elles n’avaient pas assez d’argent pour se nourrir en 2021, une part qui est passée de 34 % des femmes en 2020 à 37 % en 2021.

« Nous comprenons que vous ne pouvez influencer et améliorer que ce que vous mesurez », a déclaré le Dr Susan Harvey, vice-présidente des affaires médicales mondiales chez Hologic et ancienne directrice de l’imagerie mammaire à la Johns Hopkins School of Medicine.

“Dans l’ensemble, les données donnent à réfléchir. Et nous comprenons que nous avons besoin que les femmes soient en bonne santé pour s’engager pleinement et être autonomes. Il est clair que le moment est venu de travailler ensemble et de commencer à trouver des solutions et à améliorer les soins de santé des femmes.”

“Le monde laisse tomber les femmes”

Selon Hologic et Gallup, les cinq domaines clés évalués dans l’indice mondial de la santé des femmes peuvent expliquer la majeure partie de la variation de l’espérance de vie d’une femme à la naissance.

Par exemple, ils ont constaté que les femmes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel de la santé au cours de l’année écoulée avaient une espérance de vie moyenne de deux ans supérieure à celles qui ne l’avaient pas fait.

Les soins préventifs sont l’un des domaines dans lesquels les États-Unis ont obtenu de meilleurs résultats en 2021 qu’en 2020. Ils se sont classés au deuxième rang dans cette dimension dans l’indice mondial de la santé des femmes, après seulement la Lettonie.

“C’était une petite amélioration, mais nous devons nous en réjouir”, a déclaré Harvey. “Dans l’ensemble, cependant, le monde laisse tomber les femmes en matière de soins préventifs.”

Environ 1,5 milliard de femmes n’ont pas eu accès aux soins préventifs l’année dernière, a-t-elle déclaré. Et à l’échelle mondiale, moins de 1 femme sur 8 a subi un dépistage du cancer à un moment quelconque de l’année écoulée, selon l’enquête.

Bien que le remède à cette lacune puisse sembler plus simple, les experts disent qu’il reflète en fait les multiples niveaux de défis auxquels les femmes sont confrontées.

Les femmes “sont toujours les dernières à prendre soin de nous. Nous sommes les médecins en chef de nos familles”, a déclaré Katie Schubert, présidente et directrice générale de la Society for Women’s Health Research, un groupe militant basé aux États-Unis qui n’était pas impliqués dans la nouvelle étude.

“Cela revient à beaucoup de ces différents fardeaux que les femmes assument, à la fois du point de vue d’être un soignant mais aussi de faire partie de leur communauté.”

Aux États-Unis, par exemple, dit Schubert, les femmes sont plus susceptibles de se rendre à une visite de santé pour leur enfant que pour elles-mêmes. Et la proportion de femmes qui ne se présentent pas à la visite d’un médecin clé à six semaines après l’accouchement est “assez frappante”.

La santé maternelle a besoin d’attention

Malgré une certaine amélioration, les États-Unis restent une piètre valeur aberrante dans la santé globale des femmes – en partie à cause de la santé maternelle, un domaine qui, selon les experts, mérite plus d’attention dans le monde.

Les opinions sur la santé et la sécurité des femmes aux États-Unis ont chuté dans l’indice mondial de la santé des femmes de 2021, tout comme les mesures de la santé individuelle, y compris la douleur et les problèmes de santé généraux.

Une question liée à la sécurité demandait aux femmes d’évaluer si les femmes enceintes là où elles vivaient recevaient des soins de santé de haute qualité. Une étude publiée en juin a révélé que la mortalité maternelle aux États-Unis avait augmenté au cours de la première année de la pandémie, en particulier chez les femmes hispaniques et noires. Et de nouvelles données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont révélé que plus de 4 décès sur 5 liés à la grossesse étaient évitables.

Les pays riches ont généralement obtenu de meilleurs résultats que les pays à faible revenu dans l’indice mondial de la santé des femmes. En fait, l’écart des scores entre les pays à revenu élevé et à faible revenu a presque doublé entre 2020 et 2021, avec une différence moyenne de plus de 20 points. Mais l’espérance de vie aux États-Unis était inférieure à la moyenne, malgré des dépenses de santé bien supérieures à la moyenne.

À certains égards, les disparités plus larges entre les sexes dans les soins de santé sont déjà bien connues dans le monde.

Par exemple, les femmes cherchant une aide médicale pour une crise cardiaque dans de nombreux pays mettent plus de temps à obtenir un diagnostic correct, sont traitées de manière moins cohérente et sont moins susceptibles de suivre une réadaptation cardiaque, a déclaré Stadler.

“Tout cela se combine à de moins bons résultats et à une mortalité plus élevée chez les femmes que chez les hommes”, a-t-elle déclaré.

Les experts conviennent que l’amélioration de la santé des femmes améliorera la société dans son ensemble.

“Les femmes ont souvent le rôle de responsable de la santé dans leurs familles et leurs communautés. Et elles assument une grande partie du travail de soins, de sorte que les enfants, les partenaires, les parents bénéficient également de la santé des femmes”, a déclaré Stadler.

Et les effets sont considérables.

“Sans cette santé et ce bien-être fondamentaux des femmes, nous ne pourrons faire progresser aucun des objectifs liés à la stabilité économique ou à l’équité dans le développement socio-économique”, a déclaré Schubert. “Tout cela repose vraiment sur un environnement sain, une personne en bonne santé et des résultats sains.”

Mais l’égalité des sexes – en matière de santé et d’autres aspects de la vie – est encore loin d’être une réalité.

Schubert a noté que les essais du vaccin COVID-19 n’incluaient pas les femmes enceintes.

“J’espère que nous pourrons mieux nous préparer à être plus inclusifs et plus étendus dans notre recherche biomédicale à l’avenir, que nous ayons affaire à une pandémie ou à une autre urgence de santé publique”, a-t-elle déclaré. Mais le rythme du changement a été « atrocement lent ».

Une grande partie de ce qui est mesuré dans l’indice mondial de la santé des femmes s’aligne sur les objectifs identifiés par les Nations Unies dans ses objectifs de développement durable.

Et un rapport publié par ONU Femmes et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies ce mois-ci a révélé qu’au rythme actuel des progrès, l’égalité des sexes ne sera pas atteinte d’ici 2030, comme prévu à l’origine avec les objectifs de développement durable. Au lieu de cela, cela prendra des siècles.

“Il est essentiel que nous nous mobilisions maintenant pour investir dans les femmes et les filles afin de récupérer et d’accélérer les progrès”, a déclaré Sima Bahous, directrice exécutive d’ONU Femmes, à propos de ce rapport. “Les données montrent des régressions indéniables dans leur vie, aggravées par les crises mondiales – en matière de revenus, de sécurité, d’éducation et de santé. Plus nous tarderons à inverser cette tendance, plus cela nous coûtera à tous.”

Mais il y a un peu d’espoir.

“J’espère que nous sortirons plus forts de la pandémie”, a déclaré Stadler. “La pandémie a attiré l’attention d’un plus grand nombre sur l’importance des comportements préventifs. Les gens ont beaucoup appris sur l’importance d’une action conjointe pour se protéger les uns les autres.”