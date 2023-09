La santé des femmes dans le sport : comment combler les lacunes de la recherche et mettre les résultats en pratique ? | Actualités Actualités

Il s’agit d’un chiffre sombre, mais qui montre pourquoi il faut faire davantage pour protéger la santé des sportives : en science et médecine du sport, à peine 6 % des recherches en 2020 ont été menées exclusivement sur des femmes.

Même si l’épidémie de blessures au ligament croisé antérieur dans le football féminin – les Anglaises Beth Mead et Leah Williamson parmi les joueuses qui ont raté la Coupe du monde d’été en raison de cette blessure – a mis en évidence la nécessité de davantage de recherche et de ressources sur le problème, ce n’est pas le seul problème qui a un impact. les femmes sportives.

Il existe de nombreux sujets, notamment la menstruation, la ménopause, le soutien de la poitrine et le plancher pelvien, qui doivent être ouvertement abordés et mis en avant afin que les athlètes puissent tirer le meilleur parti de leur corps.

Des sportives de premier plan telles que Mead, Dina Asher-Smith et Eilish McColgan font partie d’un nombre croissant d’athlètes qui réclament davantage de recherches sur la façon dont les cycles menstruels affectent les performances.

Dina Asher-Smith a appelé à davantage de recherches lors des Championnats d’Europe de l’année dernière

Asher-Smith s’est arrêtée lors de la finale du 100 m des Championnats d’Europe en 2022 avant de révéler qu’elle souffrait de crampes aux deux mollets, ce dont elle ne souffre pas régulièrement lors des courses.

Elle a dit BBC Sport : « [It was] les trucs de fille. C’était frustrant, mais ce n’est qu’une de ces choses », a-t-il ajouté, « c’est quelque chose que je pense que davantage de gens devraient réellement étudier du point de vue des sciences du sport, car c’est absolument énorme. »

La surveillance des cycles menstruels est en cours dans certaines régions, Chelsea étant l’un des premiers clubs de Super League féminine à utiliser des applications de cycle menstruel pour adapter l’entraînement dans le but d’améliorer les performances et de réduire les blessures, et l’USWNT, championne de la Coupe du monde féminine 2019, également. suivre les cycles des joueurs pendant le tournoi.

L’équipe de rugby du Pays de Galles a également utilisé la technologie de suivi du cycle menstruel lors des Six Nations de cette année, tandis que le Ladies European Tour s’est associé à l’application du cycle menstruel de Jessica Ennis-Hill.

Pourquoi cette lacune en matière de recherche existe-t-elle ?

Baz Moffat a cofondé The Well HQ, experte en santé des athlètes féminines, aux côtés du Dr Emma Ross et du Dr Bella Smith, le trio ayant publié son livre. La Bible du corps féminin.

L’entraîneur, entraîneur et ancien rameur britannique raconte Sports aériens: « Les hommes ont un rythme quotidien, donc si vous souhaitez étudier l’utilisation des glucides au cours d’une balade à vélo de 90 minutes, par exemple, il serait très facile de l’étudier sur des hommes, car vous n’obtiendriez qu’un groupe de 20 hommes, et sur le plan hormonal. , les mêmes choses se produisent.

« Une femme, en plus de ce cycle quotidien, a un cycle mensuel et la moitié de la population sera sous contraception hormonale. Vous ne pouvez donc pas simplement sortir un groupe de femmes de la rue, pour ainsi dire – évidemment, la plupart de ces recherches se déroulent dans les universités. et est réalisé sur une population de premier cycle.

« Donc, il faut plus de femmes, ce qui rend les choses plus coûteuses, et nous ne l’avons pas fait, donc nous ne comprenons pas vraiment. À moins que vous ne soyez un spécialiste de la physiologie féminine, votre scientifique standard n’aurait pas eu ce niveau de connaissances. Donc, s’ils ne le comprennent pas vraiment, la tradition veut que nous réduisions tout ce que nous trouvons à une femme parce qu’elles sont plus petites. Je pense que depuis trop longtemps, on n’a pas suffisamment compris que nous avons une expertise très différente. physiologie, et nous devons étudier les femmes différemment.

Dame Jessica Ennis-Hill affirme que le débat sur la santé des femmes dans le sport est en train de changer, mais que des progrès doivent encore être réalisés dans de nombreux domaines.

« Manque de recherche dû à plusieurs facteurs »

Plusieurs raisons expliquent pourquoi si peu de recherches ont été menées uniquement sur les femmes, explique Moffat.

« En ce qui concerne la recherche, c’est parce qu’il faut que plus de femmes les étudient au même moment de leur cycle, ce qui signifie que les femmes doivent le savoir et le comprendre, il faut les aligner toutes, donc vous pouvez imaginer si vous essayez pour exécuter ces protocoles d’exercices, c’est assez délicat à faire », a-t-elle ajouté.

« En outre, je pense que les femmes sont moins susceptibles de se porter volontaires pour la recherche, probablement parce qu’on ne leur a pas demandé de le faire et qu’il n’y a pas cette culture également. Fondamentalement, c’est parce que nous avons ce cycle hormonal mensuel et que la moitié d’entre nous ne le feront pas. Je n’en ai pas du tout (à cause de la contraception hormonale) et il est difficile d’obtenir cette cohorte.

« Si cela ne fait pas partie de la culture, et si vous dites toujours ‘il suffit d’étudier les hommes’ pour changer cela, contester cela et changer cela, c’est assez délicat. »

Une foule de professionnels discutent des difficultés liées au traitement et à la guérison d'une blessure au LCA. De plus, Gary Lewin, responsable des services de performance féminine à Arsenal, explique la science derrière cette blessure potentiellement menaçante pour sa carrière.

« Les entraîneurs ont besoin de preuves présentées de manière pratique »

Le sport féminin continue de croître – une fréquentation et une audience record, de plus en plus d’athlètes devenant des noms connus, un financement accru et une plus grande visibilité – alors comment peut-on combler ce fossé en matière de recherche pour garantir que les athlètes puissent donner le meilleur d’elles-mêmes et contribuer à prévenir de futures blessures ?

« Cela peut être réformé en faisant davantage de recherches sur les femmes, mais nous devons ensuite prendre les preuves dont nous disposons et les mettre en termes, mais cela ne signifie pas les abrutir, cela signifie les présenter d’une manière très pratique. parce que nous devons l’appliquer pratiquement », a expliqué Moffat.

« Si vous lisez un document de recherche et qu’il dit ‘ok, c’est bien de s’entraîner davantage dans la première moitié de son cycle’, comment faire cela avec une équipe de 30 filles ? C’est ce que cet entraîneur doit savoir et comprendre. Comment faire ça avec une équipe de 30 filles dont la moitié sont sous contraception hormonale, cinq d’entre elles ne me parlent même pas de leur cycle menstruel parce que c’est privé. Comment appliquer cela concrètement ? Ce sont ces personnes-là que nous manquent dans le système.

Les femmes qui effectuent davantage de séances d’entraînement en force ou en résistance au cours de la première moitié de leur cycle menstruel entraînent des gains de force musculaire plus importants qu’en espaçant ces séances d’entraînement de manière uniforme tout au long de leur cycle.

« Nous avons des universitaires et des médecins très intelligents et brillants qui font un travail fantastique et fabuleux et nous avons besoin d’eux. Nous avons des entraîneurs qui entraînent brillamment le netball, le hockey, le basket-ball et le football. Nous n’avons pas beaucoup de gens au milieu qui peuvent traduisez cela en ceci.

« C’est le vide que The Well tente de combler, mais si vous parlez à tous les gens qui travaillent dans le sport de base et le sport de haut niveau, c’est ce qu’ils veulent. Ils ont besoin de cela dans un langage qu’ils comprennent, mais pas parce qu’ils sont stupides, c’est parce que c’est un ils ont un langage totalement différent et ils ont des scénarios réels devant eux, ils ne sont pas dans un laboratoire et c’est là que nous devons nous améliorer. »

La nageuse triple olympique Hannah Miley pense que la campagne SayPeriod de The Well HQ sera bénéfique pour changer le langage et la stigmatisation autour des règles dans le sport féminin

Ceci est décrit dans le livre comme le « manque d’action ». Ne pas laisser le besoin de recherche supplémentaire constituer un obstacle à la mise en pratique de tout ce que nous savons sur la santé des femmes, non seulement au niveau élite, mais également au niveau local et dans les gymnases.

Elle a ajouté : « Notre approche est à deux volets : il s’agit donc d’éduquer les masses et d’influencer les décideurs politiques », a déclaré Moffat.

« Il faut que les instances dirigeantes mondiales, les instances dirigeantes nationales, les instances dirigeantes continentales nous demandent d’apprendre sur les filles et les femmes. C’est comme la protection, c’est comme tout, dès que cela sera mandaté et inclus, il y aura des budgets. , du personnel, il y aura des conseils et cela doit venir aussi car cela définit les attentes et c’est ce qui doit se produire.

En portant un soutien-gorge de sport bien ajusté, les femmes pourraient améliorer leurs performances de 4 %. Pour mettre cela en contexte, si vous portiez un soutien-gorge de sport mal ajusté et couriez un marathon contre un clone de vous-même qui portait un soutien-gorge bien ajusté, le clone finirait un kilomètre devant vous.

« Le déficit de communication »

Des sujets tels que les cycles menstruels, le contrôle des naissances, la ménopause, le plancher pelvien et le soutien mammaire ne sont souvent pas abordés ouvertement.

Wimbledon a assoupli ses règles vestimentaires entièrement blanches en raison de problèmes de règles, ce qui, selon Coco Gauff, était un « énorme soulagement » car cela rendait les choses « beaucoup moins stressantes » pour les joueuses.

S'exprimant avant Wimbledon, Coco Gauff a déclaré qu'elle saluait la décision du All England Club d'assouplir sa réglementation sur les vêtements entièrement blancs.

Aryna Sabalenka faisait partie des nombreuses joueuses à porter des sous-shorts sombres lors du Grand Chelem de cette année et a déclaré lors de la conférence de presse après sa victoire au premier tour contre Panna Udvardy sur le court central :

« J’aime vraiment le fait que nous continuions à jouer avec des vêtements blancs, mais j’aime vraiment le fait que nous ayons une option pour les shorts. Les shorts vert foncé ont l’air vraiment cool sur l’herbe. C’est vraiment cool d’avoir une option à Wimbledon. »

Aryna Sabalenka portait des sous-shorts sombres lors de Wimbledon cette année

Même si les conversations se déroulent lentement, des obstacles peuvent survenir en raison de la stigmatisation, de la gêne ou du manque de compréhension et de connaissances.

Le QG du puits #DitesPériode campagne et partenariat avec England Netball NetballHER ont également visé à briser les stigmates et à normaliser les conversations sur des sujets liés au corps féminin afin d’améliorer les expériences.

Ce « déficit de communication » peut signifier que les femmes ne comprennent toujours pas pleinement comment fonctionne leur corps et comment en tirer le meilleur parti.

Les femmes déposent toute leur propre densité à l’âge de 30 ans, après quoi la masse osseuse perdue est légèrement supérieure à celle gagnée. Une alimentation équilibrée, riche en calcium et en vitamine D et des exercices de mise en charge réguliers sont essentiels à la santé osseuse à long terme afin d’éviter l’ostéoporose plus tard dans la vie.

« Si les gens devaient retenir une chose du livre, je voudrais que les athlètes féminines se permettent d’être des femmes aussi bien que des athlètes », a déclaré Moffat.

« Je pense que la plupart du temps, les parties féminines de vous sont considérées comme une faiblesse et quelque chose qui n’a pas sa place dans votre sport, ni dans votre entraînement ou vos performances, qu’il s’agisse des cycles menstruels, des crampes, des seins que vous ne pouvez pas. Déterminez vraiment quoi faire avec une fuite du plancher pelvien lors d’un double-under (lorsque la corde tourne sous vos pieds deux fois par saut) – tout cela n’est vraiment pas considéré comme une conversation que vous pouvez avoir.

Elle a ajouté : « Je pense que le fait que les gens partagent ce qui leur arrive réellement, par opposition à ce qu’ils essaient de présenter au monde, leur arrive, cela s’améliore considérablement et valide les expériences des gens parce que beaucoup de ces choses sont honteux et plein de jugement et d’intimité, les gens ont l’impression d’être les seuls à qui ça arrive parce que personne n’en parle. Mais dès que c’est rendu public, ça permet vraiment aux gens de dire ‘oh c’est normal, ok alors , je ne suis pas un monstre, ce n’est pas bizarre, ça arrive à tout le monde, faisons quelque chose. »