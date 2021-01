La santé des femmes a été durement touchée par la pandémie et il est temps de pousser pour le changement

La pandémie de Covid-19 a révélé plusieurs failles et fissures socio-économiques que nous avions tendance à ignorer. Elle a aggravé les inégalités, aggravé les disparités existantes, intensifié les divisions et rendu l’objectif d’équité et d’inclusion plus insaisissable.

Les systèmes de santé de la plupart des pays en développement ont été débordés depuis l’épidémie, avec des services entiers dédiés à Covid-19 patients et une pénurie de personnel et de ressources pour soigner d’autres maladies mortelles. Les femmes ont été les plus durement touchées par la pandémie à tous égards: perte de liberté d’action, augmentation des cas de violence domestique, stress émotionnel, traumatisme mental et négligence totale des soins de santé sexuelle et reproductive.

Le dilemme du SOPK

Une telle maladie qui augmente le risque de comorbidités et rend une femme plus sensible à Covid-19 est le SOPK (syndrome des ovaires polykystiques). Selon des estimations récentes, plus de 20% des femmes en Inde en souffrent. Les chiffres en disent long en eux-mêmes, soulignant la crise imminente et la nécessité impérieuse de s’y attaquer.

Bien qu’il s’agisse d’un trouble hormonal qui peut être traité, s’il n’est pas diagnostiqué en temps opportun, il peut aggraver d’autres problèmes de santé graves. Le SOPK rend les femmes plus vulnérables au diabète, à l’hypertension artérielle, à l’obésité, au cancer de l’utérus et à d’autres complications. Le verrouillage et ses conséquences ont entraîné une réduction de l’activité physique et une augmentation du stress mental et un plus grand nombre de femmes développant le SOPK.

Il est nécessaire de lancer une campagne massive de sensibilisation au SOPK et de développer des solutions alternatives et conviviales qui permettront un diagnostic précoce et permettront aux femmes de mener une vie meilleure et plus sûre et plus saine.

Surveillance de l’ovulation

Une autre préoccupation commune aux femmes est le suivi des cycles d’ovulation. Les applications pour smartphone sont les solutions les plus simples pour garder un œil sur leurs cycles d’ovulation et planifier en conséquence.

Ces applications ont également des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent aider à suivre l’humeur et d’autres symptômes liés à la santé. Puisqu’ils collectent des données relatives à la température corporelle, au poids, aux crampes, aux sautes d’humeur, aux courbatures et aux ballonnements. Bien que ces applications gagnent rapidement en popularité dans le monde entier, elles n’ont pas encore été intégrées en Inde.

Un accès facile à utiliser et rentable permettra aux femmes d’être plus conscientes de leur santé et de faire des contrôles de routine si nécessaire. Ils détectent également les pics anormaux dans l’un des paramètres. Ces applications, si elles sont largement utilisées, ont un potentiel révolutionnaire pour l’autonomisation des femmes.

Concevoir des applications fiables

Il existe une pléthore d’applications, de forums en ligne, de descripteurs de médias sociaux qui fournissent des informations sur le SOPK et la surveillance de l’ovulation et aident à faciliter le diagnostic élémentaire, ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est qu’il devrait y avoir un mécanisme robuste pour assurer la qualité, la normalisation, l’utilisateur confidentialité et un moyen de garantir la fiabilité des informations. Selon Privacy International, il y a eu des cas d’applications de suivi des menstruations et des grossesses qui ont divulgué des données à Facebook et à d’autres sites Web, qui ont été accusés de monétiser des données en les vendant à des agrégateurs tiers. C’est un sujet de préoccupation qui doit être examiné lors de la conception d’une application pour le SOPK.

Monash Center for Health Research and Implementation (MCHRI), Australie a développé AskPCOS, la première application au monde dédiée au SOPK basée sur des preuves. Il a été développé avec l’aide de spécialistes de la santé du monde entier avec des contributions de femmes atteintes du SOPK. Une approche participative similaire peut être suivie ici pour créer une application indigène.

La voie à suivre

Il doit y avoir une large collaboration entre les startups, les groupes sociaux, les organisations de femmes, les efforts philanthropiques, les professionnels de la santé et tous ceux qui souhaitent contribuer au changement. Les organisations travaillant sur le terrain dans le domaine de la planification familiale et de la santé sexuelle doivent doubler en termes de sensibilisation et de dissipation des mythes, stéréotypes et d’éradication de la stigmatisation sociale.

On dit qu’il existe trois principaux piliers de l’innovation dans les soins de santé des femmes: la connectivité, l’accessibilité et la déstigmatisation. En Inde, le besoin de l’heure est un mélange d’une approche descendante qui encourage l’incubation technologique et favorise les start-ups, et une approche ascendante qui lutte contre la stigmatisation omniprésente.

Des années de progrès durement gagnés en matière d’égalité des sexes ont été bloquées en raison de la pandémie, et cela appelle des idées et des solutions nouvelles et innovantes dans le domaine des solutions de santé pour les femmes pour lutter contre le SOPK. La technologie a changé le visage de multiples secteurs et les a aidés à se réinventer et à devenir plus efficaces, mais l’utilisation de la technologie comme outil pour promouvoir l’objectif de la santé des femmes n’est pas encore devenue courante en Inde et la FemTech n’a pas encore gagné du terrain.

(L’auteur est le Comité exécutif central, Association indienne de planification familiale (FPAI))