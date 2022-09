La santé de Vladimir Poutine “se détériore considérablement” et ses “conditions secrètes ont eu un impact sur son jugement en Ukraine”

La santé de VLADIMIR Poutine “se détériore considérablement” et ses conditions secrètes ont eu un impact sur son jugement sur l’Ukraine, affirme-t-on.

L’analyste politique Valery Solovey – dont les affirmations antérieures sur la mauvaise santé du chef du Kremlin ont été démenties – affirme que les conditions médicales secrètes de Poutine ont eu un impact sur son jugement sur la guerre.

Le jugement de Poutine a été obscurci par des conditions médicales mortelles, a affirmé un analyste politique Crédit : Reuters

La santé de Poutine a été à l’honneur après que le dictateur ait été vu ” souffrant ” et agrippé à une table lors d’une réunion télévisée

Poutine masque désespérément ses secousses en embrassant le président biélorusse Alexandre Loukachenko lors d’une réunion au Kremlin Crédit : Twitter/ kenolin1

Le tyran désespéré doit annoncer vendredi l’annexion illégale de quatre régions ukrainiennes au mépris de la forte opposition des dirigeants mondiaux.

Sa décision est considérée comme un moyen d’aggraver la guerre et devrait déclencher une nouvelle vague de sanctions occidentales.

Mais Solovey, 62 ans, dans une interview accordée à la radio en exil Zhivoi Gvozd, a déclaré que l’explosion d’activité récente de Poutine en tant que président ne signifiait pas qu’il était en bonne santé.

“C’est une idée très étrange qu’une personne gravement malade ne puisse pas travailler et voyager”, a-t-il déclaré.

“Surtout dans un tel confort, accompagné d’un tel nombre de médecins, et étant servi [according to] les normes les plus élevées de… la médecine mondiale.

“Tout lui est prévu dans ce sens.”

Il a affirmé, sans preuve, que la santé de Poutine “se détériore… dramatiquement”.

Solovey – qui prétend avoir des sources dans le cercle de Poutine – a déclaré : “Toutes les décisions prises par lui… le 24 février [start Russian invasion of Ukraine] et le 21 septembre [start of mobilisation] sont une conséquence directe de son état physiologique.

“Direct dans le sens de la santé physiologique et dans celui de la santé mentale [health].”

Il est allé jusqu’à suggérer – sans preuve – que Poutine n’aurait pas envahi l’Ukraine s’il était en bonne santé.

“La thérapie moderne, la thérapie ciblée pour les maladies oncologiques, est d’une telle qualité que vous travaillerez littéralement jusqu’aux dernières heures”, a-t-il déclaré.

L’expert autoproclamé de la santé de Poutine a également rejeté les affirmations du directeur de la CIA, William Burns, affirmant que le dirigeant russe était “en trop bonne santé”.

Solovey l’a surnommé “l’exemple parfait du sarcasme anglo-saxon” ajoutant : “Les Américains savent ce qui arrive à [Putin].

“Ils connaissent la situation réelle, et ils sont en fait inquiets à cause de cela…”

Il a ajouté: “Quand ils disent qu’ils ne voient pas les déclarations de Poutine comme du bluff, il est dans un état où ce n’est vraiment pas du bluff.”

Dans un message préenregistré au peuple russe la semaine dernière, Poutine a averti l’Occident qu’il utiliserait “les moyens à notre disposition” pour défendre la Russie et qu’il ne “bluffait” pas – largement considéré comme une menace d’utiliser des armes nucléaires.

Solovey a précédemment affirmé que le dictateur russe souffrait de maladies graves, notamment le cancer, la maladie de Parkinson et un trouble schizo-affectif.

Il y a eu des affirmations occidentales sur la santé de Poutine, notamment de l’ancien chef du MI6, Sir Richard Dearlove, qui a déclaré que le dirigeant russe risquait d’être envoyé dans un sanatorium et qu’il serait parti d’ici 2023, en raison de problèmes médicaux.

Des médias russes indépendants ont suggéré qu’il était entouré en permanence par les meilleurs médecins russes, y compris des spécialistes du cancer, lorsqu’il partait en voyage.

Ce n’est pas la première fois que la santé de Poutine fait l’objet d’un examen minutieux.

En juin, un responsable ukrainien a affirmé que le tyran maléfique souffrait de maladies “graves” et pouvait mourir dans les deux ans.

S’adressant à USA Today, le chef du renseignement ukrainien, le général de division Kyrylo O. Budanov, a déclaré que Poutine “n’a pas une longue vie devant lui”.

Dans une autre interview avec Sky News, le général a insisté sur le fait que Poutine était dans “un très mauvais état psychologique et physique et qu’il est très malade”.

Cela vient après qu’un oligarque de premier plan aurait affirmé que Poutine était “très malade d’un cancer du sang” dans l’enregistrement audio obtenu par le magazine New Lines.

On ne sait pas exactement quel type de cancer Poutine pourrait avoir.

Les experts ont longtemps essayé de prédire l’état de santé de Poutine en vain.