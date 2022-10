La santé de Thomas Partey est nécessaire pour Arsenal et le Ghana

Lors de la dernière apparition du milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey pour le Ghana, il a marqué un but décisif. Il a garanti aux Black Stars une place à la Coupe du monde 2022. Mieux encore, il est venu contre les rivaux les plus féroces de l’équipe, le Nigeria.

Son premier but à Arsenal lors de la campagne 2022-23 a été marqué de la même manière. Le milieu de terrain a envoyé une fusée d’un tir de l’extérieur de la surface de réparation dans le coin supérieur droit. C’était la première des trois Gunners dans une victoire sur les rivaux du club du nord de Londres. C’était aussi le jour de l’indépendance du Nigeria.

Partey est sans doute le joueur le plus important de son club et de son pays. Mais sa récente course avec des blessures le rend peu fiable.

Lorsqu’on lui a demandé de noter son temps en tant que Gunner, le milieu de terrain défensif a été franc.

« Personnellement, je dirais cinq ou six (sur 10). Mais, avec les marques des (fans) aussi, je m’en donnerais quatre. Il y a des moments dans un match où je peux vraiment faire mal à l’autre équipe mais il y a aussi des moments où, parce que je ne suis pas encore adapté à la Premier League, peut-être que je perds un peu de concentration et c’est là que tout s’effondre.

Les blessures de Thomas Partey avec Arsenal, Ghana

Alors que le produit de l’académie de l’Atletico Madrid critique ses performances, beaucoup soulignent ses absences comme la principale raison de son séjour terne à Londres. Au cours de ses trois dernières saisons à Madrid, le vainqueur de la Ligue Europa a disputé en moyenne 33 matches de championnat par an. Depuis son arrivée à Arsenal, il ne dispute que 24 matches de championnat par saison.

L’une des raisons pour lesquelles les Gunners sont sortis du top quatre à la fin de la saison dernière était due aux blessures de Partey, de l’arrière gauche Kieran Tierney et de l’arrière droit Takehiro Tomiyasu. Alors qu’Arsenal a signé Oleksandr Zinchenko de Manchester City pour améliorer sa couverture pour Tierney et que l’arrière central Benjamin White a été impressionnant dans son nouveau rôle d’arrière droit, ils n’ont pas réussi à signer un autre milieu de terrain défensif. Le jour de la date limite de transfert, ils ont tenté d’acquérir Douglas Luiz d’Aston Villa mais sans succès.

Pendant la trêve internationale, Partey devait débuter contre le Brésil. Il a été retiré quelques minutes avant le début du match en raison d’un problème persistant au genou. Ensuite, il est retourné à Londres pour se faire soigner. Certains fans des Black Stars étaient contrariés de voir Partey commencer une semaine après avoir manqué le devoir de l’équipe nationale. Depuis qu’Otto Addo a été nommé entraîneur-chef du Ghana, Partey n’a disputé que deux des huit matches.

Pour cette raison, les Black Stars se dirigent vers la Coupe du monde avec un point d’interrogation au milieu de terrain. Addo a expérimenté différentes formations au cours de son temps, mais il semble qu’il privilégie le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Dans les deux formations, Partey est crucial en tant que pivot qui interrompt le jeu avec un positionnement et des tacles au bon moment, aide à orchestrer le jeu de construction et effectue occasionnellement des courses pour servir de débouché dans le dernier tiers.

Potentiel cette année

En 2010, le Ghana a été confronté à un problème similaire. Michael Essien était leur rocher au milieu de terrain mais a raté la Coupe du monde en raison d’une blessure au genou. Cependant, ils avaient des remplaçants adéquats à Kevin-Prince Boateng, Sulley Muntari, Anthony Annan et Kwadwo Asamoah. Cette fois-ci, les Black Stars n’ont que Iddrisu Baba de Majorque en option dans le rôle de pivot. Mohamed Kudus de l’Ajax et Daniel-Kofi Kyereh de Fribourg sont de très bons joueurs box-to-box mais manquent de physique pour faire le sale boulot de manière cohérente.

Si le double joueur ghanéen de l’année peut rester en bonne santé, alors Arsenal et les Black Stars pourront maximiser leur potentiel lors de leurs campagnes en perspective. Cependant, si le joueur de 29 ans continue de souffrir de maux, ce club et ce pays souffriront d’une mauvaise planification.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images