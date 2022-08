La santé de Poutine “se détériore fortement” et “n’assistera plus aux réunions” alors qu’il affronte la défaite en Ukraine, selon un initié

La santé de VLADIMIR Poutine “se détériore fortement” et le tyran “n’assistera plus aux réunions” alors que son invasion continue de faiblir, affirment des initiés.

Des rumeurs circulent depuis des mois sur la forme du président russe et il a même été allégué qu’il avait utilisé des doublures lors de certains événements.

Des initiés affirment que la santé de Poutine se “détériore” 1 crédit : East2West

Cela survient alors que la Crimée subit des explosions dans un nouveau revers pour la Russie Crédit : Twitter

Dans un nouveau coup porté à Poutine, l’Ukraine a exposé des chars capturés à Kyiv Crédit : Twitter/@mrsorokaa

Le despote apparemment malade est revendiqué pour sa stratégie de guerre – déchiré entre l’utilisation d’armes nucléaires ou l’acceptation de la défaite.

Au milieu de nouvelles inquiétudes concernant la santé de Poutine, ses responsables de la sécurité ont dit sans ambages au président belliciste qu’il n’avait plus de «bonnes» options, affirment des initiés.

Cela survient alors que le nombre de morts parmi les forces russes monte en flèche – avec plus de 44 000 soldats russes tués et au moins 1 800 chars détruits, selon les données de l’armée ukrainienne.

Le Kremlin avait espéré une victoire rapide en Ukraine, mais près de six mois sur les héros défenseurs continue de repousser.

Ces derniers jours, la Crimée – sous contrôle russe depuis 2014 – a été la cible de tirs et de frappes de drones kamikazes.

Dans un coup humiliant pour Poutine, Kyiv – que le tyran pensait avec arrogance pouvoir s’emparer en quelques jours – a exposé des masses de chars incendiés et capturés dans une démonstration de force.

La chaîne General SVR Telegram, une source de l’opposition prétendant offrir des informations “initiées” que le Kremlin chercherait à “fermer”, a maintenant fait de nouvelles déclarations sur sa santé.

Il affirme qu’il y a “un découragement parmi l’entourage supérieur de Poutine qu’il ait soulevé en privé l’option” extrême “avec ses principaux collaborateurs pour céder les territoires nouvellement envahis à l’Ukraine.

Dans le même temps, ses chefs de la défense avertissent qu’une contre-attaque militaire ukrainienne sera probablement “efficace”.

Un tel résultat menacerait sa présidence, étant considéré comme une défaite humiliante et écrasante, a-t-il spéculé.

Mais les principaux responsables de Poutine seraient également préparés à une “forte détérioration” de son état de santé.

La chaîne – qui prétend depuis longtemps que Poutine souffre d’un cancer et d’autres problèmes médicaux graves – a déclaré : “Avec une forte probabilité, nous pouvons dire que bientôt le président ne pourra plus tenir personnellement des réunions et participer à de grands événements”.

L’absence de Poutine sera expliquée comme due à un retour de la pandémie de Covid, a-t-on affirmé.

Les doublures corporelles “ont également été utilisées récemment assez souvent”, a-t-il allégué sans préciser où ni quand.

Lors de récentes réunions avec ses assistants de sécurité et de défense, le général SVR a affirmé que “diverses options ont été discutées, de la possibilité de mobiliser et d’utiliser des armes nucléaires tactiques, à l’ouverture d’un deuxième front dans un pays tiers, et, enfin, aux ‘gestes de bonne volonté'”. ‘ avec le retour des territoires occupés des régions de Kherson, Zaporizhzhia et Kharkiv à l’Ukraine.

Un deuxième front pourrait impliquer une invasion du nord du Kazakhstan, une région avec de nombreux Russes ethniques, comme une distraction pour cacher l’ignominie de ses échecs en Ukraine, prétend-on.

Il a jusqu’à présent rejeté une mobilisation totale, une autre option, craignant que cela ne déclenche une mutinerie de masse, rapporte-t-on.

Mais un cours “extrême” a également été discuté impliquant la restitution des terres dans les “républiques populaires” de Louhansk et de Donetsk gagnées pendant la guerre de près de six mois, en plus des terres à Kherson, Zaporizhzhia et Kharkiv, selon la chaîne.

La discussion des options “extrêmes” en présence et à l’initiative du président a conduit de nombreux membres de son équipe de guerre au “découragement”, prétend-on.

La chaîne a déclaré: “Sans exception, tous les interlocuteurs de Poutine ont réalisé que le président n’avait tout simplement pas de” bonnes “options pour résoudre les problèmes urgents et à venir au front.”

Une telle décision équivaudrait au “début de la fin” de son règne et du régime qu’il dirige, a-t-il déclaré.

Le rapport a également fait valoir que les chefs militaires blâment Poutine pour les tactiques qui les ont conduits à de si lourdes pertes.

Il a déclaré: «Presque toute la direction militaire de la Russie impute à la fois le début infructueux et, en général, le déroulement de l’opération militaire, ainsi que les énormes pertes de main-d’œuvre et d’armes, précisément au président Vladimir Poutine.

Pourtant, les dirigeants militaires “ne doutent pas qu’ils seront rendus coupables de tous les échecs et problèmes du front”, a-t-il affirmé.

Il est rapporté que le proche ami de Poutine, le partisan de la ligne dure Nikolai Patrushev, son principal conseiller en matière de sécurité et un partisan clé de la guerre, a exhorté Poutine « à trouver un moyen de sortir de la situation actuelle ».

Ne pas le faire causerait des problèmes plus graves si la contre-offensive ukrainienne réussissait, dit-on.

La chaîne a affirmé que Poutine souffrait de maladies graves, notamment le cancer, la maladie de Parkinson et un trouble schizo-affectif.

La Crimée aurait été touchée par une frappe de drone kamikaze hier Crédit : Twitter