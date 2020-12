Macron a été testé positif au Covid-19 jeudi et a été mis en quarantaine lors de la retraite présidentielle La Lanterne à Versailles. La quarantaine durera sept jours, conformément aux recommandations des autorités sanitaires nationales.

«L’état de santé du président reste stable», a déclaré mardi à Reuters un responsable de la présidence française.

Macron a déclaré vendredi dans une vidéo qu’il allait bien, mais a reconnu qu’il devait ralentir ses activités en raison de symptômes persistants.

Le palais de l’Elysée a déclaré le lendemain que certains symptômes de Covid-19 «Ne l’empêche nullement de s’acquitter de ses fonctions.»

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est entretenu avec Macron lundi par téléphone alors que le président français avait 43 ans. «C’est son anniversaire au fait, mais nous nous sommes engagés à ne pas tenir compte du Brexit», Dit Johnson.

Ils ont plutôt discuté des mouvements de fret à travers la Manche après l’interdiction française des transporteurs en provenance du Royaume-Uni. «Ce fut une excellente conversation avec le président français. Il a dit qu’il souhaitait régler le problème dans les prochaines heures. Johnson a expliqué.

Pendant ce temps, de nombreux autres dirigeants politiques en Europe ont dû s’auto-isoler après que Macron ait été testé positif. Le président français a peut-être été infecté lors d’un récent sommet de l’UE à Bruxelles, a déclaré le ministre français de la Santé, mais Macron a également eu des réunions à Paris. Le Premier ministre portugais António Costa, qui a déjeuné avec Macron mercredi la semaine dernière, restera isolé après Noël.

Macron a déclaré un verrouillage plus doux en France en octobre, et il s’est légèrement détendu la semaine dernière, mais les restaurants et les sites touristiques sont toujours fermés.

Le pays a signalé 2479151 cas confirmés de coronavirus et 60900 décès mardi.

