Le président élu Joe Biden a déclaré vendredi que son administration ajouterait des cliniques, renforcerait le personnel de santé publique et invoquerait une loi sur la production en temps de guerre pour garantir un approvisionnement adéquat en vaccins afin que les Américains puissent recevoir 100 millions de vaccins contre le COVID-19 au cours des 100 premiers jours de son administration.

Dans sa première discussion détaillée de ses plans de vaccination un jour après avoir dévoilé son plan de sauvetage économique de 1,9 billion de dollars, Biden a déclaré qu’une action rapide était essentielle pour inverser l ‘«échec lamentable» du déploiement des vaccins dans le pays, qui a laissé des millions de doses en stock pendant la période la plus meurtrière de la pandémie de coronavirus.

« C’est le moment de se fixer de grands objectifs, de les poursuivre avec courage et conviction car la santé de la nation est littéralement en jeu », a déclaré Biden.

L’équipe de Biden a identifié des fournisseurs qui pourraient être exploités en vertu de la loi fédérale sur la production de défense pour éviter les pénuries potentielles de flacons en verre, de bouchons, de seringues et d’aiguilles qui pourraient retarder l’obtention de coups de feu dans les armes.

Il a réitéré une promesse antérieure d’ouvrir les vaccins au-delà des agents de santé et des résidents des maisons de soins infirmiers aux adultes de plus de 65 ans et aux travailleurs de première ligne tels que les enseignants, les premiers intervenants et les commis d’épicerie. Tout le monde dans ces groupes ne sera pas vacciné immédiatement, a déclaré Biden, car la fabrication n’est pas encore là où elle doit être.

Jusqu’à présent, sur 31,2 millions de doses distribuées vendredi, près de 12,3 millions ont été administrées, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Biden demandera à l’Agence fédérale de gestion des urgences de commencer à mettre en place des sites de vaccination de masse dans des endroits tels que les gymnases des écoles, les centres communautaires et les stades sportifs. Il a promis que ces nouvelles cliniques, ainsi que des cliniques mobiles temporaires, seront disponibles dans les communautés mal desservies durement touchées par le coronavirus.

Le plan de Biden appelle également à l’embauche de 100000 agents de santé publique dans des rôles tels que la sensibilisation aux vaccins et la recherche des contacts.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré que le gouvernement publierait tous les vaccins disponibles et a exhorté les États à étendre les vaccinations aux personnes de 65 ans et plus et aux jeunes adultes souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque plus élevé de complications du COVID-19. Il a critiqué les États qui limitaient leur admissibilité et a déclaré qu’ils ralentissaient l’accès.

Cependant, le chef de l’Autorité sanitaire de l’Oregon a écrit jeudi une lettre à Azar pour remettre en question sa promesse de libérer des doses supplémentaires conservées en réserve. Dans la lettre, le directeur de l’Oregon Health Authority, Patrick Allen, a déclaré qu’il avait appris lors d’un appel avec le général Gustave Perna que le gouvernement fédéral n’avait pas de réserves.

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a anticipé ces doses supplémentaires lorsqu’elle s’est engagée à étendre la vaccination aux personnes de plus de 65 ans plus tard ce mois-ci. Mais après avoir appris que ces doses n’existaient peut-être pas, l’Oregon a mis fin à ses projets de vaccination des personnes âgées le 23 janvier, a écrit Allen.

« C’est une tromperie à l’échelle nationale », a déclaré Brown. «Les aînés, les enseignants et nous tous de l’Oregon dépendaient de la promesse que la part de l’Oregon dans la réserve fédérale de vaccins nous serait distribuée.