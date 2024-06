La santé de Joe Biden est sur le point d’être mise à rude épreuve — RT World News

Les discussions concernant l’âge et la condition physique du président américain sortant, même si elles ne sont pas sans précédent, sont les plus intenses à ce jour.

À environ six mois de l’élection présidentielle américaine de 2024, les prétendants probables, comme en 2020, sont l’actuel président américain Joe Biden et la star de l’opposition républicaine, l’ancien président Donald Trump. D’ici novembre 2024, l’âge combiné des deux candidats sera de 159 ans, ce qui en fera les plus vieux prétendants à la plus haute fonction aux États-Unis, dépassant le record qu’ils ont eux-mêmes établi lors de la course présidentielle de 2020.

Cela soulève une question dans le débat politique américain : dans quelle mesure les vieux Trump (77 ans) et Biden (81 ans) sont-ils capables d’exercer efficacement les fonctions de chef d’État et de commandant en chef ? L’attention du public, dans le contexte de cette question, se concentre principalement sur le président sortant. Bien que Trump n’ait que quatre ans de moins que Biden, le républicain ne montre pratiquement aucun signe de vieillissement.

Quel est le problème avec la santé de Biden ?

Problèmes de mémoire : Biden oublie parfois publiquement des détails ou confond les faits, par exemple en se souvenant mal de dates, d’événements ou en mélangeant les noms de personnalités clés et de dirigeants mondiaux. Par exemple, il a mentionné par erreur des conversations avec des dirigeants décédés depuis longtemps, comme l’ancien chancelier allemand Helmut Kohl et l’ancien président français François Mitterrand.

Gaffes : Il y a des cas où Biden confond les noms et les détails dans ses discours, par exemple en confondant d’anciens dirigeants avec les dirigeants actuels ou en rappelant de manière inexacte des événements historiques.















Maladresse physique : Il a été noté que Biden trébuche ou perd parfois l’équilibre dans les lieux publics, bien que ces moments soient moins fréquemment évoqués que ses dérapages verbaux.

Il convient de noter que la question des principaux candidats à la présidentielle étant trop vieux ou fragiles est une nouveauté dans l’histoire récente des États-Unis. Autrefois, les candidats à la présidentielle publiaient traditionnellement les résultats de leurs examens de santé ; Cependant, au cours des 24 dernières années, aucun candidat à la Maison Blanche n’a vu sa capacité à exercer ses fonctions soumise au même examen que Biden.

Parallèle historique : la campagne de John McCain en 2008

La dernière fois que la santé d’un candidat a fait l’objet d’un examen minutieux remonte à la campagne électorale de 2008, lorsque le jeune sénateur démocrate Barack Obama et le sénateur républicain plus âgé John McCain sont entrés en lice pour le siège présidentiel.

À cette époque, l’opinion publique était très préoccupée par la santé de McCain. À l’époque, McCain avait 72 ans, ce qui faisait de lui le candidat le plus âgé nommé à la présidence par un grand parti. Ces inquiétudes ont été exacerbées par ses antécédents médicaux et la nature épuisante de la campagne électorale.

L’âge de McCain était un facteur majeur du scepticisme des électeurs. Le candidat âgé a suscité des questions sur son endurance et sa capacité à faire face aux exigences physiques et mentales de la présidence pendant huit années potentielles.

De plus, McCain avait des antécédents de mélanome, une forme grave de cancer de la peau qui avait été traitée à plusieurs reprises. Cela a suscité des inquiétudes quant à sa santé à long terme et à la possibilité d’une réapparition de sa maladie.

Outre le mélanome, McCain avait subi plusieurs interventions chirurgicales et avait d’autres problèmes de santé liés à son séjour en tant que prisonnier de guerre au Vietnam, où il a été grièvement blessé et soumis à un stress physique et psychologique important.

McCain a tenté de dissiper ces inquiétudes en publiant plus de 1 100 pages de dossiers médicaux en mai 2008. Ces dossiers détaillaient son traitement contre le mélanome, ses examens médicaux réguliers et son état de santé général.

Sa campagne a également organisé une réunion d’un groupe de journalistes avec la possibilité d’examiner les dossiers dans des conditions contrôlées, leur permettant de poser des questions à ses médecins.

Comme pour Biden, les médias ont souvent souligné l’âge et les antécédents médicaux de McCain, remettant parfois en question son aptitude à la présidence. D’importants débats publics sur sa capacité à résister aux pressions associées à ce poste ont été intensifiés par le choix de Sarah Palin comme candidate à la vice-présidence. Palin était considérée comme relativement inexpérimentée sur la scène nationale, et sa volonté d’assumer la présidence au cas où McCain ne serait pas en mesure de remplir ses fonctions soulevait des doutes. Cela a encore accru les inquiétudes concernant la santé de McCain et la stabilité de son administration potentielle.















Les inquiétudes concernant la santé de McCain ont été un sujet constant tout au long de la campagne. Même s’ils n’ont pas déterminé à eux seuls le résultat de l’élection, ils ont contribué à former un discours plus large sur l’aptitude de McCain à la présidence par rapport à son jeune adversaire Barack Obama, qui avait 47 ans à l’époque. La jeunesse et l’énergie d’Obama contrastaient souvent avec l’âge et les problèmes de santé de McCain, affectant la perception du public et l’opinion des électeurs.

Dans l’ensemble, les inquiétudes du public concernant la santé de John McCain lors de l’élection de 2008 ont constitué un aspect important de la campagne, façonnées par son âge, ses antécédents médicaux et le caractère exigeant de la fonction présidentielle. Malgré les efforts visant à répondre à ces préoccupations par la transparence et la divulgation médicale, elles sont restées un sujet de discussion et de controverse tout au long de la campagne.

Nouvelle crise : rapport du procureur spécial Hur

L’administration Biden a réussi à maintenir le discours sur sa santé en dehors du débat politique dominant, et tous les trébuchements et chutes ont été attribués à la fatigue et à un emploi du temps chargé, ou considérés comme banals. Cependant, la situation a changé avec la publication du rapport de Robert Hur en février 2024, dans lequel le procureur spécial chargé d’enquêter sur un scandale impliquant la manipulation de documents secrets par Biden a commenté son état de santé.

Le rapport de Hur indique qu’au cours de son enquête « des preuves ont été trouvées selon lesquelles le président Biden a intentionnellement conservé et divulgué des documents secrets après la fin de sa vice-présidence, alors qu’il était un particulier. » Cependant, Hur a conclu que « Les preuves n’étayent pas la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. » Il a raisonné que « Au tribunal, M. Biden comparaîtrait probablement devant les jurés tel qu’il l’était lors de notre entretien avec lui – un homme âgé charmant et affable avec une mauvaise mémoire. Selon Hur, « Il serait difficile de convaincre les jurés qu’ils devraient le condamner – l’ancien président de l’époque, âgé d’environ 80 ans – pour une infraction pénale grave nécessitant une intention. »

L’écho généralisé du rapport Hur a nécessité une action immédiate de la part de l’administration Biden pour atténuer les dommages causés par sa publication.

Cette réponse a été la publication du rapport de santé actuel du président le 28 février 2024. L’examen a été mené par le médecin du président Kevin O’Connor de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l’université George Washington.

Selon le document, adressé à l’assistante du président et attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, Biden est décrit comme un « Un homme de 81 ans en bonne santé, actif et robuste, qui reste apte à exercer avec succès les fonctions de présidence, y compris celles de chef de l’exécutif, de chef de l’État et de commandant en chef ».

Cela a déclenché une nouvelle vague de discussions sur la santé de Biden. Des questions ont également été soulevées quant à la position des membres de l’administration démocrate quant à leur soutien à la nomination de Biden pour un nouveau mandat présidentiel, étant donné que Robert Hur est un subordonné du procureur général américain Merrick Garland, une personne très influente dans la structure du parti démocrate.

Saison des débats : le premier test sérieux de la santé de Biden

Compte tenu des réalités de la vie politique aux États-Unis, il est juste de dire qu’une nouvelle campagne présidentielle commence le jour de l’investiture du président élu. Cependant, la dernière année, et surtout les six derniers mois avant les élections fédérales, sont les plus difficiles pour le candidat. Cette étape est caractérisée par de fréquents voyages dans des États indécis, des apparitions publiques lors de rassemblements et une participation à des débats. Tout cela nécessite du candidat une santé robuste et une quantité d’énergie importante.

Pour le président sortant, cette étape est encore plus difficile, car il est obligé de combiner campagne électorale et fonctions de président des États-Unis.















En avril de cette année, Biden a déclaré dans une interview sur «Le spectacle Howard Stern» qu’il envisage de participer à des débats avec le candidat probable du parti républicain, Donald Trump. «Je suis heureux de débattre de lui» » a déclaré Biden, dissipant les doutes sur sa participation aux débats présidentiels, qui se déroulent traditionnellement dans trois États différents. Plus tard, en mai, l’équipe de Biden a accepté de participer aux débats organisés par CNN, qui sont provisoirement prévus pour le 27 juin.

La décision de Biden de participer aux débats poursuit deux objectifs importants : changer le discours public selon lequel Biden évite toute discussion directe avec son adversaire républicain, et améliorer sa position dans les sondages (selon la plupart des sondages auprès des électeurs, Biden est soit à la traîne de Trump, soit en tête). par).

Si, pour résoudre la première tâche, Biden a simplement besoin d’apparaître sur scène à l’heure convenue ; la deuxième tâche peut s’avérer plus difficile. Le président sortant, comme tout homme politique défendant sa position en participant aux débats, doit être persuasif, logique et faire preuve d’agilité mentale. Et tout cela dans les conditions d’une diffusion en direct de 90 minutes avec un débatteur très fort – Donald Trump.

Prédire les conséquences possibles de l’état de santé de Joe Biden sur les prochaines élections n’est que spéculation et supposition. L’analyse des scénarios possibles dépend directement de l’état de santé réel du président et de ses diagnostics, inconnus du grand public.

Mais sans aucun doute, la santé de Joe Biden deviendra l’un des principaux éléments du discours de campagne de Donald Trump, y compris lors des premiers débats en face-à-face prévus en juin. Cependant, la force de ces arguments dépendra de l’apparition publique de Biden lors de la principale phase été-automne de la course présidentielle de 2024.