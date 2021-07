La santé de Dilip Kumar s’améliore, exhortez les fans à prier pour son prompt rétablissement : Saira Banu | Nouvelles des gens

New Delhi: L’épouse de l’acteur vétéran de Bollywood Dilip Kumar, Saira Banu, a partagé lundi la mise à jour sur la santé de l’acteur légendaire et a informé ses fans que la santé de la mégastar s’améliorait et a également demandé à tout le monde de prier pour lui afin qu’il sorte de l’hôpital.

Prenant le compte Twitter de Dilip Saab, Saira a partagé la nouvelle et a écrit: « Nous sommes reconnaissants pour la miséricorde infinie de Dieu envers Dilip Sahib que sa santé s’améliore. Nous sommes toujours à l’hôpital et demandons vos prières et duas pour qu’Incha Allah il soit en bonne santé et bientôt libéré. ​​Saira Banu Khan. «

L’acteur légendaire Dilip Kumar a été admis à l’unité de soins intensifs (USI) d’un hôpital de la ville d’ici pour » résoudre des problèmes médicaux » liés à la vieillesse, a déclaré mercredi 30 juin son ami de la famille Faisal Farooqui.

L’icône de l’écran de 98 ans a été emmenée à l’hôpital Hinduja de la banlieue de Khar, un établissement non-COVID-19, après qu’il se serait plaint d' »essoufflement », ont déclaré des sources hospitalières plus tôt dans la journée.

Kumar avait déjà été admis dans le même hôpital le 6 juin en raison d’un problème d’essoufflement.

Le vétéran du cinéma hindi a ensuite été diagnostiqué avec un épanchement pleural bilatéral – une accumulation de liquide en excès entre les couches de la plèvre à l’extérieur des poumons et a subi une procédure d’aspiration pleurale réussie. Il a été libéré au bout de cinq jours.

La carrière de Kumar s’étend sur plus de cinq décennies avec des tubes comme « Mughal-e-Azam », « Devdas », « Naya Daur » et « Ram Aur Shyam ». Sa dernière apparition sur grand écran était dans le film « Qila » de 1998.