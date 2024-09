La santé de Bruce Springsteen est « revenue à la normale », déclare Stevie Van Zandt

Le film « Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band » sera présenté en première mondiale dimanche au Festival international du film de Toronto. Il s’agit d’un aperçu détaillé des préparatifs de la tournée mondiale 2023-2024 qui a réuni la star et son groupe après une longue pause, ainsi que des images de concerts endiablés une fois la tournée lancée. Après sa première au TIFF, le nouveau film sera diffusé sur Hulu et Disney+ à partir du 25 octobre.

Réalisé par Thom Zimny, qui a travaillé avec Springsteen pendant plus de 20 ans et a remporté un Emmy pour « Springsteen on Broadway », le film est un portrait du groupe en tant qu’unité active, qui recrute de nouveaux membres, travaille sur de nouveaux morceaux et s’efforce de prouver qu’ils sont toujours une force avec laquelle il faut compter. Springsteen lui-même a écrit et livre la narration tout au long du film avec une franchise émotionnelle surprenante.

Zimny ​​et Stevie Van Zandt, l’un des collaborateurs les plus proches de Springsteen depuis plus de 50 ans, se sont rencontrés la semaine dernière sur Zoom pour discuter du nouveau film. La santé de Springsteen sera au cœur des préoccupations de nombreux fans, après que des problèmes liés à un ulcère gastroduodénal aient entraîné le report des dates de la tournée.

Selon Van Zandt, Springsteen va « remarquablement bien, il est complètement revenu à la normale. Je pense que nous avons fait ce qu’il fallait, en jouant la carte de la sécurité, en prenant du temps supplémentaire et en le laissant guérir. Et il a été formidable, en très bonne forme. »

Bruce Springsteen dans le documentaire « Road Diary : Bruce Springsteen and the E Street Band ». (Hulu)

Thom, as-tu été surpris lorsque tu as filmé ces premières répétitions et que tu as vu le groupe en difficulté ? Est-ce que tu avais déjà vu le groupe comme ça auparavant ?

Thomas Zimny ​​: D’une certaine manière, c’était une histoire nouvelle, mais il y avait des éléments qui la rejoignaient dans la réalisation de ces autres films. C’était donc un moment inattendu de voir Stevie tout arrêter et se dire : « Attendez une minute, on y retourne. On va travailler là-dessus. »

Ce que j’ai vu se produire, c’est que Stevie donnait des détails et que Bruce avait hâte de monter sur scène. Ces deux énergies étaient devant moi et en tant que conteur, je savais que j’avais un arc narratif dans ce sens, il se passait quelque chose sous mes yeux. Tout le monde était excité d’être de retour, mais il y a une magie qui s’appelle E Street et que je ne pourrais jamais dire que je pourrais décrire.

Stevie Van Zandt : Si vous me le permettez, vous avez mentionné le mot « lutter », ce qui n’est pas tout à fait exact. Ce dont vous êtes témoin dans ce film, et c’est vraiment intéressant, c’est que Bruce revient après trois ou quatre ans en tant qu’artiste solo, un an et plus à Broadway, le projet « Western Stars » et puis toute l’affaire COVID. Donc ce que vous voyez, c’est juste cette transition de retour après avoir été absent du groupe pendant six ou sept ans, faire des trucs en solo, ce qui est une mentalité complètement différente.

Le mot « lutter » est vraiment trop fort. Bruce se réoriente simplement pour ce qui va se passer en termes de groupe. Et puis, comme [manager] Jon Landau le mentionne dans le film. Il est devenu évident à un moment donné que Bruce était prêt à me faire confiance, ainsi qu’au reste de l’équipe, pour améliorer la musique. Il doit se concentrer sur l’intrigue, le scénario et comment il va le communiquer. Il sait que je peux m’occuper des détails des parties vocales ou des cuivres, des détails musicaux. Je connais très bien ce processus. Je l’ai vu à chaque tournée et c’était un peu plus prononcé sur cette tournée en raison de la durée de notre absence.

Tout au long du documentaire, Bruce parle en voix off de l’idée de l’histoire qu’il veut raconter avec cette setlist à ce moment précis. Stevie, est-ce qu’il te parle spécifiquement de ce concept ou est-ce juste une ambiance que tu ressens dans les chansons qu’il choisit de jouer ?

De Zandt : C’était le thème le plus ciblé que j’aie jamais vu de lui, à commencer par l’album [2020’s “Letter to You”]. Il prend généralement son temps avec les disques et trouve son chemin au fur et à mesure. Pas cette fois. Cette fois, il est arrivé en sachant exactement ce qu’il voulait dire. Il l’a écrit en deux semaines, ce qui est remarquable. Nous l’avons enregistré en quatre jours. Il était incroyablement concentré dès le début, et ce thème allait se poursuivre tout au long du spectacle. Pas tout à fait de manière linéaire, pas tout à fait littéralement, mais il a coloré une bonne partie des chansons. Il y avait ce thème de la mortalité équilibré de manière très consciente par la vitalité. Le plus concentré émotionnellement que j’aie jamais vu dans son travail. Et en même temps, nous sommes plus proches de la fin que du début, et qu’est-ce que cela signifie en termes de vie au quotidien ? Nous en étions très conscients. Nous en avons parlé et nous voulions nous assurer que nous en sortirions comme un ouragan. Nous nous sommes dit que les gens ne savent pas à quoi s’attendre après six ou sept ans, et, bon sang, vous savez, peut-être qu’ils vieillissent et qui sait ce qui va se passer. Nous voulions donc sortir du lot et dire qu’aucun jeune de 20 ans sur cette planète ne peut nous surpasser.

Le film n’hésite pas à aborder le fait que nous vieillissons tous. Les Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, ils sont tous dans leur Années 80 et ils sont toujours en tournée. Pensez-vous qu’il y a un précédent pour ce que vous faites tous avec le groupe E Street alors que vous vieillissez ?

De Zandt : Il y a un phénomène remarquable qui est en train de se produire et sur lequel quelqu’un va écrire un jour : je crois que nous avons changé le concept de temps chronologique. Et je n’exagère pas. Quand j’étais jeune, je ne connaissais personne de plus de 60 ans. Mes grands-parents étaient partis à 60 ans ou vivaient dans des maisons de retraite. Je connais personnellement 20 octogénaires qui se produisent sur scène. Et toute la British Invasion fête ses 80 ans cette année. Il s’est donc passé quelque chose de remarquable. Je l’attribue au rock’n’roll, mais bien sûr, je suis partial à cet égard. Je suis sûr que la science médicale nous a un peu aidés, mais elle n’explique pas vraiment comment nous avons gagné 20 ou 25 ans, non pas sur notre espérance de vie, mais sur notre espérance de vie productive. … Pour le dire autrement, tant que les Rolling Stones sont là, nous sommes les nouveaux venus. Qu’ils disparaissent pour toujours.

Bruce Springsteen, à gauche, et Stevie Van Zandt dans « Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band ». (Hulu)

Il y a un moment dans le film où vous interprétez « Prove It All Night » et Bruce vous appelle à son micro et vous échangez tous les deux vos voix. C’est le genre de moment extatique et transcendant qui fait que le public est là pour vous. Êtes-vous aussi perdu dans un moment comme celui-là que nous ? Ou est-ce que c’est de la pure mise en scène et du clinquant du showbiz ?

De Zandt : Nous n’avons pas vraiment beaucoup de savoir-faire scénique. [Laughs.] Tout ce que nous faisons est spontané. Nous ne répétons pas beaucoup ce genre de choses. À part, comme je l’ai mentionné dans le film : « OK, les cuivres descendront peut-être à tel moment de la chanson et les chanteurs descendront dans la partie inférieure de la scène à tel moment de la chanson. » C’est à peu près tout. Ce que Bruce et moi faisons sur scène est complètement spontané. Je suis vraiment dans ce moment. Nous montons sur scène avec le même sentiment que nous avons toujours eu, quand nous avions 15 ans. Ayant grandi dans une renaissance comme celle que nous avons vécue, ces normes ont été fixées si haut par l’invasion britannique et les premiers folk-rockers, la musique des années 60 était à un tel niveau et d’une telle qualité dans nos esprits, je ne pense pas que nous y parviendrons un jour. Nous continuons à viser ce niveau d’excellence. Et nous n’avons pas vraiment changé d’attitude après toutes ces années. Nous sommes donc vraiment dans ce moment, essayant presque de convaincre les gens d’une certaine manière. Nous souhaitons offrir aux gens la meilleure expérience de leur vie. Nous voulons qu’ils rentrent chez eux en disant : « C’est le meilleur spectacle qu’ils aient jamais vu. »

Nous ne sommes pas là pour nous évader du quotidien. Nous sommes là pour offrir un service, dont Bruce parle magnifiquement dans le film de Thom. Nous montons sur scène avec un objectif, qui nous maintient dans l’instant présent à chaque fois, car chaque spectacle est différent. C’est un public différent, une ville différente. Ils le voient pour la première fois, pour autant que vous le sachiez. En ce qui concerne notre attitude, ce pourrait être le dernier spectacle que nous donnons. Qui sait, n’est-ce pas ? Nous nous assurons donc de donner 100 % à chaque fois.

Et je pense que l’amitié que nous avons est ce qui communique ce dont vous parlez. C’est ce qui fait un groupe. Ce qui différencie un groupe d’un groupe solo, c’est cette interaction. C’est la communication de l’amitié, de la famille, de la bande, de l’équipe, du gang. C’est finalement une communication de la communauté. Et cela fait partie des thèmes récurrents de Bruce, c’est de se connecter à la communauté. Faisons de ce soir une communauté et ensuite élargissons-la lorsque tout le monde quittera cet endroit pour en faire une plus grande communauté. Et je pense que cela se communique lorsque nous sommes sur le même micro. Cette amitié, cette interaction, est la plus spectaculaire dans ces moments-là.

Thom, est-ce que tu reconnais des moments comme celui-là au moment où ils se produisent ?

Zimny: Absolument. Je fais deux choses. Je profite du moment, mais je reviens aussi en arrière et j’étudie les images. J’ai passé beaucoup d’heures à regarder ces trucs, et il n’y a jamais de moment répété. Il n’y a pas de gag structuré, mais il y a une énergie que je reconnais encore et encore avec le groupe. Et ce moment, cette spontanéité, c’est ce que je ne peux pas exprimer en tant que fan et cinéaste. Mais je sais juste que je veux que ma caméra soit là pour saisir ces petits détails. Je veux capturer un moment qui représente une histoire, une conversation musicale qu’il est impossible d’expliquer vraiment. Personne ne joue devant la caméra, et personne ne me voit. Je suis en quelque sorte un invité, après 24 ans ; personne ne pense à moi. C’est donc un très beau point de départ pour un cinéaste, car à ce moment-là, quand Bruce arrive et crie dans le micro, Stevie arrive et je vois cette bousculade et les gens qui bougent, et l’énergie, ce langage essentiel de E Street, c’est quelque chose que vous pourriez étudier pour toujours en tant que cinéaste. Parce que c’est un train de marchandises qui se déplace rapidement.

Stevie, c’est une année électorale et la musique de Bruce est souvent reprise par des gens des deux côtés de l’échiquier politique. Es-tu surpris, même 40 ans plus tard, que la chanson « Born in the USA » en particulier soit un tel sujet de controverse politique ?

De Zandt : Je pense que les gens ne prêtent pas vraiment attention aux paroles, pour être honnête. Ils entendent le titre, et c’est un titre patriotique, patriotique au vrai sens du terme. C’est ma définition du patriotisme. J’ai écrit une chanson intitulée « I Am a Patriot », parce que ce mot est souvent récupéré par la droite. Ce n’est pas ce qu’il signifie. Il signifie être fier de nos idéaux américains et du fait que nous sommes encore en chantier. Mais je pense que les gens entendent le titre et veulent agiter un peu le drapeau. Et c’est parfaitement compréhensible, mais nous n’allons certainement pas permettre à l’extrême droite de l’utiliser. Bruce a empêché Ronald Reagan de l’utiliser. Donc s’il n’a pas permis à Ronald Reagan de l’utiliser, il ne permettra certainement pas à cette nouvelle génération de clowns de l’utiliser. J’ai vu une liste de 50 ou 60 artistes qui ont demandé aux républicains d’arrêter d’utiliser leur musique. Je veux dire, c’est une liste assez longue.