La santé de Biden est un problème de sécurité nationale – ancien médecin de la Maison Blanche – News 24

Après la chute du président sur scène, Ronny Jackson a insisté sur le fait que Joe Biden n’était « pas apte mentalement ou physiquement » à diriger le pays

La Maison Blanche est coupable de « faute professionnelle » pour avoir permis au président Joe Biden de se présenter à la réélection alors qu’il était dans un tel état de déclin physique et mental, a déclaré à Fox News l’ancien médecin de la Maison Blanche et membre du Congrès républicain Ronny Jackson.

Biden a trébuché et est tombé en quittant la scène après une cérémonie d’ouverture à l’US Air Force Academy du Colorado jeudi. Bien que la Maison Blanche ait déclaré que Biden était « bien, » et avait été surpris par un sac de sable sur scène, des séquences vidéo montraient apparemment le président avoir besoin d’itinéraires pour trouver son chemin vers le podium en premier lieu.

« Je ne veux pas ressembler à un disque rayé, mais je vais juste le répéter : cet homme n’est pas apte mentalement ou physiquement à être notre président, et c’est une mauvaise situation pour nous. Jackson a déclaré vendredi à Sean Hannity de Fox News.

« Je pense que son manque de capacité physique et son déclin physique commencent maintenant à mettre en évidence le déclin cognitif que nous observons depuis si longtemps maintenant », Jackson a continué. « C’est un package qui ne se vend tout simplement pas dans le monde entier, et cela devient un problème de sécurité nationale pour nous. »















Jackson, qui a été médecin à la Maison Blanche de Donald Trump et Barack Obama, a mis en garde à plusieurs reprises contre la santé mentale de Biden, déclarant plus tôt cette année que le président de 80 ans « ne sait pas où il en est la moitié du temps et chaque jour, il nous rapproche d’une guerre totale avec la Russie et la Chine. »

Selon un récent sondage NPR, 62% des Américains pensent que la forme mentale de Biden est « une réelle inquiétude quant à sa capacité à être président », avec 36% des démocrates et 69% des indépendants d’accord avec cette affirmation. Un sondage du Washington Post réalisé début mai a également révélé que 62% des électeurs pensent que Biden est en trop mauvaise condition physique pour servir efficacement.

Biden est déjà le plus ancien commandant en chef à avoir dirigé les États-Unis, et s’il est élu en 2024, il quittera ses fonctions à 86 ans.

Il « C’est juste une faute professionnelle de la part de la Maison Blanche dans l’aile ouest pour permettre que cela se produise, pour qu’il parle même de se présenter pour un autre mandat », Jackson l’a dit à Hannity. « Quelqu’un doit être tenu responsable. Des gens comme Jill Biden et les gens qui l’entourent et sont censés l’aimer et se soucier de lui, ils devraient faire quelque chose à ce sujet, et ils devraient arrêter ça parce que c’est dommage.