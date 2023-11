La santé cardiaque liée à un vieillissement plus lent

Résumé: Une santé cardiovasculaire optimale peut ralentir le vieillissement biologique, évitant ainsi les maladies liées à l’âge et prolongeant la durée de vie.

En utilisant la liste de contrôle Life’s Essential 8 de l’American Heart Association contre l’âge phénotypique – une mesure basée sur des marqueurs sanguins plutôt que sur l’âge chronologique – les chercheurs ont trouvé une corrélation claire : une meilleure santé cardiaque était liée à un âge biologique plus jeune.

Les participants ayant les scores de santé cardiovasculaire les plus élevés étaient, en moyenne, biologiquement six ans plus jeunes que leur âge réel.

Cela souligne le rôle de la santé cardiovasculaire dans la réduction de l’âge biologique, du risque de maladie et de la mortalité.

Faits marquants:

Les participants ayant une bonne santé cardiovasculaire ont montré une accélération phénotypique négative de l’âge, indiquant un âge physiologique plus jeune que leur âge réel. Avoir le score de santé cardiovasculaire le plus élevé était associé à un âge biologique environ six ans plus jeune en moyenne que ceux ayant le score le plus bas. L’étude a utilisé la liste de contrôle Life’s Essential 8 de l’AHA, qui prend en compte le régime alimentaire, l’activité, le sommeil, le tabagisme et diverses mesures de santé pour évaluer la santé cardiovasculaire.

Source: American Heart Association

Selon une étude préliminaire qui sera présentée aux sessions scientifiques 2023 de l’American Heart Association, une bonne santé cardiovasculaire pourrait ralentir le rythme du vieillissement biologique, ce qui pourrait réduire le risque de développer des maladies cardiovasculaires et d’autres maladies liées à l’âge tout en prolongeant la vie.

La réunion, qui se tiendra du 11 au 13 novembre à Philadelphie, est un échange mondial de premier plan sur les dernières avancées scientifiques, les recherches et les mises à jour des pratiques cliniques fondées sur des preuves dans le domaine de la science cardiovasculaire.

Un vieillissement biologique réduit n’est pas seulement associé à un risque moindre de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, il est également associé à une vie plus longue et à un risque moindre de décès. Crédit : Actualités des neurosciences

Les chercheurs ont examiné l’association entre la santé cardiaque et cérébrale, telle que mesurée par le Les 8 essentiels de la vie de l’American Heart Association liste de contrôle et le processus de vieillissement biologique, tel que mesuré par l’âge phénotypique.

Au lieu d’un calendrier pour évaluer l’âge chronologique (réel), l’âge phénotypique est une mesure robuste de l’âge biologique (physiologique) calculé en fonction de votre âge chronologique ainsi que des résultats de neuf marqueurs sanguins (régulièrement capturés lors des visites cliniques) pour le métabolisme, l’inflammation et les organes. fonction (y compris le glucose, la protéine C-réactive et la créatinine).

L’accélération phénotypique de l’âge est la différence entre l’âge phénotypique et l’âge réel. Une valeur d’accélération phénotypique plus élevée indique un vieillissement biologique plus rapide.

« Nous avons constaté qu’une meilleure santé cardiovasculaire est associée à un vieillissement biologique ralenti, tel que mesuré par l’âge phénotypique. Nous avons également découvert une association dose-dépendante : à mesure que la santé cardiaque s’améliore, le vieillissement biologique diminue », a déclaré Nour Makarem, Ph.D., auteure principale de l’étude et professeure adjointe d’épidémiologie à la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia Irving Medical. Centre de New York.

“L’âge phénotypique est un outil pratique pour évaluer le processus de vieillissement biologique de notre corps et un puissant indicateur du risque futur de maladie et de décès.”

Après avoir calculé l’âge phénotypique et l’accélération de l’âge phénotypique pour plus de 6 500 adultes ayant participé à l’Enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES) de 2015 à 2018, l’analyse a révélé :

Les participants ayant une bonne santé cardiovasculaire présentaient une accélération phénotypique négative de l’âge, ce qui signifie qu’ils étaient plus jeunes que prévu physiologiquement. En revanche, les personnes ayant une mauvaise santé cardiovasculaire présentaient une accélération phénotypique positive de l’âge, ce qui signifie qu’elles étaient plus âgées que prévu physiologiquement. Par exemple, l’âge réel moyen des personnes ayant une bonne santé cardiovasculaire était de 41 ans, alors que leur âge biologique moyen était de 36 ans ; et l’âge réel moyen de ceux qui avaient une mauvaise santé cardiovasculaire était de 53 ans, bien que leur âge biologique moyen soit de 57 ans.

Après avoir pris en compte les facteurs sociaux, économiques et démographiques, avoir le score Life’s Essential 8 le plus élevé (santé cardiovasculaire élevée) était associé à un âge biologique en moyenne six ans plus jeune que l’âge réel de l’individu, par rapport à un score le plus bas (faible santé cardiovasculaire).

« Une plus grande adhésion à tous les paramètres Life’s Essential 8 et l’amélioration de votre santé cardiovasculaire peuvent ralentir le processus de vieillissement de votre corps et présenter de nombreux avantages à long terme. Un vieillissement biologique réduit n’est pas seulement associé à un risque moindre de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, il est également associé à une vie plus longue et à un risque moindre de décès », a déclaré Makarem.

Détails supplémentaires de l’étude :

Les participants à l’étude étaient âgés en moyenne de 47 ans ; 50 % étaient des femmes ; et s’identifiaient eux-mêmes comme étant 6 % d’adultes asiatiques, 10 % étaient des adultes noirs, 16 % étaient des adultes hispaniques et 64 % étaient des adultes blancs.

Life’s Essential 8 est une liste de contrôle de comportements sains et de mesures de santé qui favorisent une santé cardiovasculaire optimale. L’outil de notation en 8 éléments comprend un sommeil sain, le fait de ne pas fumer, une activité physique régulière, une alimentation saine, un poids santé ainsi que la glycémie, le cholestérol et la tension artérielle. Le score global d’une personne est calculé à l’aide d’une moyenne des huit paramètres, ce qui donne des scores dans trois catégories : santé cardiovasculaire élevée, modérée ou faible.

« Ces résultats nous aident à comprendre le lien entre l’âge chronologique et l’âge biologique et comment le fait de suivre des habitudes de vie saines peut nous aider à vivre plus longtemps.

“Tout le monde veut vivre plus longtemps, mais plus important encore, nous voulons vivre plus longtemps en bonne santé afin de pouvoir vraiment profiter et avoir une bonne qualité de vie pendant autant d’années que possible”, a déclaré Donald M. Lloyd-Jones, MD, Sc.M. , FAHA, président du groupe de rédaction de Life’s Essential 8 et ancien président bénévole de l’American Heart Association. Lloyd-Jones est également président du département de médecine préventive, professeur Eileen M. Foell de recherche cardiaque et professeur de médecine préventive, de médecine et de pédiatrie à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern à Chicago.

Une limite de l’étude est que les paramètres cardiovasculaires ont été mesurés à un seul moment donné. Par conséquent, les changements dans la santé cardiovasculaire n’ont pas été mesurés et leur influence potentielle sur l’âge phénotypique au fil du temps n’a pas pu être évaluée.

À propos de cette actualité sur la recherche sur la santé cardiaque et le vieillissement

Auteur: Karen Astle

Source: American Heart Association

Contact: Karen Astle – Association américaine du cœur

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Les résultats seront présentés lors des sessions scientifiques 2023 de l’American Heart Association