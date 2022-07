La sandwicherie proposée pour l’ancien bâtiment KFC reçoit l’approbation initiale de la commission municipale de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Une nouvelle sandwicherie familiale est sur le point de s’implanter dans un ancien site KFC vacant depuis longtemps du côté sud de DeKalb.

Anna’s Sandwich Shoppe est en train de demander un permis d’utilisation spéciale à la ville pour autoriser un restaurant avec service au volant, au 922 S. Fourth Street.

Le pétitionnaire, Peter Panagakis de Proper Hospitality Group, LLC, a comparu lundi devant les dirigeants de la ville de DeKalb lors de la réunion de la Commission de planification et de zonage de DeKalb pour obtenir l’approbation du panel. La proposition devrait également obtenir le soutien du conseil municipal de DeKalb avant son ouverture. La commission a publié une approbation préliminaire de la proposition lundi.

Anna’s Sandwich Shoppe a l’intention d’ouvrir du lundi au samedi, servant des déjeuners légers de 10 h 30 à 20 h. Le restaurant sera fermé le dimanche et les jours fériés.

Le menu comprendra des sandwichs artisanaux, des sous-marins, des salades, des sodas artisanaux, des cafés et des thés de spécialité, entre autres.

Le site est vacant depuis la fermeture de KFC en 2009.

“Ce serait bien de voir quelque chose entrer là-dedans”, a déclaré le vice-président de la Commission, Bill McMahon.

Le pétitionnaire propose que les places assises à l’intérieur soient plafonnées à 40. Mais les clients auraient également la possibilité de manger sur la terrasse extérieure de l’établissement.

Panagakis a déclaré que le site avait été initialement acheté en septembre 2021. Mais les plans de l’établissement ont subi des révisions au fil du temps.

“Nos plans sont d’améliorer et de mettre à jour le bâtiment et la propriété existants et d’utiliser le service au volant dans une capacité limitée”, a déclaré Panagakis. “La fenêtre de service au volant ne sera pas votre service au volant, ce sera un ramassage mobile et une fenêtre de ramassage de précommande à emporter est ce que nous avons prévu.”

Panagakis a déclaré que le pétitionnaire aimerait laisser ouverte la possibilité d’exploiter le service au volant à pleine capacité si cela était souhaité à l’avenir.

Une audience publique a eu lieu pendant la réunion pour solliciter les commentaires de la communauté.

Le personnel de la Ville a pris le temps d’examiner les commentaires écrits soumis par les résidents avant la réunion.

Parmi les enjeux cités, mentionnons la compatibilité des hauteurs d’affichage, les heures d’ouverture de l’établissement et le placement de haut-parleurs externes pour diffuser de la musique, prendre des commandes ou faire de la publicité.

Dan Olson, directeur de l’urbanisme, a déclaré que les préoccupations soulevées au sujet de l’établissement avaient été résolues par le pétitionnaire.

Le prochain conseil municipal prévu de DeKalb est le lundi 25 juillet.