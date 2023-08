La Samsung Galaxy Watch6 Classic Astro Edition arrive avec une lunette inspirée de l’astrolabe

Samsung a dévoilé une nouvelle édition spéciale de la Galaxy Watch6 Classic baptisée « Astro Edition ». Il s’inspire du astrolabeun outil ancien qui aidait les scientifiques et les voyageurs à connaître l’heure et à s’orienter.

Il s’agira de la première Galaxy Watch en édition spéciale pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). L’astrolabe a été choisi car il « symbolise l’héritage de contributions scientifiques et innovantes de la région, notamment dans les domaines du temps, de l’astronomie et des mathématiques ».

La Samsung Galaxy Watch6 Classic Astro Edition est disponible uniquement en taille 47 mm et comprend une lunette « Black Astro », un bracelet en tissu supplémentaire, des objets de collection Astro Edition et, bien sûr, des fonctionnalités logicielles et des cadrans de montre exclusifs. Cela comprend une complication boussole, des trackers lunaires et solaires. De plus, l’achat de l’Astro Edition vous donnera accès à la boutique promotionnelle exclusive VIP de Samsung.









Samsung Galaxy Watch6 Classic Astro Edition

La montre Astro Edition sera disponible sur plusieurs marchés MENA, notamment les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, Oman, l’Arabie saoudite, l’Irak, l’Égypte, la Jordanie, la Turquie et le Maroc.

La Galaxy Watch6 Classic Astro Edition sera disponible sur Samsung.com à partir de plus tard dans la journée, les prix et les détails de lancement supplémentaires seront disponibles dans les succursales locales.

« La Galaxy Watch6 Classic Astro Edition de Samsung est un témoignage et un hommage aux innovateurs du Moyen-Orient et à leur importance historique dans les domaines des mathématiques, de la science et de l’innovation, tout en ouvrant la voie aux futurs pionniers de la région. Samsung croit fermement au potentiel et au statut de premier plan de la région en tant que pôle mondial d’innovation. Ce dévoilement passionnant marque non seulement une nouvelle étape dans le progrès technologique, mais souligne également notre anticipation quant aux innombrables façons dont la région MENA continuera à façonner l’avenir de la technologie. a déclaré Omar Saheb, directeur marketing régional MENA.